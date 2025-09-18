'반도체 인재 키운다' 이천시, 반도체 진로지도 교원연수

큰사진보기 ▲경기 이천시는 한국세라믹기술원과 협력하여 오는 20일과 27일 양일간 이천교육지원청에서 초중고 교원 26명을 대상으로 ‘반도체 교원 양성 연수’를 운영한다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 이천시는 한국세라믹기술원과 협력하여 오는 20일과 27일 양일간 이천교육지원청에서 초중고 교원 26명을 대상으로 '반도체 교원 양성 연수'를 운영한다고 밝혔다.이천시는 국내 대표 반도체 기업들이 자리 잡은 도시로, 최근 글로벌 반도체산업 호황 속에서 지역사회와 교육계의 기대감이 높아지고 있다. 이에 따라 학생들의 진로 탐색을 지원하고, 교원들의 반도체·진로 지도 역량을 강화하기 위해 이번 프로그램을 마련했다.연수 과정은 ▲반도체 기초 및 산업구조 ▲반도체 최신 기술 동향과 미래 전망 ▲반도체 분야 진로 교육 방법 ▲반도체 진로지도 토론 등으로 구성됐으며, 한국세라믹기술원의 첨단 교육 인프라를 활용해 전문성을 높일 계획이다.이를 통해 교사들이 실제 교육 현장에서 활용할 수 있는 지도 기법을 습득하고, 학생들에게 수준 높은 진로지도를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.이천시는 이번 연수를 계기로 교원들이 실제 수업 현장에서 반도체산업과 진로를 더욱 쉽게 학생들에게 전달할 수 있도록 지원을 확대할 계획이며, 교원과 학생을 아우르는 다양한 지원 정책을 추진해 반도체 인재 양성 기반을 공고히 해 나간다는 방침이다.김경희 이천시장은 "이천은 반도체 기업들이 뿌리내린 도시로, 산업과 교육이 함께 발전할 가능성이 크다"며 "교원 연수를 비롯해 청소년들이 미래 산업을 체계적으로 이해하고 진로를 설계할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.