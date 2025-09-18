이 대통령 "민주주의 하면 이제 아테네 아닌 서울 떠올리게 될 것"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실에서 저서 '정의란 무엇인가'로 유명한 마이클 샌델 하버드 대학교 교수와 인사하고 있다. 가운데는 정동영 통일부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 18일 오후 4년만에 마이클 샌델 하버드대 교수를 만나 한반도 평화 실현 방안을 논의했다.<정의란 무엇인가>, <돈으로 살 수 없는 것들> 등 베스트셀러 저서로 국내에서도 유명한 샌델 교수는 이날 오전에는 통일부에서 주최하는 글로벌 코리아 포럼에서도 기조강연을 했다.샌델 교수는 지난 2021년 이 대통령의 20대 대선 후보 시절 입시 기회의 공정 문제, 빈부격차를 포함한 사회의 불평등 해소 방안 등에 대해 화상으로 1시간여 동안 토론한 적 있다.이 대통령은 샌델 교수를 반갑게 맞이하고 "4년 전에도 교수님에게서 참 많은 가르침을 받았다"며 "교수님이 말씀하시는 정의로운 사회, 최근에 말씀하신 평화배당 이런 개념들도 대한민국 국민들에게 아주 각별한 느낌을 주고 있다"고 말했다.이어 "전 세계가 정치적 혼란도 많이 겪고, 특히 극우의 발호 때문에 사회적 안전성도 저해되고 있는데, 대한민국은 어려운 과정을 겪긴 했지만 빛의 혁명 통해서 정말로 정의로운 사회, 그야말로 민주적인 사회, 연대 공동체 이런 게 현실 사회에서 만들어져 나가는 모범이 되어가고 있지 않나 그런 자부심도 있다"고 말했다.그러면서 "아마도 우리가 교과서에서 민주주의라고 하면 아테네를 떠올리는데 아마도 많은 시간 지난 다음에 대한민국 서울을 떠올리게 되지 않을까 생각도 한다"고 말했다.또한 '평화배당'이란 개념에 대해 언급하며 "미국도 그런 평화배당을 얻게 되었지만, 대한민국도 이제 좀 평화체제 구축이 되어서 대한민국 국민 모두가 평화배당을 얻을 수 있으면 참 좋겠다는 생각이 든다"고 말했다. '평화배당(peace dividend)'은 전쟁 등 갈등 상황이 마무리되면서 발생하는 경제적인 이득을 뜻하는 용어다.아울러 "정의에 대해서 말씀 많이 하셨지만 평화라고 하는 게 비용과 손실이 아니라 이익이라는 현실적 이익이라는 점도 많이 알려지면 좋겠다"고 말했다.이에 대해 샌델 교수는 "평화배당을 좀 더 구체적으로 이야기하면서 경제, 민주적인 배당까지 이야기해볼 수 있을 것 같다"며 "또한 한반도에 평화를 구축할 수 있다면, 이를 통해 대한민국 뿐 아니라 주변 많은 국가들의 양극화도 해결할 수 있다면 그 또한 민주주의에 도움이 되지 않을까 싶다"고 답했다.이 대통령은 "민주주의나 정의, 평화가 우리의 일상과 많이 동떨어진 이상적인 가치나 이념의 문제라고 생각하지만, 실제로는 그게 아주 현실적 이익이라는 점을 생각하기 어렵다"며 "교수님같은 영향력 있는 분들이 평화가 바로 현실적 이익일 수 있다, 정의가 현실적 이익일 수 있다 말씀해주시는 건 정말로 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했다.이 자리에는 정동영 통일부장관, 위성락 국가안보실장, 강유정 대변인 등이 배석했다.