"온실가스 배출 10배 증가, 대전열병합발전 증설 중단하라"

대전시청 앞에 내걸린 대전열병합발전(주)의 복합화력발전소(LNG) 증설 반대 현수막(2021년 4월. 자료사진).

대전열병합발전(주)이 집단에너지 현대화사업이라는 이름으로 증설 절차를 밟고 있는 가운데, 환경단체가 중단을 촉구하고 나섰다. 사업이 완료되면 온실가스가 10배가 증가할 것이라는 이유 때문이다.대전충남녹색연합은 18일 성명을 내고 "온실가스 감축 대책 없는 대전열병합발전소 증설은 중단되어야 한다"고 촉구했다.대덕구 신일동에 위치한 대전열병합발전(주)은 지난 2021년 3월 기존 113MW(메가와트)급 증기터빈발전에서 495MW급 대규모 가스(LNG)복합화력발전으로 증설한다는 내용의 '대전열병합 집단에너지사업 변경사업계획서'를 산업통상자원부에 제출했다.이 같은 소식이 지역에 알려지자 인근 지역주민과 환경단체가 강력 반발하고 나섰다. 또한 당시 대덕구청장이었던 박정현 구청장까지 나서서 증설을 반대하면서 산업통상자원부 전기위원회에서 허가를 얻지 못하고 계류되어 왔다.그런데 올해 3월 열린 제309차 전기위원회에서 대전열병합발전(주)의 집단에너지 현대화사업 중 발전사업 변경허가안이 '충족'으로 심의되면서 환경영향평가와 기후변화영향평가 초안이 제출되어 공람과정이 진행되고 있다. 지난 17일에도 주민설명회가 개최됐고, 오는 11월까지 의견수렴 절차가 진행된다.이에 대해 대전충남녹색연합은 대전열병합발전 증설로 인한 온실가스 배출량 증가가 우려된다는 입장이다.이들이 대전열병합발전(주)의 현대화사업 기후변화영향평가 초안(2025. 9)을 분석한 결과, 증설 이후 배출되는 온실가스량은 약 18만 톤CO2eq/년에서 약 180만 톤CO2eq/년으로, 무려 10배가 증가한다는 것이다. 이는 증설로 인해 고정연소시설(보일러)의 규모가 커져 연소되는 화석연료량이 증가하기 때문이라는 것.더욱이 배출이 예상되는 온실가스 180만 톤CO2eq/년은 2018년 대덕구 전체 온실가스 배출량을 초과하는 규모이고, 대전시 2018년 전체 배출량의 21.1%에 해당되는 양으로 '경악할 만한 양'이라는 게 이들의 주장이다. 또 대전시의 2030년 온실가스 감축 목표치와 비교해 보면 35.1%나 된다는 것이다.이들은 "현실적이고 강력한 온실가스 감축 계획이 없다면, 열병합발전 증설로 인한 온실가스 배출 증가로 인한 대전시와 대덕구의 온실가스 감축 계획은 사실상 무력화될 것"이라고 주장했다.아울러 이들은 상황이 이러함에도 대전열병합발전(주)의 온실가스 감축 계획은 효과가 미미한 계획뿐이라고 지적했다.이들은 "대전열병합발전(주)의 온실가스 감축 전략 세부 내용을 살펴보면 단기로 저탄소(저공해) 건설기계 이용이나 친환경 사무실 운영 등의 효과가 미비한 계획뿐이고, 중장기 계획으로는 아직 기술개발 단계인 '수소 혼소나 탄소 포집 활용 저장 기술(CCUS)'로 눈속임을 하고 있다"고 비판했다.또한 이들은 지자체가 이런 사실을 인식해도 사업자 온실가스 감축 계획에 대해 강제하거나 규제할 수 있는 권한이 없어, 사업자가 온실가스를 배출하고 대책을 내놓지 않아도 행정이 직접적인 조치를 취할 수 없다는데 더 큰 문제가 있다고 주장했다. 탄소중립 전환부문(발전 및 열공급)에 대한 권한은 정부 부처에 있다는 것.이들은 "이대로 대전열병합발전이 증설된다면 대전시 탄소중립 달성은 요원하다"며 "대전시는 사업자의 온실가스 대책의 부실함과 대기오염물질 배출로 인한 지역 탄소중립 목표에 미칠 영향 등을 면밀히 살펴 적극적으로 개입해야 한다"고 촉구했다.끝으로 이들은 "온실가스 감축 대책 없는 대전열병합발전소 증설 중단을 강력히 촉구한다"고 다시 한번 밝히고 "산업부와 환경부는 대전열병합발전 증설로 지역 탄소중립과 대기질에 미칠 영향을 면밀히 살피고 실질적인 대책 마련이 되지 않는다면 증설 허가를 취소하라"고 덧붙였다.