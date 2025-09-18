박완수 지사, 몽골 수출상담회 열어 시장 공략 나서

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 18일 몽골 울란바토르 방문. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 18일 몽골 이태준기념관 찾아 헌화. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 도지사를 비롯한 방문단은 18일 몽골 울란바토르 칭기스칸호텔에서 '경남 소비재 수출상담회'를 열고, 중소기업들과 함께 현지 바이어를 대상으로 본격적인 수출 홍보 활동을 벌였다고 경남도가 전했다.상담회에는 경남지역 중소기업 10개사가 참가해 식품, 화장품 등 5개 이상의 품목을 선보였고, 몽골 바이어 31개사가 참여했다. 8개 기업이 현지 바이어 8개사와 총 700만 달러 규모의 수출의향서를 체결했다.박완수 도지사는 행사에서 "미국의 고율 관세 등 불확실한 대외 무역환경 속에서 이번 계약은 매우 의미 있는 성과"라며 "K-컨텐츠의 흥행으로 농식품, 화장품 등 한국 제품에 대한 세계적 관심이 높아지고 있으며, 이는 실질적인 구매로 이어질 수 있다는 점에서 중요하다"고 강조했다.이어 "몽골은 러시아, 중국과 인접한 전략적 요충지로 배후 시장이 넓고, 향후 성장 가능성도 크다"며 "한국의 몽골 수출액도 매년 증가 추세인 만큼 경남도 다양한 품목으로 지속적인 교류 확대를 이어 나갈 수 있도록 지속적인 관심과 행정적 지원을 하겠다"고 덧붙였다.경남도는 중앙아시아 시장 진출의 교두보 역할을 하는 몽골에서 경남지역 소비재의 우수성과 경쟁력을 알리고, 수출 품목의 다변화를 모색하기 위해 행사를 열었다고 밝혔다.에는 코트라 울란바토르 무역관장, 현지 바이어 등 50여 명이 참석해 상담 및 상품 전시회를 통해 경남 제품에 대한 관심을 보였다.경남방문단은 일정 첫날인 이날 울란바토르에 위치한 이태준기념관을 방문했다.박완수 지사는 헌화 후 "몽골 울란바토르 중심지에 기념관을 만든 것은 굉장히 의미가 크다"며 "몽골 정부의 적극적인 협조에 감사드리고, 이곳이 한·몽 양국 관계를 더욱 깊게 이어갈 수 있는 중요한 공간이 될 것"이라고 말했다.이태준 선생은 경남 함안 출신으로, 몽골에서 의료 활동과 항일운동을 펼친 인물로, 그의 뜻을 기리는 이태준 기념공원은 한·몽 우호의 상징으로 조성됐다.