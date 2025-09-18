국민의힘 행안위원들 "정부조직법 졸속처리, 다수당 폭거"

메뉴 건너뛰기

25.09.18 16:55최종 업데이트 25.09.18 16:55

서범수 의원 등 국회에서 기자회견 열고 "다수당의 폭거... 절차적 하자에 내용상 문제 있다" 주장

서범수 의원(울산 울주군)을 포함한 국민의힘 행정안전위원들이 18일 국회에서 기자회견을 열고 더불어민주당의 정부조직법 개정 추진에 대해 "일방적 졸속 처리다"며 "강력 규탄한다"고 반발했다.
서범수 의원(울산 울주군)을 포함한 국민의힘 행정안전위원들이 18일 국회에서 기자회견을 열고 더불어민주당의 정부조직법 개정 추진에 대해 "일방적 졸속 처리다"며 "강력 규탄한다"고 반발했다.

서범수 의원(울산 울주군)을 포함한 국민의힘 행정안전위원들이 더불어민주당의 정부조직법 개정 추진에 대해 "일방적 졸속 처리다"며 "강력 규탄한다"고 반발하고 나섰다.

이들은 18일 국회에서 기자회견을 열고 "국회는 누구를 위해 존재하는 것인지 이재명 대통령과 민주당을 향해 묻고 싶다"라며 "민주당은 어제(17일) 정부조직법 개정안을 일방적으로 행정안전위원회 전체회의에 상정시키더니 오늘은 기어이 법안소위에서도 다수당의 폭거를 자행해 졸속 심사처리했다"라고 비판했다.

그러면서 "야당을 정치적 파트너로 보기보다는 자기들의 장애물 정도로 보고, 타협과 협상보다는 다수의 힘으로 굴복시키려 하고 있다"라며 "이것이야말로 입법 독재가 아니고 무엇이겠나"라고 주장했다.

국민의힘 의원들은 민주당 추진 정부조직법에 대해 "절차상 하자와 내용상의 문제가 있다"고 지적했다.

절차적 하자에 대해 "정부조직법 개정안은 민주당에서 제출(15일)한 지 하루 만에 의사일정을 일방 통보했고, 이틀 만에 상정했으며, 사흘째 소위를 통과시켰다"라며 "지난 5월 이재명 살리기 공직선거법을 제출한 지 휴일 4일 포함, 5일 만에 상정해 통과시킨 행태가 재연된 것"이라고 주장했다.

그러면서 "국회법에서는 의안이 위원회로부터 회부된 날로부터 15일이 지나야 상정할 수 있도록 규정하고 있다"라며 "'긴급하고 불가피한 사유'가 있을 경우에는 위원회 의결로 가능하기는 하지만 민주당은 이번에도 '긴급하고 불가피한 사유'에 대해서 일언반구도 없이 의석 수만 믿고 '위원회 의결'에 기대어 입법 폭주를 자행하고 있다"라고 주장했다.

내용상의 문제에서는 "비록 소관 상임위는 행정안전위원회이지만, 그 내용은 여러 개의 상임위에 걸쳐 있고 상임위원회와 정수 조정도 수반하기 때문에 국회법도 개정해야 하는 사안"이라며
"검찰 개혁 관련 행안위(행안부)와 법사위(법무부)뿐만 아니라 기재위(기재부)와 정무위(금융위), 산중위(산자부)와 환노위(환경부), 과방위(방통위) 등이 다함께 관련되어 있는 개정안이라 연석회의를 제안했지만 민주당은 시간끌기, 발목잡기라며 일언지하에 거절했다"라고 비판했다.

이들은 "정부조직 개편 자체에 반대하는 것이 아니며 발목잡기는 더더욱 아니다"라는 뜻도 밝혔다. 그러면서도 "정부조직법은 국가를 운영하는 근간이고, 대한민국의 미래를 결정하는 중요한 법인데도 충분한 논의도, 아무런 근거도 없이 '9월 25일 본회의 통과'라는 시한을 못 박아놓고 역산해서 번갯불에 콩 볶듯이 속전속결로 처리하겠다는 것은 무슨 이유냐"라고 따졌다.

그러면서 "국민은 안중에도 없고 오직 다수의 힘으로 자기네들이 갈 길을 가겠다는 오만과 독선의 모습으로밖에 보이지 않는다"라며 "국민의힘 행정안전위원회 위원 일동은 민주당의 정부조직법 일방적 졸속 처리를 강력히 규탄하며 즉각적인 대국민 사과와 함께 연석회의를 비롯한 보다 심도 있는 논의의 장이 개최되기를 강력히 요구한다"라고 밝혔다.

박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

