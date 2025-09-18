공항 시위까지 각오... 지방의원 외유성 국외출장 비판 나선 시민들

큰사진보기 ▲고성희망연대, 9월 17일 고성군의회 앞 '외유성 해외연수 반대' ⓒ 고성희망연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이옥철 전 경남도의원, 18일 고성군의회 앞 기자회견. ⓒ 오재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲고성희망연대, 9월 17일 고성군의회 앞 '외유성 해외연수 반대 삭발식'. ⓒ 고성희망연대 관련사진보기

경남 고성군의회(의장 최을석)가 해외출장연수를 강행하자 비난하는 목소리가 계속 나오고 있다. 농민회 등 단체로 구성된 고성희망연대(대표 이재용)가 1인시위와 삭발식을 연데 이어 이옥철 전 경남도의원은 18일 기자회견을 열어 '임기말 졸업여행'이라며 즉각 철회를 요구했다.고성군의회는 20~25일 사이 5박 6일 일정으로 대만·홍콩·마카오로 공무국외출장을 간다. 고성군의원 전체 11명 가운데 더불어민주당 김희태 의원을 뺀 의원 10명과 공무원 6명이 참여한다.고성군의회는 국민의힘 6명과 더민주당 4명, 무소속 1명으로 구성돼 있다. 이번 공무국외출장 경비는 총 3800만 원이며 전액 군비로 책정이 됐다.일정은 주요 관광지 중심이다. 대만은 중정기념당·베이터우 도서관·단수이·국립고궁박물관에 이어 타이베이시의회 방문, 마카오는 주택박물관·소방박물관·성바울 성당·세나도 광장, 홍콩은 농아인 축구선수단과 빅토리아공원 방문이다.이런 가운데, 이번 해외연수를 철회해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 고성희망연대는 17일 고성군의회 앞에서 '외유성 국외연수 취소 촉구 삭발식'을 열었다.이재용 대표는 "참담한 마음으로 사전에 군민들의 의사를 전달했음에도 해외연수를 강행하겠다고 해서 삭발을 하게 됐다"라며 "강행한다면 앞으로도 계속 문제를 제기해나갈 것"이라고 말했다.고성희망연대는 고성군의회가 출국을 강행하면 공항에서 항의 시위를 진행한다는 계획이다. 고성희망연대는 이번 국외연수에 대해 "졸업여행 같은 관광"이라고 했다.고성희망연대는 최근 고성지역 곳곳에서 "고성군의회 국외연수 빙자한 해외여행에 군민들은 분노한다"라는 내용의 손팻말을 들고 1인시위를 벌여왔다.민주당 이옥철 전 경상남도의원은 18일 고성군의회 앞에서 기자회견을 열어 "고성군의회가 추진 중인 5박 6일간의 대만·홍콩·마카오 국외 연수 계획을 즉각 철회하라"고 촉구했다.이 전 의원은 "고성군의회는 이번 연수가 '선진 의회 운영 체계 시찰'과 '국제 스포츠 마케팅 교류'를 목적으로 한다고 밝혔다"라며 "그러나 연수 일정 대부분이 중정기념당, 용산사, 성바울 성당 등 세계적인 관광 명소로 채워져 있다. 과연 어디에서 고성의 미래 발전을 위한 깊이 있는 고찰과 정책 연구의 흔적을 찾아볼 수 있느냐"라고 말했다.그러면서 이 전 의원은 "4년간의 의정활동을 마무리하며 군민의 평가를 기다려야 할 중차대한 시기에 떠나는 '졸업 여행'이라는 비판을 피할 수 없는 전형적인 예산 낭비 사례"라고 지적했다.그는 고성군의회에 "외유성 국외 연수 계획을 즉각 철회하고 군민에게 사과할 것", "연수 비용 전액을 반납해 군민을 위한 민생안정예산으로 편성할 것", "향후 '공무 국외 연수' 심의 기준을 대폭 강화하고 모든 과정을 투명하게 공개하여 재발 방지를 약속할 것"을 요구했다.한편 고성군의회는 여러 여건상 일정을 당장 취소하기에는 어려움이 있어 예정대로 진행한다는 입장이다.창원시의회와 경남도의회를 비롯한 상당수 지방의회가 최근 해외공무연수를 떠났거나 계획하고 있다.현재 지방의원 임기는 2026년 6월 말까지로 9개월여 남겨두고 있다.