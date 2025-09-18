이광희 "김영환 충북지사 오송 참사 불기소 이해불가, 진상규명 꼭 해내겠다"

큰사진보기 ▲이광희 더불어민주당 의원은 18일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 오송 지하차도 참사의 진상규명과 재발 방지대책 마련을 위한 국정조사 진행 상황과 '이재명 정치학교'에 대해 설명했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (11:00~12:00)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 이광희 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 네. 더민주전국혁신회의 상임공동대표시죠. 민주당 충북도당 위원장이기도 합니다. 이광희 의원 모셨습니다. 안녕하십니까.◎ 이광희 > 네. 안녕하세요.◎ 박정호 > 반갑습니다. 아 이광희 의원님 또.◎ 이광희 > 이렇게 반가워해 주시다니.◎ 박정호 > 아 응원하는 분들이 오프라인에도 많이 계시네요.◎ 이광희 > 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 정식으로 오마이TV 시청자분들께 인사 말씀 한번 해주십시오.◎ 이광희 > 안녕하세요. 청주 서원구를 지역구로 하고 있고요. 지금 더불어민주당 충북도당 위원장으로, 역대 가장 충북에서 인기 있었던 도당위원장으로 제 스스로 자칭.◎ 박정호 > 자칭. 하하하.◎ 이광희 > 네. 그리고 행안위 위원으로 요즘 김영환 충북도지사에 대해서 뭐랄까요, 공격을 한다고 할까요, 뭐 그렇게 하고 있는, 오송 참사 국정 조사 지금 중입니다.◎ 박정호 > 네. 열심히 의정 활동에 매진하고 있는 이광희 의원. 너무나 반갑습니다. 들어보니까 지금 충북 지역에도 불법 현수막, 가짜뉴스 현수막이 많다라고 얘기가 들리더라고요.◎ 이광희 > 아 그래서 제가 화가 좀 많이 났는데요. 도대체 뭐 이렇게 방법이 없냐. 선관위가 마침 행정, 저희 행안위에 소속돼 있고 그래서 몇 번 물어봤는데. 아 처음 시작 단추를 잘못 낀 것 같아요. 이게 정치적인 어떤 슬로건에 대해서는 현수막 걸 수 있다, 정치적 발언을 할 수 있다고 판단을 했는데. 그래서 제가 물어봤죠, 선관위에. 그러면 선관위가 중국인들이 들어와서 해킹을 해가지고 이번 대통령 선거를 부정으로 저질렀다는 사실에 대해서 인정하시는 거냐.◎ 박정호 > 그런 주장, 그 현수막에 대해서 인정하는 거냐.◎ 이광희 > 아니 그 현수막이 아니라 그걸 인정하니까 그걸 가짜뉴스에 대해서 허위 뉴스에 대해서는 못 달게 해야 되는데. 그거 자체가 불법적인 거니까. 근데 그것에 대해서 동의한다는 얘기냐. 그랬더니 뭐 말을 잘 못 해요. 그래서 당시에 정파적인 생각을 조금이라도 가졌었던 것 같아요. 저희 민주당과 이재명 후보에 대해서 뭐 이렇게 좀 공격을 한다고 생각하는 거는 좀 냅둬야 된다고 생각을 했던 것 같은데 그 후에 스텝이 꼬인 거죠. 한 번 딱 그러고 나니까 그 뭐 더 심한 현수막이 걸려도 어떻게 터치를 하지 못하는 상황까지 몰려 버렸어요. 그래서 화가 나가지고 그러면 충청북도에 있는 모든 현수막, 그런 현수막을 어디에 있는지 공개적으로 좀 공유 좀 해달라. 그래서 신고를 받았어요. 신고 센터를 아예 만들어서. 충북도당 차원에서. 그래서 80여 건의 신고가 들어왔고 접수가 들어온 것 중에서 중복되는 거를 배제하고 나니까 62건이 되더라고요. 그래서 사진하고 위치하고 장소, 그 내용하고 해가지고 선관위에 공식적으로 신고를 좀 했고요. 이에 대해서 허위 사실에 대한 적시는 불법이다, 불법적인 현수막은 뗄 수 있도록 조치해달라고 얘기를 했고. 일단 그게 이제 충북도당 입장에서 좀 강력하게 대처를 한 건데요.◎ 박정호 > 그니까 이게 이제 충북, 서울에서도 많이 보니까, 이게 전국적으로 이런 불법 현수막, 가짜뉴스 현수막 문제가 있어서.◎ 이광희 > 그게 이제 현수막 정당이라고 현수막을 걸기 위해서 모금을 하고 하나당 얼마씩 해서 돈을 모금이 되면 그걸 하나씩 걸어주는 건가 봐요. 그니까 그걸로 사업을 하는 거죠, 사업. 현수막 거는 사업을 하고 있는 것 같아요.◎ 박정호 > 네. 이걸 어떻게 근본적으로 막을 수 있고 이걸 우리가 현혹 안 당하게 할 수 있는지 대책 마련 필요해 보입니다.◎ 이광희 > 그니까 이제 민주주의가 무조건 모든 것이 다 보장되느냐. 발언의 모든 것이 다 허용이 가능한가에 대해서 좀 고민을 해봐야 된다고 생각을 하는데. 지금 국민의힘에서 우리가 내란 이전과 이후가 전혀 다른 세상이거든요. 내란에 대해서 동의하는가, 내란에 반대하는가 이걸로 크게 달라진다고 보는데. 내란에 찬성한다는 것은 헌정 질서 문란에 대해서 인정한다는 이야기가 되잖아요. 지금 국민의힘에서도 스탠스가 꼬인 게 일단 내란은 비상계엄은 안 된다부터 출발을 하는 정치세력이 좀 이렇게 교차가 됐어야 되는데 그렇게 안 되다 보니까 지금은 거의 반대로 내란에 대해서 내란은 반대인데 뭐 탄핵은 찬성인, 아니 반대죠. 