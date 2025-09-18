국힘 김민전이 김민석 총리 앞에서 '대만' 얘기 꺼낸 이유

▲내란 우두머리 혐의로 재판 받고 있는 윤석열씨가 지난 5월 21일 오전 서울 동대문 메가박스에서 영화 ‘부정선거, 신의 작품인가’를 관람한 뒤 나오고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기