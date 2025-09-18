삼권분립이 수평관계? 문형배 전 권한대행, 헌법 한번 읽어보십시오

조희대 대법원장 '정치개입' 논란이 촉발한 사법개혁과 내란전담재판부 설치 필요성을 두고 다양한 토론이 오가고 있습니다. 그 중 하나가 '선출권력 우위론'에 대한 논쟁입니다. 이 대통령은 "사법부 독립이라는 것도 사법부 마음대로 하자는 뜻은 전혀 아니다"라고 했고, 문형배 전 헌법재판소장 권한대행은 "사법부의 권한은 헌법의 권한이기 때문에 그 자체는 존중해야 한다"고 했습니다. 이와 관련해 한국헌법학회 회장 출신인 김승환 전 전북교육감이 글을 보내왔습니다. <오마이뉴스>는 다른 의견도 환영합니다.

큰사진보기 ▲대법원 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 17일 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 퇴근하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

'우리나라 헌법은 권력분립을 기본원칙으로 하고 있다. 입법권과 집행권(행정권)과 사법권 사이에는 권력의 우열이 없다. 삼권은 수평관계다. 따라서 임명된 권력은 선출된 권력을 존중해야 한다는 것은 헌법을 제대로 모르고 말한 것이다.'

김승환(전 전북대 법대·법학전문대학원 교수, 전 한국헌법학회 회장, 전 전북교육감)

2024년 12월 3일 대통령 윤석열이 비상계엄을 선포하고, 2025년 4월 4일 헌법재판소가 대통령 윤석열에 대한 파면 결정을 선고할 때까지 많은 헌법적 쟁점들이 쏟아져 나왔습니다. 상당수는 그동안에는 볼 수 없었던 새로운 쟁점들이었습니다.이러한 쟁점들 앞에서 국회는 국회대로, 헌법재판소는 헌법재판소대로 올바른 헌법의 길을 찾는 작업에 분주했습니다.많은 사람들은 헌법재판소가 대통령 윤석열을 파면하는 것으로 더 이상의 헌법 논쟁은 없을 것이라고 생각했고, 그 점에서 이 글을 쓰는 저도 마찬가지였습니다.우리에게 헌법적 휴식의 시간은 길지 않았습니다. 윤석열 내란 사건을 심리하는 서울중앙지법 재판부가 윤석열의 구속 기간이 지났다는 것을 이유로 윤석열에 대한 구속을 취소하는 결정을 내렸고, 대법원은 제21대 대통령 선거일 직전에 더불어민주당 후보 이재명의 공직선거법 허위사실공표죄에 대한 유죄 취지 파기 환송 판결을 선고함으로써 국가적으로 새로운 격랑이 일기 시작했습니다.이러한 격랑은 대법원에 대한 국민의 불신으로 이어졌고, 그 불신은 대법원장에 대한 여당의 퇴진 압박으로 확산됐습니다.집권여당인 민주당은 조희대 대법원장 퇴진 요구를 공개적으로 들고 나왔고, 대통령실은 말은 아끼면서도 심정적으로는 여당의 주장에 공감하는 뉘앙스를 드러냈습니다.이러한 논쟁의 화룡점정은 뜻밖에도 문형배 전 헌법재판소장 권한대행의 입에서 나왔습니다. 문 전 대행은 17일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "사법부는 행정부와 입법부를 견제하기 위해 헌법에 따라 만든 기관"이라며 "당연히 사법부의 판결이 행정부와 입법부를 불편하게 만들 수 있다. 하지만 사법부의 권한은 헌법의 권한이기 때문에 그 자체는 존중해야 한다"고 말했습니다.상황이 이 즈음에 이르게 되면 필요한 것이 헌법전문가의 의견입니다.헌법 용어 중 민주적 정당성(demokratische Legitimität)이라는 것이 있습니다. 이것은 국가권력 행사의 위임을 받는 사람들에게 요구되는 것입니다.대통령, 국회의장, 헌법재판소장, 대법원장, 국회의원 등이 민주적 정당성을 갖춰야 할 대표적인 사람들입니다.민주적 정당성은 다시 두 가지로 세분됩니다. 하나는 직접적 민주적 정당성(unmittelbare demokratische Legitimität)이고, 다른 하나는 간접적 민주적 정당성(mittelbare demokratische Legitimität)입니다.위 두 개의 정당성은 정당성의 크기(Grösse)와 강도(Intensität)에 차이가 있습니다. 간접적 민주적 정당성보다 직접적 민주적 정당성의 크기와 강도가 더 크고 더 강합니다.직접적 민주적 정당성은 주권자인 국민이 선거를 통해 국가권력의 행사를 담당하는 사람 또는 기관에 부여합니다. 간접적 민주적 정당성은 직접적 민주적 정당성을 부여받은 사람에게 헌법과 법률이 부여한 권력의 행사를 통해 나오게 됩니다.예를 들어 설명한다면, 대통령은 주권자인 국민의 투표를 통해(헌법 제67조) 직접적으로 민주적 정당성을 취득합니다.이와는 달리 대법원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명합니다(헌법 제104조). 대법원장은 주권자의 손을 거치지 않고, 국회의 동의 절차를 거쳐, 대통령이 임명하는 것입니다. 대법원장은 직접적으로 민주적 정당성을 취득하는 것이 아니라, 직접적 민주적 정당성을 지니고 있는 대통령을 통해, 간접적으로 민주적 정당성을 갖게 되는 것입니다.이재명 대통령이 "임명된 권력은 선출된 권력을 존중해야 한다"라고 말한 것은, 그가 헌법 전문 용어를 알고서 말한 것인지는 알 수 없지만, 대통령과 대법원장 사이의 민주적 정당성의 크기와 강도의 의미를 짚은 것이라고 해석할 수 있습니다.이재명 대통령의 이 말을 받아서 문형배 전 대행은 위의 라디오 인터뷰에서 "헌법 한 번 읽어보시라"라고 말했습니다.문 전 대행의 이 말을 선해(善解)한다면, 즉 좋은 의미로 해석한다면 다음과 같이 받아들일 수 있습니다.문 전 대행은 헌법상의 대통령 선거제도가 대통령 권력의 취득과 행사에 어떤 의미를 갖는 것인지에 대한 검토를 소홀히 했습니다.주권자인 국민은 대통령을 선출함으로써 그에게 '직접적으로' 민주적 정당성을 부여하고, 시간이 흐르면서 국민이 처음 부여했던 민주적 정당성의 크기보다 더 커져가기를 기대합니다.국민의 그러한 기대가 많이 충족될수록 집권 여당이 다음 대통령 선거에서 다시 집권할 가능성이 높아집니다. 반대의 경우 국민은 집권 여당을 교체하는 선택을 하게 됩니다.대통령과 달리 대법원장은 '간접적으로' 민주적 정당성을 지닙니다. 대법원장이 가지고 있는 간접적 민주적 정당성이 약화되는 경우, 그에 대한 문제 제기와 견제는 국민의 대의기관인 국회의 몫입니다. 대법원장의 헌법적 일탈 행위(예: 대법원 재판의 공정성 상실, 대법원장의 정치 개입)가 계속되는데도 국회가 침묵하는 경우, 그것은 헌법이 국회에 부과한 임무를 방기하는 것입니다.제가 문 전 대행께 하고 싶은 말이 있습니다.헌법 한 번 읽어 보십시오!