내란은 반대인데 탄핵은 안 된다. 아니 말이 좀 맞나요?◎ 박정호 > 네. 그니까 내란은 비판하면서도 탄핵, 뭐 찬탄파 반탄파가 있듯이 탄핵은 안 된다 이런 얘기.◎ 이광희 > 예, 그래서 그렇게 해서 그 파가 있다는 거 자체가 안 되는 거죠. 대한민국을 어떻게 유지합니까, 그렇게 되면. 그러면 그 어떠한 일을 해도 권력자들은 용서받을 수 있는가? 그건 아닌 거잖아요. 그러다 보니까 사회 전체가 이상하게 혼재가 돼 버렸어요. 야당이 헌정 질서를 문란하게 하거나 윤석열이 다시 돌아오는 것을 허용할 수 있다는 요구를 하는 사람들이 다수인 당이 돼 버리는 이상한 정당이 돼 버렸죠.◎ 박정호 > 그러게 말입니다.◎ 이광희 > 그러면 이제 앞으로 대한민국이 지금 여야가 있고 뭐 보수당과 진보당이 있는데. 보수의 개념 자체가 없어진 거예요. 보수의 개념은 어쨌든 현재의 헌정 질서를 유지하자는 게 보수잖아요. 그런데 민주당이 지금 엄청난 보수가 되고 있죠. 헌정 질서를 유지를 해야 된다고.◎ 박정호 > 아이고. 그러게 말입니다. 그니까 이 진보 보수 역할을 민주당이 이제 다 할 수밖에 없는. 국민의힘이 이렇게 무너져 내리고 극우로 가 버렸으니.◎ 이광희 > 네. 그래서 지금 좀 조심스러운데 저같이 이제 민주당 안에서도 약간 진보파라고 할 수 있는 사람 입장에서 보면 미국이 조지아에서 우리 노동자들을 그런 식으로 쇠사슬에 묶어서 끌고 간 것에 대해서 강력하게 규탄해야 된다고 생각하거든요. 이 정도 수위 가지고 안 된다. 훨씬 더 강력하게 이에 대해서 불법적 구금과 감금에 대해서 항의해야 된다 이렇게 생각을 하고. 혁신회의 차원에서도 성명서도 내고 그랬는데. 그걸로 아 이게 마뜩잖은 거예요. 이 정도 가지고. 이거 뭔가 좀 방법이.◎ 박정호 > 여기에 국민의힘도 함께 하고 국회가 여야 상관없이 해야 되는데.◎ 이광희 > 아유 그럼요. 그래야 교섭력을 가질 거 아닙니까. 지금 말도 안 되는 완전히 삥 뜯기잖아요 이게. 이게 뭐 국가 간의 어떤 신뢰나 동맹국에 대한 예의나 이런 게 전혀 없이 그냥 오로지, 동맹이라고 이름을 붙이고 뒷골목에서 뭐 회수권도 내놔. 이 정도 아닙니까? 현찰 없으면 회수권도 내놓고. 이제는 곧 뭐 옷도 벗어 이럴 판이에요. 이게 말이 됩니까?◎ 박정호 > 그니까 우리 주권을 사실상 침해하는 게 아니냐 이런 생각도 들고. 어제도 보니까 더민초, 민주당 초선의원 모임 또 혁신회의 각각 논평도 내고. 조지아주 노동자 불법 구금, 3천5백억 달러 현금 투자 관세율 문제를 계속해서 지적을 하셨는데. 아, 미국의 공식적인 사과와 책임 인정을 요구해야 되는 거 아닙니까?◎ 이광희 > 사과와 책임 인정도 요구하고 다시는 재발되지 않을 수 있도록 뭔가 약속을 받아내야 돼요.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 이광희 > 아니 그렇지 않으면 국가 간에 어떤 신뢰가 있어서 우리 국민들이 안전하게 미국에 가서 일을 할 수 있습니까.◎ 박정호 > 일하는 문들도 문제고 아예 미국을 못 가겠다라는 국민들 목소리도 있더라고요. 아 어떻게 무서워서 가겠냐.◎ 이광희 > 지금까지 대한민국이 미국에 대해 가졌던 모든 환상과 꿈이 깨지는 그 순간이고요. 또 미국과 한국과의 동맹 관계에 대한 재고를 고민해봐야 되는 거 아니냐는 이런 생각까지 극단적인 생각까지 할 수밖에 없었던 그런 사건이에요. 그니까 세상에 어느 나라 국민, 일하러 온 국민들을, 그것도 합법적으로 온 국민들을 그런 식으로 쇠사슬에 묶어서 데리고 갑니까? 이거는 상식적으로 있을 수 없는 일이죠.◎ 박정호 > 네. 거기에 대한 철저한 재발 방지 대책 마련하라.◎ 이광희 > 어쨌든 혁신회의 상임대표로서 이에 대해서는 혁신회의가 어떻게 해서든지 강력하게 경고하고 싸워나가야 되겠다는 생각을 저는 가지고 요청을 지금 하고 있는 중입니다.◎ 박정호 > 그래요. 국민의힘도 이 목소리에 함께 힘을 실어서 해야 되는데.◎ 이광희 > 아유 저는 어저께 요즘 이제 계속 대정부질문 하고 있지 않습니까?◎ 박정호 > 예. 현장에서 계시면서 좀 답답하시죠?◎ 이광희 > 답답 정도가 아니라 매국노들이에요.◎ 박정호 > 아이고 예.◎ 이광희 > 아니 이게 발언을 하는 게 무슨 아무리 그래도 그렇지 대한민국 국민들이 그런 식을 됐는데 왜 그런 일을 당하게 뭐 우리가 한 것처럼 했느냐 뭐. 아니 이게 뭡니까?◎ 박정호 > 우리 정부가 그렇게 만들었단 말입니까?◎ 이광희 > 아니 그런 식으로, 그런 식의 표현되는 거를 보면서 야 이거 진짜 해도 해도 너무한다. 뭐 여당 공격할 수 있죠. 그런데 적어도 국익을 앞장세워야 될 때에 있어서는 여야 상관없이 국민의 안전과 대한민국의 자존심은 좀 지켜줘야 되지 않겠습니까.◎ 박정호 > 네. 그게 그동안 우리가 많이 알아 오던 오히려 보수의 가치, 보수의 역할 이렇게 배웠는데. 그런 기능을 전혀 못 하고 있다.◎ 이광희 > 아 이게 보수가 아니에요. 이게 제가 보기에는 거의 뭐 반역에 가까운 얘기들을 막 하고. 그 어떤 매국에 가까운 얘기들을 막 하는 것처럼 저는 느껴져서 굉장히 불쾌했습니다.◎ 박정호 > 그래요. 알겠습니다. 지금도 이제 국민의힘 당사 1층 모습인데. 