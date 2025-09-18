메뉴 건너뛰기

넝쿨로 뒤덮인 도로 안내판, 뭐라고 쓴 건지...

사회

부산경남

25.09.18 16:35최종 업데이트 25.09.18 16:35

넝쿨로 뒤덮인 도로 안내판, 뭐라고 쓴 건지...

창원터널 김해장유 쪽 국도 14호선 도로 안내판 안 보여 ... 부산지방국토관리청 "조치하겠다"

창원터널 지나 김해장유 쪽 도로에 세워진 교통 안내표지판이 넝쿨로 뒤덮여 있다.
창원터널 지나 김해장유 쪽 도로에 세워진 교통 안내표지판이 넝쿨로 뒤덮여 있다. ⓒ 윤성효

김해~부산 강서구 사이 국도14호선 내 도로 안내판이 넝쿨로 뒤덮여 있다.
김해~부산 강서구 사이 국도14호선 내 도로 안내판이 넝쿨로 뒤덮여 있다. ⓒ 윤성효

도로에 세워놓은 교통 안내판이 늦여름을 지나면서 칡넝쿨로 뒤덮여 제 역할을 못하고 있다. 특히 창원터널 김해장유 방면 출·입구 쪽 도로와 국도 14호선인 김해 동서대로 쪽이 대표적이다.

'절대감속', '천천히' 등 안전 운전을 위해 표시해 놓은 안내판이 넝쿨로 뒤덮여 있어 도무지 무슨 내용인지 알 수 없을 정도다. 나뭇가지와 넝쿨이 운전자의 시야를 가려 안내판이 제대로 보이지 않는 곳이 많다.

김아무개(42, 김해)씨는 "김해장유에 집이 있고 창원에 직장이 있어 평일마다 창원터널을 지나 다닌다. 넝쿨로 뒤덮인 안내판이 많다. 어디에 연락해야 하는지도 몰라 답답하다"라며 "관리를 제대로 하지 않을 안내판이라면 왜 세워 놓았는지 모르겠다"라고 말했다.

도로 안내판을 비롯한 국도 관리는 국토교통부 산하 부산지방국토관리청이 직접 하거나 해당 지자체에 위임하기도 한다.

부산지방국토관리청 김해국도관리사무소 관계자는 "직접 관리하는 도로가 있고 지자체에 위임한 지역이 있다"라며 "넝쿨로 뒤덮인 안내판은 넝쿨 제거 작업을 하는데 좀 더 세밀하게 살펴보고 조치를 하도록 하겠다"라고 말했다.

김해시청 관계자는 "담당자한테 연락해서 넝쿨 제거 작업을 하도록 하겠다"라고 밝혔다.

창원터널 앞 김해장유 쪽 도로에 세워진 교통 안내표지판이 넝쿨로 뒤덮여 있다.
창원터널 앞 김해장유 쪽 도로에 세워진 교통 안내표지판이 넝쿨로 뒤덮여 있다. ⓒ 윤성효

창원터널 지나 김해장유 쪽 도로에 세워진 교통 안내표지판이 넝쿨로 뒤덮여 있다.
창원터널 지나 김해장유 쪽 도로에 세워진 교통 안내표지판이 넝쿨로 뒤덮여 있다. ⓒ 윤성효

