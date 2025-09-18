박형준 "대통령의 사법부 통제는 인민민주주의... 큰코다친다"

조희대 대법원장 '정치개입' 논란을 둘러싼 여당의 사퇴 압박에 대해 국민의힘 소속인 박형준 부산시장이 18일 "인민민주의적인 발상"이라며 "큰코다칠 수 있다"라고 주장했다. 하루 전 이재명 정부의 '동남권투자공사' 방침에도 공개적으로 날을 세웠는데, 내년 지방선거를 앞두고 선명성을 점점 부각하는 모습이다.
이날 CBS라디오 <김현정의 뉴스쇼>에 출연한 박 시장은 조 대법원장 이슈 관련 질문이 나오자 "사실관계가 하나도 확인되지 않은 것 같다"라며 "탄핵 이후 여당이 정권을 잡았기 때문에 기세등등한데 야당을 말살하거나 사법부나 다른 부처를 자기 통제권 안에 두기 위해서 정치 공작적인 모습으로 접근하면 큰코다친다"라고 말했다.
대법원장 둘러싼 논란에 뛰어든 박형준 부산시장
전날 부승찬 민주당 의원은 대선 전 이 대통령의 재판과 관련해 조 대법원장과 한덕수 전 국무총리 등의 회동설 의혹을 제기했다. 국회 대정부 질문대에 선 부 의원은 "헌재에서 대통령 파면 결정이 이루어지고 3일 후인 4월 7일경에 한덕수, 정상명(전 검찰총장), 김충식(김건희 여사 모친 측근), 그리고 조 대법원장이 만났다는 제보가 있었다"고 의심의 눈길을 보냈다.
바로 "그런 적이 없다"라는 당사자들의 부인이 나왔지만, 이후 민주당은 "국정농단"을 내세워 수사를 압박한 상황이다. 정청래 민주당 대표는 "존경받아야 할 사법부 수장이 정치적 편향성과 알 수 없는 의혹 제기로 사퇴 요구를 받고 있다. 직무를 계속 수행하기엔 매우 부적절해 보인다"라고 사실상 사퇴를 요구했다.
김현정 앵커가 이날 라디오 전화 인터뷰에서 이 부분을 대담 주제의 하나로 올리자, 박 시장은 민주당이 실체 없이 공격하고 있다고 맞대응했다. 그는 "사실 확인도 안 된 상태에서 공세를 먼저 취했다. 대법원을, 우리나라 87년 민주화 이후에 한 번도 없었던 일"이라며 동시에 의회가 삼권분립에서 우위에 있다는 접근을 경계했다. 그렇게 보면 "선거에서 다수의 이름으로 통치하는 모든 독재 권위주의 세력들을 정당화하는 것"이란 지적이다.
이어 화살은 "사법부는 입법부가 설정한 구조 속에서 판단하는 것"이라고 말한 이재명 대통령을 향했다. 이른바 '선출권력 우위론'을 부정한 박 시장은 "사법부의 독립성을 충분히 존중하면서 견제하는 장치는 이미 헌법과 법률에 다양한 방식으로 만들어져 있다"라며 "의회나 선출된 권력이라는 차원에서 대통령이 사법부를 마음대로, 주어진 권한을 넘어서 통제하려 하면 그것 자체가 인민민주주의"라고 경고했다.
이후 바로 김 앵커가 "사법부에 대한 정치 공작, 사법부 흔들기라고 보느냐"고 되묻자 박 시장은 "그런 요소들이 많이 보인다"라며 소속 정당인 국민의힘과 같은 시각을 분명히 했다. 이날 송언석 원내대표는 "사법부까지 장악해서 1당 독재를 완성하겠다는 망상에 빠져 있다"고 반발했다(관련기사: 국민의힘 지도부, 의혹 제기한 민주당에 '허위'라며 반격
https://omn.kr/2fd74).
반면 선거 한 달 전 이 대통령 선거법 사건을 이례적으로 빨리 진행해 유죄 취지로 파기환송한 것을 두고선 "대법원의 판단"이라면서 정치적 해석에 완전히 선을 그었다. 그는 "대선 이전에 처리됐어야 할 재판이 한없이 미뤄지고, 선거전까지 그런 일들이 왈가왈부 됐다는 것 자체가 사실은 문제가 있는 것"이라며 "거기에 무슨 정치적 의사가 있었다 없었다 하는 건 각자 평가하기에 따라 달라지는 거다. 그렇다고 대법원을 무력화시키는 것으로 해야겠다 이건 과유불급을 넘어 과잉통치"라고 조 대법원장 등을 두둔했다.
이에 김 앵커가 "그럼 보복성이라고 보느냐"고 재차 질문을 던지자 박 시장의 입에선 "그렇게 보인다"라는 대답이 다시 튀어나왔다. 그는 "결국 저런 것들이 현재 탄핵 재판에 대한 불안을 또 일정하게 반영하는 것 아닌가. 그동안 내란이라는 틀로 모든 걸 규정하고 여기까지 왔는데 그 부분이 재판 과정에서 흔들릴까 봐 그런 것을 우려하는, 그걸 미리 막기 위한, 하나의 방편 아닌가 이런 의심도 해본다"라고 역공을 폈다.
[관련기사]
대통령 향해 발끈한 부산시장 "떡이나 먹고 떨어지라는 거냐"
https://omn.kr/2fcyv