특검에서는 영장 집행하겠다라고 얘기를 하고 있고. 여기서 변호사 논의 이거 거쳐야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 자, 송언석 원내대표가 국민의힘 의원들한테 1층으로 다 모여라, 당사로 와라라고 얘기를 했는데. 아직, 아까 유상범 의원만 얼굴을 보이고 보이지는 않고 있습니다. 이런 상황이고. 송언석 원내대표 얘기가 나왔으니까. 어제 유감 표명을 했더라고요. 노상원 수첩대로, 그렇게 됐으면 좋았을 텐데, 이 얘기. 이 망언에 대해서 유감 표명하면서도 아니 내가 연설할 때도 민주당에서 욕설, 뭐 비난 이거 했다. 그 사람들도 그 의원들도 윤리위 회부하고 제소해야 되는 게 아니냐. 이런 취지의 얘기를 하면서 유감은 표명했습니다. 어떻게 보셨습니까?◎ 이광희 > 그니까 그런 식으로 정치하면 안 되는 거죠. 그니까 사람은 실수할 수 있다고 보거든요. 근데 그건 있어서는 안 되는 실수였어요.◎ 박정호 > 사람 목숨에 대해서.◎ 이광희 > 노상원, 노상원 수첩에 대해서 이렇게 됐으면 우리 당의 주요 인사들이 이 자리에 없을 수도 있다고 얘기한 거에 그랬으면 좋겠다고 얘기를 하는 이런. 저도 그 국회 본회의장에서 샤우팅 담당이기도 해서 샤우팅을 좀 많이 하는데요. 근데 굉장히 그 발언에 조심해야 되거든요. 상대방을 모멸하거나 또 대한민국 국법 질서에 어긋나거나 또 대한민국이 지향하고자 하는 바에 어긋나는 발언은 해서는 안 되죠. 그런데 하물며 동료 의원들이 그랬으면 좋겠다고. 이거는. 근데 중요한 거는 뭐냐면, 사과, 그니까 이게 사과할 건가 그러면 무슨 뭐 유감 표현하면서 또 다른 말을 자꾸 해요. 그건 사과가 아닌 거거든요. 사과는 받아들이는 사람이 아 이거 사과구나 이렇게 느껴져야 사과지 그 뒤에 뭐 달면서 니네들은 안 떠들었냐. 그래서 나도 떠든. 떠든 게 문제가 아니라 떠든 발언에 대한 문제 제기를 하는 건데. 떠든 현상에 대해서 그렇게 얘기를 한다면 그거는 사과라고 보기 좀 어렵다고 저는 보고요. 지금 국민의힘 의원들이 갈 데까지 간 분들이 너무 많아요.◎ 박정호 > 갈 데까지 간 분들. 대표적으로 누가 있습니까?◎ 이광희 > 지금 송언석도 마찬가지고. 그 빠루 나경원도 그렇고.◎ 박정호 > 아 초선은 가만히 있으라 이렇게 얘기하면서.◎ 이광희 > 예. 그리고 뭐 백골단 데리고 온 뭐 아무개 의원도 그렇고. 그리고 뭐 그 하여튼 많죠. 이번 내란 사태 겪으면서 바닥까지 다 보인 분들 많습니다.◎ 박정호 > 거기에 대한 수사, 또 제대로 된 처벌까지 있어야 된다라고 보시는 거고. 자 지금 변호사까지 왔는데, 특검이 여전히 못 올라가고 있습니다. 뭐 당에 보고를 해야 된다 뭐 이런 얘기를 하면서 시간을 끌고 있는 게 아닌가라는 판단이 드는데. 이런 상황이고. 오마이TV가 저희 다른 채널 통해서도 이 현장 모습 생생하게 목소리와 함께 현장음과 함께 보내드리고 있습니다. 자, 행안위에서 이제 활동하고 계시는데. 아까 언급하신 것처럼 오송 참사 국정 조사를 실시하고 계십니다. 윤석열 정부 때는 번번이 막히다가 이재명 정부 들어서면서 하게 된 건데. 어떻습니까, 어떻게 진행이 되고 있습니까, 의원님?◎ 이광희 > 지금 이제 나머지 청문회를 한 차례 남겨놓고 있고요. 그리고 기관 보고 끝났고 그다음에 현장 방문했고 이제 희생자 유족들하고. 그리고 오송 참사는 다른 참사와 또 다른 사람들이 있어요. 어떤 분들이냐면 그 사지에서 살아나온 분들이 있습니다. 생존자들이라고 하는데. 대통령실에서 초청할 때나 뭐 이렇게 할 때도 늘 생존자들을 빼놓고 하더라고요. 열여섯 분이 계신데. 그래서 그분들 발언까지 그날 좀 들었습니다. 전부 숙연해졌죠.◎ 박정호 > 아 그 당시 긴박했던 상황들도 들을 수 있고.◎ 이광희 > 아니 그 살려달라고 허우적거리는 사람들의 얼굴을 봤다. 그 사람들을 그냥 두고 자기가 살아 나왔다는 자책감과 죄책감으로 살고 있다 이런 말씀 들으면서 아 그 자리에 있었던 모든 사람들이 아 저 생존자가 있었지 우리. 그래서 그런 것에 대해서.◎ 박정호 > 예. 그분들의 트라우마와 상처도 있을 텐데.◎ 이광희 > 근데 이제 문제는 트라우마 지원이나 이런 게 그분들에 대해서는 또 전면 안 되고 있는 중이어서 더 좀 참혹했는데요. 일단 이제 왜 그럼 오송 참사가 2년이나 되도록 계속 막혀왔는지가 사실은 굉장히 저는 중요하다고 생각을 했어요. 그래서 저희들 국정감사 처음 국정 조사 시작할 때부터 뭐를 했냐면 왜 국무조정실이 당시에 감찰을, 사건이 나면 와가지고 감찰을 하고 감찰 결과에 따라서 기관에서 검찰은 어떻게 할 건지 경찰은 어떻게 할 건지 이렇게 나눠주거든요. 근데 7월 15일날 사고가 터지고 17일날, 이틀 후에 경찰이 수사단을 꾸렸어요. 그런데 경찰도 연락 체계가 미비하고 허위 보고를 한 게 있어서 경찰청이 국가수사본부를 통해가지고 아예 새로 138명의 인원을 꾸려가지고 대규모로 매머드 조사를 시작을 했습니다. 17일날. 그리고 국무조정실에서도 감찰을 시작을 했고. 근데 감찰을 시작한 국무조정실이 3일밖에 안 된 상태에서 검찰이 이거를 배당을 하라고 검찰을 끌고 왔어요. 느닷없이. 그러면서 검찰이 들어옵니다. 