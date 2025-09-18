광주경제일자리재단 경영평가 'D등급 유일'

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구 하남산단에 위치한 광주경제진흥상생일자리재단 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

광주경제진흥상생일자리재단이 광주광역시 출연기관 평가에서 11개 기관 중 유일하게 D등급을 받았다.18일 광주시가 공개한 '출연기관(장) 경영평가 자료(2024년 기준)'에 따르면 평가 대상 11개 기관 중 경제진흥상생일자리재단이 75점 미만인 D등급을 받았다.이에 따라 직원들은 올해 성과급 지급 대상에서 제외되며 해당 기관장은 올해 대비 내년 연봉 5%가 줄어든다.시는 경제진흥상생일자리재단에 대해 현장 방문과 기관장 면담 등 심층 진단을 진행할 예정이다.반면 광주연구원과 문화재단, 기후에너지진흥원은 A등급을 받아 성과급 등의 인센티브를 받는다.광주정보문화산업진흥원, 여성가족재단, 디자인진흥원, 글로벌광주방송, 미래차모빌리티진흥원, 신용보증재단, 인재평생교육진흥원 등 7개 기관은 B등급으로 평가됐다.광주테크노파크와 사회서비스원이 포함된 13개 기관장 평가에서도 경제진흥상생일자리재단은 글로벌광주방송, 테크노파크와 함께 올해 평가 결과에서 가장 낮은 C등급을 받았다.광주연구원과 사회서비스원이 A등급을, 정보문화산업진흥원·기후에너지진흥원·미래차모빌리티진흥원·디자인진흥원·문화재단·여성가족재단·인재평생교육진흥원·신용보증재단은 B등급을 획득했다.광주전략추진단 관계자는 "모든 기관을 대상으로 피드백 컨설팅을 통한 개선 과제 이행 카드 작성과 검토, 이행 점검 등을 추진해 성과 향상을 지원할 것"이라고 말했다.