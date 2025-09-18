울산 '닥터카' 8년간 172명 구해...에쓰오일 올해도 1억 후원

큰사진보기 ▲울산대병원 앞에 대기중인 닥터카 ⓒ 울산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲박봉수 에쓰오일사장이 18일 울산시청 접견실에서 김두겸 울산시장이 참석한 가운데 S-OIL울산복지재단 성금(1억5천5백만원) 및 S-OIL㈜닥터카 운영 후원금(1억원)을 전영도 울산사회복지공동모금회 회장, 한명월 울산대학교병원 진료부원장에게 전달하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

지난 2017년 9월 울산대학교병원에서 시범 운영을 시작한 뒤 운영비 부족으로 한때 중단 위기를 맞았지만 2019년부터 에쓰오일㈜ 후원으로 현장을 누비는 울산 '닥터카'. 울산 닥터카가 지난 8년간 365일 24시간 쉼 없이 운영돼 총 172건 출동으로 소중한 생명을 구한 것으로 파악됐다.에쓰오일이 지역 사회공헌사업으로 닥터카에 매년 1억 원을 후원하고 울산시가 2000만 원을 지원하면서 현재까지 안정적으로 현장 응급의료 역할을 수행하고 있다.닥터카는 일반 구급차와는 달리 울산대병원 외과나 응급의학과 전문의와 간호사가 직접 탑승해 현장에 출동, 중증외상환자를 치료하며 이송하는 특수 응급의료 체계다.올해도 변함이 없었다. 에쓰오일은 후원금을 전달하기 위해 18일 울산시청을 찾았고 울산시는이날 오후 3시 시청 본관 접견실에서 '에쓰오일후원금 전달식'을 열고 울산권역 닥터카의 안정적 운영을 위한 협력을 다짐했다.이날 전달식에는 김두겸 울산시장, 박봉수 에쓰오일사장, 한명월 울산대학교병원 진료부원장이 참석했다.김두겸 울산시장은 "닥터카는 중증외상환자의 생명을 살리는 골든타임의 핵심 역할을 한다"라며 "울산 시민의 생명을 지키는 데 함께해 준 에쓰오일과 울산대학교병원에 감사드리며, 앞으로도 민관 협력으로 응급의료 안전망이 공고히 구축되길 바란다"라고 말했다.