그러고 경찰은 그렇게 매머드로 꾸려졌던 사람들을 8일 만에 다시 원대복귀를 하고요. 그래서 당시 물어봤죠. 그러면 중대범죄 수사와 관련돼서는 경찰이 권한을 가지고 있는데 당신들은 앞으로도 검찰이 들어오면 그런 식으로 빠질 거냐. 검찰들은 그 검찰은 그걸 수사를 할 수 있는 자격이 없고 경찰들이 할 수 있었던 중대범죄 수사에 대해서 포기할 거냐 앞으로도. 이걸 물어봤고요. 그리고 중요한 거는 검찰이 수사를 막고 나서 가장 먼저 한 일이 도지사. 김영환 도지사, 이범석 청주시장, 행복청장을 빼놓고 수사를 하기 시작한 거예요. 그니까 여기가 중대범죄, 중대재해법에 걸리는 사람들을 이 사람들을 빼놓고 수사를 하는 그 점이 되게 저는 의아스러워서 거기 집중적으로 왜 그렇게 됐는가. 국무조정실이 관여해서 그렇게 된 거고. 그래서 일각에서 들리는 얘기로는, 그니까 행복청장이 원희룡하고 절친인데 행복청장이 윤석열 대통령하고 술친구였다. 그리고 또 김영환과 윤석열의 관계가 있다는 거를, 김건희하고 명태균과의 관계를 제가 기자회견을 한 바도 있고. 그런 것 때문에 봐주려고 수사가 바뀐 건가 이렇게 생각을 좀 하게 됐고요. 그 점에 대해서. 그니까 이게 권력형, 권력형 어떤 수사 방향을 틀게 된 이런 사건이고.◎ 박정호 > 의심스럽네요, 이거.◎ 이광희 > 예. 그 문제를. 그리고 1년 후에 6월달에, 그 이듬해 6월달에 발표를 합니다. 그때 중대재해범죄 지금 방금 말씀하신 분들은 다 빼고 말단만 발표를 합니다. 42명에 대해서 다 말단 경찰관, 말단에 있는 청주시청 공무원, 환경청. 뭐 이래서 전부 말단만 수사를 해서 발표를 해요. 그래서 저희들이 계속 거기에 대해서 왜 중대재해처벌법 안 하냐고 계속합니다. 그리고서 그 다음해, 그니까 2025년 올해 1월달에 다시 발표를 해서 청주시장과 행복청장은 집어넣어요. 중대재해처벌법으로. 근데 그 타이밍이 묘한 게 12월 3일날 내란이 있었고 12월 14일날 윤석열 대통령 국회에서 탄핵 결정이 나고 나서 1월달에 이거를 발표를 한 거예요. 그리고 거기에도 김영환은 빠져있었습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 김영환 지사는.◎ 이광희 > 예. 그래서 왜 일련의 이런 거가 됐는지에 대해서가 이제 한 묶음이었습니다. 이게 권력이 결국은 윤석열 정권의 국무조정실이, 그리고 국무조정실에서 그렇게 했었던 그 안에는 또 약간 의심스러운 정황들이 몇 개 있어요. 대통령 비서실에 비서관으로 있던 사람이 부지사가 됩니다. 김영환 지사의. 그래서 그것도 그 당시에 그 오송 참사 때 비서관을 하면서 그런 조절을 하지 않았을까에 대한 의심스러운 점을 이렇게 그게 한 묶음이고. 두 번째 묶음은, 그러면 1월달에, 올해 1월달에 발표한 김영환을 중대재해로 뺀 이유를 두 장이나 이렇게 만들어서 뺀 이유를 발표를 해요. 근데 석연치 않다는 내용을 가지고 우리 행안위 위원들이 같이 모두가 같이 그게 왜 포함이 되지 않느냐는 걸 가지고 증빙해 보이기도 하는 게 국정 조사가 됐고요. 세 번째는 이제 현장을 가서.◎ 박정호 > 만나셨겠네요. 김영환 지사.◎ 이광희 > 아니 현장에 가서 만나긴 했는데 세 번째 문제는 뭐였었냐면. 실제로 그 상황이 일어났을 때 8시 27분에 물이 덮쳐서 이렇게 그 안에 있는 차량으로 물이 덮쳤거든요. 7분밖에 안 걸렸는데. 그 이전에 이미 6시 반부터 여기저기 막 전화를 해가지고 지금 물이 넘치고 있다는 전화를 한 사람들이 있어요. 그중의 한 분이 감리단장입니다. 감리단장이 물 넘친다고 막 하다가 그분이 구속이 돼서 6년 형을 받고 4년 형으로 감형이 되면서 2년 살고 목숨을 끊으세요, 스스로 감옥에서. 근데 그분이 가장 전화도 많이 하고 그러면서.◎ 박정호 > 열심히 어쨌든 해보려고.◎ 이광희 > 그 당시에 나온 기사 중에 한국일보 기자가 그분만 취재를 했는데 그분의 취재에 의하면 감리단장이 끝까지 내가 감리단장임을 밝히지 않았기 때문에 그 사람들이 내 말을 안 들은 거가 아닌가에 대한 자괴감을 엄청나게 가졌다는 표현이 이렇게 나옵니다. 내가 감리단장임을 밝혔으면 됐는데. 그런 다음에 또 한 분이 또 계세요. 그날 이제 현장에 나와서 말씀하신, 행복청에 파견 공무원이었는데. 그분은 전화를 계속해서 충청북도의 담당자에게 딱 전화를 한 거예요. 7시 2분경에 전화를 했는데 문제는 그 담당자 선에서 그 다음으로 넘어가지 않습니다. 그것에 대해서 김영환 도지사가 자기들끼리 알고나 있으라고 했다는 거예요. 보고 체계가 내가 위 상관한테 무슨 사고 나면 전달을 해야 되지 않습니까.◎ 박정호 > 그럼요.◎ 이광희 > 전달을 했어. 근데 자기들이 알고만 있으라고 전화를 했다는 거예요.◎ 박정호 > 그게 말이 됩니까? 알고만 있으라.◎ 이광희 > 그리고 도지사에게 보고가 안 된 그 시간이 있었고. 결국은 8시 27분에 그런 사고가 있었고 그리고 도지사는 그 시간에 괴산 가가지고 자기 땅 둘러보고. 그리고 와서 점심까지 먹고 오송읍에서 먹고 그리고 1시 반쯤이나 돼가지고 현장에 옵니다. 이런 사건에 대해서 누가 분통을 터트리지 않고, 도대체 국민의 안녕과 안전을 위해서 노력해야 될 담당 책임자가 이런 식의 행동을 그날 당일날, 그 전날부터 보였던 것에 대해서 어떻게 용납이 가능합니까. 