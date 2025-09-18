윤종오·마트노조 "정용진 신세계회장 '극우 행보' 멈춰라"

진보당 윤종오 의원(원내대표)과 마트산업노동조합(마트노조)이 "정용진 신세계그룹 회장의 극우행보가 확인되고 있다"며 "이를 규탄하며 즉각 멈출 것을 촉구한다"고 밝혔다.
이들은 18일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최근 신세계그룹 정용진 회장이 MAGA 진영의 극우단체가 주최하는 '빌드업코리아' 행사를 수년 간 물심양면으로 후원하는 등 극우단체와 깊게 관련되어 있다는 것이 언론보도를 통해 드러났다"고 주장했다.
또한 "축하영상에서도 '우리나라를 보잘 것 없는 나라'라고 폄훼하였고 '미국의 선교사들에 의해 성경에 기반한 자유라는 가치위에 건국되었다'는 황당한 주장을 펼치기도 했다"고 말했다.
지난 12일 <시사인>은 "빌드업코리아 2025 행사와 스타벅스, 신세계, 정용진 회장의 연결고리가 일부 확인됐다"고 보도한 바 있다. <시사인>은 해당 보도에서 ▲ '빌드업코리아 2025' 행사장에서 스타벅스가 테이블을 마련하고 참가자들에게 무료로 커피를 나눠준 점, ▲ 2023년 1회 행사 당시 신세계그룹 정용진 회장이 축하 영상을 보낸 점, ▲김민아 빌드업코리아 대표와 정용진 회장이 친분관계가 있는 점 등을 짚었다.
윤종오 진보당 원내대표는 "'빌드업코리아 '행사는 미국 극우 세력의 논리를 한국 사회에 이식하려는 의도를 가진 것으로 알려져 있으며, 주최 측은 내란을 정당화하고 혐오와 차별을 조장하는 발언을 서슴지 않는 인물들"이라고 주장했다.
강우철 마트노조 위원장은 "축하영상 속 메시지도 충격적"이라며 "사회적 영향력이 큰 재벌그룹의 오너가 이토록 편향적이고 몰역사적 인식을 가지고 있는 것도 문제지만, 이를 적극적으로 외부에 퍼트리고 있다는 점에서 더욱 문제가 심각하다"고 밝혔다.
앞서 정용진 회장은 지난 2022년에도 '멸공' 인증 논란에 휩싸인 바 있다. 이로 인해 신세계 계열사 주가가 하락하고, 불매 운동까지 벌어지기도 했다. 이처럼 사회적 파장이 커지자 정용진 회장은 "앞으로 논란이 되는 발언을 자제하겠다"고 밝히기도 했다(관련 기사 : 정갑윤 전 의원도 부인과 멸치 담으며 #멸공
).
이를 상기한 신승훈 마트노조 이마트지부장은 "정용진 회장의 멸공 논란 당시 신세계그룹 주가가 급락했고 불매운동으로 이어지면서 기업 매출에 직접적인 타격을 입었다"며 "정용진 회장이 자신의 개인적인 극우 이념에 몰두하며, 그동안 수많은 이마트 사원들이 땀과 노력으로 쌓아 올린 기업 가치를 한순간에 무너뜨리고 있다"고 비판했다.
윤종오 원내대표는 "기업의 힘은 사회적 책임과 함께할 때 정당성을 가진다"며 "정용진 회장과 신세계그룹은 극우 단체와의 관계를 즉시 명확히 밝히고, 모든 후원과 연계를 중단해야 한다"고 밝혔다.
강우철 위원장은 "윤석열 탄핵 버튼 부착으로 마트노동자들에게 한 극우세력의 혐오발언과 폭력적 행동들을 잊을 수 없다"며 "극단주의 세력과의 연계를 즉각 중단할 것"과 "신세계그룹의 입장과 재발 방지 대책"을 요구했다.
신승훈 지부장은 "정용진 회장의 이런 행보가 기업 이미지에 치명적인 손상을 입혔고, 이는 주가 하락과 불매운동으로 이어져 직원들의 고용 불안정을 심화시키고 있다"고 밝혔다.
신 지부장은 이어 정용진 회장의 미등기 임원 신분에 대해서도 문제를 지적했다.
신승훈 지부장은 "정용진 회장의 신사업 투자 실패가 막대한 재무적 부담을 안겨주었지만 미등기 임원이라는 이유로 법적 책임에서 벗어나 있다"며 "지금 당장, 자신의 무책임한 행보로 인해 발생한 모든 리스크에 대해 진심으로 사과하고, 이마트의 본질적인 경쟁력 회복을 위한 책임 있는 경영에 나서야 할 것"이라고 충고했다.