"서울로만 가지 마세요"... 논산이 청년에게 건넨 일자리 약속

큰사진보기 ▲국민체육센터에서 열린 논산시 우수기업 채용설명회 개회식에 참석한 시민과 기업 관계자들이 자리를 함께하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"서울로만 가지 마십시오. 논산에서도 좋은 일자리가 기다리고 있습니다."

큰사진보기 ▲우수기업 토크콘서트에 참여한 인사담당자들이 채용 팁과 현장 경험을 공유하며 청년 구직자들과 소통하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 우수기업 채용설명회 현장면접에서 구직자가 기업 인사담당자와 마주 앉아 면접을 보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 지역 우수기업 채용설명회에서 적극행정과 국방산단 조성을 통한 일자리 창출 의지를 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲채용설명회 현장, 구직자가 국민취업지원제도 상담을 통해 취업 지원 정보를 확인하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조용훈 논산시의회 의장이 채용설명회에 참석한 구직자들에게 성실함과 자신감을 당부하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“어떤 기업에 먼저 가볼까?” 상담 전 설레는 마음으로 행사장을 둘러보는 관계자들의 모습. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

18일 오후 1시, 충남 논산시 국민체육센터 3층 실내체육관. 300여 명의 구직자와 기업 관계자들이 모인 채용설명회 현장은 뜨거운 열기로 가득했다.건양대학교, 빙그레, 진주햄, 제닉, 감동란 등 기업들이 줄줄이 부스를 차리고 청년 인재들을 맞이했다. 행사장 곳곳에선 기업 인사담당자와 구직자들이 마주 앉아 진지하게 대화를 나누는 풍경이 이어졌다.채용설명회에서는 토크콘서트, 면접 특강, 현장면접까지 마련돼 구직자들의 발길을 사로잡았다. 특히 인사담당자가 직접 나선 토크콘서트에선 "자소서를 어떻게 써야 하나요?", "현장에서 가장 중요하게 보는 점은 무엇인가요?" 같은 질문이 쏟아졌고, 기업들은 솔직하고 현실적인 조언을 아끼지 않았다.현장 면접 부스에선 긴장한 청년들이 준비해온 이력서를 내밀고, 기업 관계자와 눈을 맞추며 답변을 이어갔다. "서류 지원만으로는 알 수 없는 분위기를 현장에서 느낄 수 있어 도움이 된다"는 참가자의 말처럼, 채용설명회는 '현장 취업 교실' 역할을 톡톡히 했다.무엇보다 눈길을 끈 건 백성현 논산시장의 대회사였다. 그는 "논산은 국방문화도시를 넘어 국방산업도시로 도약하고 있다"며 "좋은 일자리를 만들어 청년과 시민들이 더 이상 서울로 떠나지 않아도 되는 환경을 만들겠다"고 강조했다.백 시장은 또 "2027년 완공을 목표로 국방국가산단을 조성해 수천 개의 일자리를 창출할 것"이라며 "AI(인공지능), 메타버스, 반도체 등 미래산업 교육까지 지역에서 책임져 젊은 세대가 논산에 정착할 수 있도록 하겠다"고 목소리를 높였다.이어 "적극행정을 통해 기업의 애로사항을 함께 풀고 해외 시장 개척까지 지원하겠다. 기업이 돈 벌고, 시민이 일자리 얻고, 논산이 성장하는 선순환 구조를 반드시 만들겠다"고 덧붙였다.논산시는 이날 행사 주관을 맡은 투자유치과와 일자리지원센터를 중심으로 취업 연계 서비스를 확대하고 있다. '일자리 수요데이'와 같은 구인·구직 만남의 날, 고용촉진 장려금, 국민취업지원제도 안내 등이 대표적이다. 구직자들은 행사장 내 부스에서 이런 제도를 직접 상담받으며 취업 기회를 넓혔다.조용훈 논산시의회 의장은 "청년들이 불안보다 자신감을 갖고 구직 활동에 나설 수 있는 장이 마련됐다"며 "기업들도 든든한 동반자가 되어 달라"고 당부했다.현장에 모인 한 구직자는 "서울로 가야만 미래가 있다는 생각이 흔들렸다"며 "논산에서도 충분히 도전할 수 있겠다는 용기를 얻었다"고 말했다.이날 설명회는 '논산에서도 길이 열린다'는 메시지를 확인하는 자리였다. 백 시장의 말처럼, '남이 놓아둔 길'이 아닌 자신만의 길을 개척하려는 청년들에게, 논산은 새로운 무대가 되고 있다.