그래서 이 부분에 대해서 적극적으로 좀 밝히고 있는 중인데 대략 나올 것은 좀 많이 나온 것 같고요. 그러다 보니까 현장에서도 뭐 김영환 지사가 이거 정치 탄압이다 이러면서 막 소리도 지르고 뭐 하여튼 뭐 볼 꼴 못 볼 꼴 다 보면서. 충북도민을 부끄럽게 하지 말라고 소리를 좀 제가 좀 지르기도 했고요. 그러다 보니까 이제 심지어는 야당 국힘 의원들도 아 이건 쉴드 칠 수 있는 범위가 아니다 이런 얘기들을 하면서 지난번에 현장 방문 때는 굉장히 공격적으로 오히려 질문을 하시기 시작하시더라고요.◎ 박정호 > 이게 국정 조사 자체도 좀 늦었다는 생각도 들고.◎ 이광희 > 너무 늦었고요. 그런데 지금도 되면서도 사실은 3선급들 이상 되는 의원님들은 아 이게 뭐가 나올까? 설마 대통령실이 그렇게 국무조정실이 막 조정하고 이럴 수 있는 사건이 아니잖아요. 참사가 났는데. 그리고 참사 과정이, 세상에 어떤 단체장이 그 기간 동안 7시에 회의를 있었다니까요. 그리고 있다 9시에 집에 돌아갔어요, 그 두 시간 동안 보고를 못 받고 있었던 게 그게 말이 됩니까? 보고한 사람은 있는데. 회의를 도청에서 회의를 하고 있었다는 이런 상황에서도 조치가 안 됐다는 게 말이 안 되잖아요.◎ 박정호 > 이걸 국정 조사를 통해서 밝히고 있고. 진상규명이 꼭 돼야 된다.◎ 이광희 > 예. 진상규명과 책임자 처벌 꼭 돼야 되고요. 그래서 국정 조사하면서 많은 의원님들께 격려도 되게 많이 받고 있는데 문제는 이거보다 큰 사건이 너무 많은 거예요, 요새. 그래가지고 중앙 언론에서는 이게 묻혔습니다. 오송 참사 관련된 보도가 거의 안 나왔죠. 그런데 한편으로는 지역에서는, 지역에서도 뭐 지역의 언론들도 전부 한 번씩 한 꼭지. 최소한 몇 번씩 다뤄본 사안이니까 뭐 새로운 것이 나올까 하다가 국정 조사 이런 일이 막 밝혀지고 하면서 역시 국정 조사를 하길 잘했다는 지역민들의 분위기도 좀 많고. 이런 과정을 통해서 희생자 유족들이나 혹은 생존자들이 용기도 많이 갖게 되면서 더 여기에 대해서 적극적으로 발언도 해주시고 뭐 이렇게 해주시는 것 같아서 내심 좀 늦었지만 다행스럽다. 최선을 다해서 마지막까지 국정 조사 잘 임하겠다 이 말씀 좀 드리고 싶었습니다. 오마이뉴스에서 이렇게 다뤄주셔서.◎ 박정호 > 네. 아 다시 저희가 들어보니까 너무 안타깝기도 하고 또 제대로 이거 조사도 안 되고 수사도 안 된 이 부분들. 다시 한번 윤석열 정권 때가 원망스럽기도 하고 그렇습니다.◎ 이광희 > 아니 그니까 이게 이태원도 그렇고 이태원 참사도 그렇고 저기 채 해병 사건하고 너무 흡사한 거예요, 이렇게 일련의 상황이. 그니까 윤석열 정권에서 있었던 어떤 참사들조차도 아 이 권력이 이런 식으로 농단하고 농락하고 이렇게 뒤틀고 이렇게 할 수 있는가 이런 자괴감이 사실 많이 들었던 사건이에요. 어쨌든 끝까지 다 파헤쳐서 한 점 의혹이 없도록 좀 파헤치기도 하고 책임자가 처벌될 수 있도록 하고 이렇게 하겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 충북도청에 추모비 설치도 추진한다라는 얘기도 들었는데. 이거까지 말씀 들어볼까요.◎ 이광희 > 아 그 말씀 드려도, 좀 할 말이 많은데요. 사건이 일어난 날 분향소를 만드는 과정에서도 분향소를 하니 마니 가지고 시청과 도청이 서로 막 줄다리기하고 하면서 유족들의 마음에 상처를 엄청 줬어요. 그리고 그 과정에서도, 처리 과정에서도 뭐 안내하거나 이런 게 아니라 한 유가족당 한 명씩 사람을 붙여가지고 보고, 그게 무슨 일이 생길, 아니. 그니까 말도 안 되는 그런 상황이 지속이 된 상태에서 49재 되는 날, 이제 겨우 분향소를 세웠는데 49재 되는 날 밤에 그걸 철거를 해버렸어요 강제로. 그리고 유가족들에 대해서 김영환 지사한테 이제 좀 쉴드를 쳐주려고 했던 국민의힘 의원이 유가족들 2년 동안, 지난 2년 동안 몇 번 만나셨습니까. 그래도 위로를 하셨겠죠 그랬더니 세 번 만났다.◎ 박정호 > 세 번.◎ 이광희 > 그러니까 어이가 없어가지고 그럼 청주시장 몇 번 만났냐. 한 번 만났다. 다들 아니 이게.◎ 박정호 > 국민의힘에서도 진짜 어이가 없었던.◎ 이광희 > 어이가 없었던 거죠. 최소한 유가족들에 대해선 성심성의껏 할 수 있었던 거 아닙니까. 근데 자기들의 책임. 그리고 그런 식으로 처음부터 단추를 이상하게 끼다 보니까 이걸 정쟁으로 몰고 간 거예요. 그러다 보니까 다수 국민의힘의 기초의회와 광역의회가 다 국민의힘이 다수거든요. 그니까 행정조사, 이런 일이 생기면 조사해서 왜 백서 발간하고 하지 않습니까. 이런 것도 두 군데 다 안 한 거예요. 발언도 질문도 제대로 못 하게 하고. 2년 동안 그렇게 계속 무슨. 그러다가 이제 문제가 국정 조사도 되고 이러니까. 또 이 전에도 들어가는 길에 현판도 좀 달고 안내판도 좀 달고 뭐 이렇게 좀 하자고 했는데 주민들 중의 일부가 그게 혐오시설이라고 반대를 했어요. 그러던 차에 그러면 도에다가, 도청 안에다가 조형물을 좀 하자고 추모비를 준비를 했는데 도의회에서 그걸 삭감을 전액을 시켜버린 거예요.◎ 박정호 > 국민의힘이 주도로 했겠네요. 과반.◎ 이광희 > 아 당연하죠. 그니까 그 상황 자체를 혐오물로 보고 혐오적인 상황으로 보고 피해자, 희생자들의 가족들이나 뭐 이런 사람들을 혐오의 대상으로 보지 않고서야 일련의 2년 동안에 이런 일이 발생하지 않았겠다는 생각을 좀 하거든요. 그러니까 그 조형물 예산을 삭감한 이유가 굉장히 좀 도청에다 그거를 하면 앞으로도 사회 그런 거 일어나면 전부 해달라고 그러지 않겠냐. 그래서 제가 아니 또 하면 안 됩니까? 그런 그 유족들에 대해서 희생자들에 대해서 추모하고 다시는 그런 일이 있지 않겠다는 약속 할 수 있는 거 아닙니까. 예컨대 대구 지하철 참사 났을 때 그 들어가는 입구에 당시의 참사 현장을 그대로 보관을 한 이런 거 뭐가 됩니까. 그게 혐오물입니까? 그거를 통해서 다시는 이런 참사가 일어나지 않을 수 있도록 우리 스스로 의식적으로 예방하고 경각심을 갖자는 의미이고 희생된 분들에 대해서 추모하자는 그런 의미로 다들 하고 있는 거 아니겠습니까. 어느 교실에 세월호 참사의 교실을 이렇게 그대로 살아있던 그 생전의 그 모습 그대로 보존을 하는 것도 역시 그들에 대해서 잊지 않겠다는 추모와 다시는 그런 일이 생기면 안 된다는 그런 어떤 살아있는 사람들이 당연히 가져야 할 그런 마음을 표현하는 것을 혐오에 대상으로 보는. 이게 저는 이게 전부 위에서부터 단추가 잘못 꼬이면서 누군가를 봐주기 위해서 틀어버린 그런 상황이 지금의 이런 상황을 만들었다고 생각을 해요. 그래서 제가 충북도당 위원장으로서 우리가 내년에 다수당이 되면 다시 행정 조사해서 백서 만들고 시와 도가 만들도록 하고 그리고 그분들에 대해서 추모하는 방법을 여러 가지 다각도로 좀 해서 다시는 충청북도에서 이런 사회적 참사가 일어나지 않도록 하겠다는 다짐의 시간과 기억의 공간을 갖도록 하는 데 도당위원장으로서 약속을 해보겠다고 이렇게 다짐을 스스로 하고 있는 중입니다.◎ 박정호 > 그래서 내년 지방선거가 그 어느 때보다 중요하게 느껴집니다.◎ 이광희 > 어마어마하게 중요하죠.◎ 박정호 > 충북에서 특히나 그렇게 더 느껴지고 있는데. 자, 오송 참사 청문회까지 다 진행을 해서 25일에 결과보고서 채택이 되는 거죠?◎ 이광희 > 네네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 그때 어떤 내용으로 마무리가 될지 지켜보도록 하고요. 자, 지금 국민의힘 당사 모습 상황 궁금하신 분들이 계실 것 같은데요. 일단은 국민의힘이 저항을 계속하고 있습니다. 당에 보고드려야 된다 이러면서 계속 피하는 그런 상황 같았는데요. 특검 관계자, 특검 인력들은 지하 1층 강당에서 대기하는 걸로 지금 전해지기도 하고. 아니면 다른 곳에 대기하는 건진 모르겠지만 일단 잠깐 당사에서는 이 1층, 엘리베이터 타고 올라가는 그 입구에서는 지금 나가 있는 그런 모습입니다. 하지만 아직 끝나지 않았습니다. 진행이 되고 있다라고 말씀을 드리겠고요. 자, 그래도 잠깐 짚고 가보죠. 조희대 대법원장 얘기. 어제도 출근, 퇴근길에, 오늘 출근하면서도 사진 찍혔던데. 어제 퇴근길에 영상 사진은 찍혔어요. 근데 입장은 또 서면으로 내놨더라고요. 한덕수 만난 적 없다 그 얘기를 하고 싶었던 것 같은데. 그것도 그 의혹이지만 그 전에 자신이 행동으로 보인 게 그거 아닙니까? 대선을 앞두고 무죄 선고 난 2심을 파기환송 유죄로 바꿔버리면서, 다르게 판단하면서 9일 만에. 자료 검토는 이틀밖에 안 한 것 같은데. 그걸 보여줬어요. 그래서 많은 국민들께서 대법원에서, 사법부에서 대선 개입했다라고 비판을 하면서 사법개혁의 목소리, 또 조희대 물러가라 이런 말씀을 하고 계시는데. 의원님은 어떻게 보고 계십니까?◎ 이광희 > 지금 이제 삼권분립의 나라에서 삼권분립이 위협을 받는 이런 상황이라고 저는 생각을 하는데요. 그게 사법부에 이해서 삼권분립 위기가 지금 오고 있다. 그 위에는 조희대 대법원장이 중심이 되는 인물로 지금 돼 있는 거 아니겠습니까. 그러니까 어저께 뭐라고 변명을 하든가 상관없이 현재 사법부가 삼권분립의 어떤 체계를 넘어서서 입법부나 혹은 대한민국의 선택권을 제한하려고 했었던 것에 대해서는 어떤 식으로 책임을 져야 하는 상황에 와 있다. 비겁하게 지금 저렇게 시간만 끌고 차일피일 자기 자리 차지하고 있는 게 능사가 아니다. 그리고 전국대법관회의에서도 스스로가 무책임함을, 그리고 국민들에게 당당하지 못함을, 그리고 대한민국 사법부의 어떤 삼권분립의 역사를 역행하는 이런 판단들을 지금 하고 계시다고 생각하거든요. 그 정점에는 물론 조희대 대법관이 있고요. 그래서 이 대법원장이 스스로 결자해지 않으면 이것은 굉장히 좀 위험한 상황에 갈 거다. 그리고 여전히 우리 민주당이나 이쪽에서는 또 입법부와 행정부에서는 이에 대한 문제를 계속 끊임없이 제기를 할 텐데. 이 흔들리는 이런 사법부의 위기를 어떻게 극복을 할 수 있겠느냐. 알아서 안 되면 강제적으로 할 수 있는 방법은 입법을 통해서 하는 수밖에 없거든요. 그 상황까지 가지 않았으면 좋겠다고 생각하는 사람들도 있기 때문에 그러면 조희대 대법관이 판단을 내려야 한다. 저는 뭐 간단하게 그렇게 말씀드리고 싶습니다.◎ 박정호 > 조희대 대법관이 판단을 내려야 된다. 거취를 결정해야 된다 이렇게 정리를 해보겠습니다. 그리고 저희, 또 아까 저희가 방송 시작하기 전에 봤던 영상. 바로 이재명 정치학교였는데요.◎ 이광희 > 네. 그거 홍보하러 나와가지고 지금 오송 참사 얘기만 엄청나게 많이 했는데요.◎ 박정호 > 네. 하하하. 중요한 사안이기 때문에 저희가 또 깊게 짚을 수밖에 없었고요. 잘 오셔서 잘 말씀해주셨습니다. 이재명 정치학교, 어제도 김문수 의원이 나와서 인터뷰를 통해가지고 이재명 정치학교 어떤 프로그램인지 어떤 학교인지 얘기해 주셨는데.◎ 이광희 > 저희 이제 혁신회의가 처음 시작을 할 때만 해도 이재명 대표가 굉장히 당에서 흔들리고 단식 투쟁하시고 하는데도 불구하고 흔들리고 있을 때 이재명을 중심으로 당을 좀 단합시켜서 당원주권의 정당으로 만들어보자고 하면서 요청해가지고 당원주권주의를 처음으로 주창을 해서 강력하게 투쟁을 했고 결국은 저희들이 31명의 혁신회의 출신 국회의원이 그때 당선이 된 거 아니겠습니까. 그래서 저희들이 다 경선을 했는데 경선이 아닌 방식이었다면 당원들의 어떤 동참이 없었다면 저희들이 이렇게 진입하지 못했을 겁니다. 그래서 저희들이 당 대표, 당시의 이재명 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐서 국난을 극복하고. 하필이면 그때 2기 때는 12·3 내란이 있었고 그리고 대통령 선거가 있었는데. 2기는 그 과정에서 국민주권을, 이제는 당원주권이 아니라 국민주권의 시대를 열자고 대통령을 만들었고. 그러면 이제 내년에 3기는 우린 뭐 할 것이냐. 저는 지방자치가 30년 됐거든요. 30년 된 지방자치를 새로운 30년으로 전환시켜야 한다. 그러기 위해서는 지금까지의 30년에 대한 평가를 통해서 해왔던 거를 좀 뭐 이렇게 좀 극복하고 새로운 30년을 만들자. 그러면 주민들의, 주민주권이 지금은 필요할 때다. 지금은 단체장 중심의 지방자치라면 지금부터는 읍면동을 중심으로 하는 풀뿌리 자치로, 그래서 주민들이 참여하는 주민자치의 시대로 전환하자. 이러기 위해서 그거를 앞장서서 이끌어 갈 그런 후보들이 필요하지 않겠냐. 그래서 전국에 1천 명의 그런 혁신기동대를 만들자는 의미에서 이재명의 노선을 따라 배우고 이재명의 노선에 따라서 당원주권을 실현시키고 국민주권을 실현시키고 이제는 주민주권으로 나아갈 전사들을 만들어보자고 해서 저희들이 야심 차게 준비를 했습니다.◎ 박정호 > 지금 보니까 유명하신 다선의 민주당 의원들도 함께하고 있고. 이재명 정치학교라고 또 이름을 지으셨어요. 이재명 정치 이걸 이제 배우는 곳. 뭐 이런 뜻을 담고 있는데. 좀 풀어주시죠, 어떤 의미입니까?◎ 이광희 > 지금 이재명 대통령이 지난 100일 동안 임기를 하면서 가장 강력하게 주장하는 몇 가지 키워드가 있습니다. 일단은 노동과 관련된 얘기들을 많이 하시죠. 산업재해 없어야 한다. 일하러 나갔다가 시신이 돼서 돌아오는 그런 나라가 도대체 이게 정상적이냐. 하루에 다섯 명씩 1년에 600명이 산업재해로 돌아가신다는 게 이게 말이 되냐. 이것에 대해서 계속 끊임없이 문제제기를 하시고 있고. 또 하나는 같은 돈이라도 지방에 많이 투자해야 될 거 아니냐. 지방 소멸이 지금 극단적으로 문제에 와 있는데. 지방이 살아날 수 있는 방안을 좀 생각해보라는 게 크게 보면 두 키워드를 가지고, 뭐 그 외에도 많습니다만, 강력하게 주장을 하고 있는데. 내년 지방자치를 통해서 지금 제가 처음에 기초의원에 도전한 게 2002년도였거든요. 그때 도전을 하면서 지역소멸 예상 지역이 네 곳이라고 이거 늘어나면 큰일 난다고 얘기를 했었어요. 근데 올해 230여 개의 기초지자체 중에서 130개가 지역소멸 예상 지역입니다.◎ 박정호 > 아 그래요.◎ 이광희 > 지금 위기 상황에 있습니다. 그러니까 수도권에 있는 분들은 잘 이해하지 못하는데. 머리와 가슴만 남고 손발 끝에서부터는 썩어 들어오고 있는 거예요. 없어지고 있는 거거든요. 그래서 단적으로 얘기하면 그런 건데. 전남이 한때 400만 명이 된다고 하는 큰 한 도였습니다. 전북도 300만이 된다고 하는. 그리고 충북 같은 경우는 30년 전에도 150만, 지금도 160만. 여기는 그대로입니다. 그러니까 조금 늘었을 뿐이죠. 그런데 전남이 지금 170 몇만이에요. 우리하고 10만 명 차이밖에 안 됩니다. 그리고 전북도 180만. 그러니까 충북하고 거의 인구수에 있어서는 차이가 없는 도가 됐어요. 땅 크기는 몇 배 되거든요, 두 군데 다. 그리고 우리는 그래서 몇 가지에 대해서 고민을 좀 해봐야 돼요. 지역소멸에 대해서 이거를 막지 않으면 굉장히 앞으로 닥쳐올 위기가 엄청나게 클 것이다, 그 데미지가.◎ 박정호 > 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠.◎ 이광희 > 그런 얘기를 막 절절하게 얘기하는 사람이 별로 없고 30주년이 된 올해에도 30주년 평가조차도 거의 안 하는 분위기였어요. 지방 분권이나 균형 발전이나 자치 분권에 대해서 별로 얘기하지 않는 분위기에서 제가 좀 강력하게 드라이브를 좀 걸고 있고요. 지금까지 30년을 평가해서 새로운 30년으로 나가지 않으면 지방은 소멸된다. 그렇다면 일본이 했었던 것처럼 지방창생사업을 해서 지금 2기로 넘어와 있거든요. 그리고 1기 때 사실상 한 3~40% 성공한 성공 사례들이 있어요. 청년이 돌아오는 마을. 청년들과 함께 적어도 축소되지 않고 그대로 현상을 유지하는 마을. 이런 게 성공 사례가 있는데. 한국은 지난 30년 동안 뭐를 한다고 하긴 했는데 그런 지역이 없는 거예요. 이에 대해서 다시 한번 반성하면서 지금까지의 지방자치가 30년을 해왔던 방식이 다르다면 새로운 방식으로 좀 만들어보자. 그래서 제가 주창을 좀 하고 있고 그 전사들을 1천 명을 만들겠다.◎ 박정호 > 1천 명. 그래서 이재명 정치학교를 통해서.◎ 이광희 > 예. 이재명의 정신이 풀뿌리 지방자치를 활성화시켜서 지방 소멸을 막고 지역으로 청년이 돌아가는. 어저께도 보니까 농부, 청년 농부들 만나가지고 말씀하시면서 여러분들이 꿈이다 이렇게 말.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 이광희 > 예. 저도 그렇게 생각하거든요. 그렇게 고향으로 돌아오는. 고향이 아니죠, 이제. 이제는 청년들은 다시 고향을 버리고 다시 이제 지역으로 내려가는 거죠.◎ 박정호 > 다시 이제 내려가서, 지역으로 내려가서. 지금 보면 케데헌 열풍도 있고 하다 보니까 대한민국에 대한 관심도 커지고 있는데 그게 비단 서울뿐만이 아니라 그 관심이 점점 넓어지고 광범위해지더라고요.◎ 이광희 > 네. 그래서 이제 9월 28일날 시작을 해서 입학식을 해서 다섯 번에 걸쳐서, 뭐 강사들은 그렇게 아까 보신 대로.◎ 박정호 > 아까 보니까 김병기 원내대표 포함해서 전현희 최고위원, 추미애 법사위원장, 황명선 최고위원, 어우.◎ 이광희 > 예. 쟁쟁합니다.◎ 박정호 > 쟁쟁합니다. 하하하.◎ 이광희 > 그래서 예. 그렇게 해서 1천 명의 혁신 리더들을 모아서 이분들을 훈련시키고 이재명과 꿈을 같이하는, 지향을 같이하는 사람들을 만들어서 출마를 좀 시킬 수 있도록 노력을 하겠다는 게 원대한 목표입니다.◎ 박정호 > 아 그래요. 말씀 들어보니까 정말 좋은 시간, 또 우리 지금 대한민국 지금 이 시대에 꼭 필요한 인재들 인물들이 많이 참여하고 또 여기서 배우겠구나. 이재명 정치학교 많은 관심을 가질 것 같습니다. 28일부터 시작된다고 하셨고 1천 명 모집인데. 9월 21일, 이번 주 일요일에 마감이 되네요.◎ 이광희 > 네네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 예. 이번에 돌아오는 일요일에 마감이 됩니다.◎ 이광희 > 지금 벌써 하겠다고 하는 분들이 한 7~800명 되는 것 같으니까.◎ 박정호 > 아 그래요? 빨리 하셔야겠네요.◎ 이광희 > 예. 빨리 지원해주십시오.◎ 박정호 > 하하하. 자, 여기 보면 지원할 수 있는 방법. 홈페이지에 오시거나 링크를 타고 오시면 되겠습니다. 많은 분들의 성원 관심 부탁드립니다. 자, 의원님 오늘 다양한 주제 현안까지 보면서 함께 말씀을 나눠봤는데요.◎ 이광희 > 한 시간이 긴 줄 알았더니 하고 싶은 말이 많아가지고. 제가 들어오기 전에 피디님이 아이고 한 시간 너무 길다고 들어가기 전에는 그랬다가 분명히 나올 때는 시간이 없어가지고 얘기를 다 못했다고 할 거라고 그러셨는데 예측이 그렇게 되네요.◎ 박정호 > 맞아요. 금방금방 시간이 흘러갑니다. 흘러가고. 그리고 더민주전국혁신회의도 그렇지만 더민주, 민초. 민주당의 초선의원들도 정말 전투력 있게 열심히 하더라고요.◎ 이광희 > 아 그 12·3 내란 때 그 과정에서 어쨌든 제일 앞장서서 선봉장으로서의 역할을 하고 돌파대로서의 역할을 한 게 사실은 초선의원들이잖아요. 그래서 나름 평가도 좀 받고 있고 이번 국회의원들은 빡세다.◎ 박정호 > 하하하.◎ 이광희 > 전부 저한테 밥은 먹고 다니냐 이런 얘기를 하셔요.◎ 박정호 > 아 그러니까요. 동에 번쩍 서에 번쩍 해야 되고 할 일이 많은데. 나경원 의원이 초선은 가만히 있으라고 했는데 뭐 가만히 있지 않으시네요.◎ 이광희 > 참 건방집니다. 저도 2004년도에 처음 보좌관이 돼가지고 그때 국회의원이 된 모습을 봤었는데.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 보셨겠네요.◎ 이광희 > 예. 그 수십 년 동안 변화 과정을 좀 봤는데 이제는 빨리 집에 들어가셔야 될 때가 됐다. 이게 더 이상 약간 상식적이고 정상적인 그런 말이 좀 안 통하는 것 같다는 생각이 좀 들었습니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 의원님 오늘 말씀 잘 들었고요. 가시기 전에 못다 한 말씀이나 꼭 강조할 말씀 있으면 시청자분들께 말씀해주시고 마무리하겠습니다.◎ 이광희 > 이재명 정치학교 관심 가져주시고 많이 참여 바랍니다. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다 의원님. 말씀 잘 들었습니다.◎ 이광희 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 감사합니다. 지금까지 이광희 의원과 말씀을 나눠 봤습니다. 더민주전국혁신회의 상임공동대표 이광희 의원 말씀 너무나 잘 들었고요. 앞으로 의정 활동 계속 지켜보도록 하겠습니다.