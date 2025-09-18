석유화학 위기, 일자리와 지역을 지키자는 목소리

큰사진보기 ▲석유화학산업, 정의로운 전환과 바람직한 해결방향 모색 ⓒ 신현웅 관련사진보기

석유화학산업 구조 전환이 본격화되는 가운데, "노동자의 일할 권리와 지역사회의 존속을 지켜야 한다"는 목소리가 서산에서 터져 나왔다. 산업 효율성만을 내세운 구조조정이 자칫 고용 붕괴와 지역 공동체의 와해로 이어질 수 있다는 우려가 제기된 것이다.17일 서산 노동부 출장소 회의실에서 열린 '석유화학산업위기·전환에 따른 일할 권리 보장과 지역사회 보전을 위한 토론회'에는 전국화학섬유식품산업노조 세종충남지부, 서산풀뿌리시민연대, 정의당 충남도당, 화물연대, 한화토탈지회, 서산시의회 안효돈·최동묵 의원, 맹정호 전 서산시장, 박상무 전 충남도의원, 한기남 전 대통령비서실 행정관 등이 참석했다.석유화학산업의 위기는 단순한 경기 불황의 문제가 아니다. 공급과잉과 글로벌 수요 둔화, 기후위기 대응을 위한 환경 규제, 장기적인 산업전망 부재가 복합적으로 작용하고 있다. 정부는 8월 20일 석유화학 구조개편안을 발표하며 "설비 감축과 고부가가치 제품 전환"을 내세웠다. 서산 대산단지와 울산, 여수 등 전국 3대 석유화학단지가 동시에 구조조정의 대상이 된 셈이다.그러나 정부 대책은 '맞춤형 고용 지원'과 '산업위기 선제대응지역 지정' 등 선언적 조치에 머물러 있다는 지적이 많다. 실제로 기업들은 이미 사업부 매각과 희망퇴직을 진행 중이고, 강제적 구조조정 가능성도 배제할 수 없다. 결국 피해는 노동자와 지역사회가 고스란히 떠안게 된다는 것이다.발제를 맡은 김학진 화섬식품노조 정책실장은 "석유화학산업 위기는 이미 예견된 구조적 전환이었지만, 기업과 정부는 장기적 준비를 소홀히 했다"며 "정부가 내놓은 '설비 감축·통합' 중심 대책은 노동자 해고와 지역경제 붕괴로 이어질 수 있다"고 경고했다.노조는 ▲ 고용실태 상시 조사와 모니터링 ▲ 사내하청·비정규직을 포함한 고용유지 의무 ▲ '공동복지·산업전환기금' 마련 ▲ 노·사·민·정이 함께하는 지역 거버넌스 구축 등을 요구했다. 특히 "헌법이 규정한 근로의 권리를 추상적 선언으로 남길 것이 아니라, 국가가 적극적으로 일자리 청구권을 보장해야 한다"는 점을 강조했다.토론회에 참석한 안효돈 의원은 "노동자들이 준비한 자료와 경험을 공유하는 뜻깊은 자리였지만, 시민과 시·의회 관계자들이 더 많이 참여해 공론화해야 한다는 점이 아쉽다"고 말했다. 그는 "화물노동자들의 경우 수입은 줄어드는데 차량 할부금과 보험료 같은 고정비는 그대로"라며 업종별 특성에 맞는 위기 대응 체계를 주문했다.최동묵 의원 역시 "대산석유화학단지의 위기는 기업 차원을 넘어 노동자의 생존권과 서산 지역경제의 지속 가능성을 좌우한다"며 "다 함께 머리를 맞대고 해결 방안을 논의해야 한다"고 강조했다.신현웅 정의당 충남도당 노동위원장은 "지금 필요한 것은 상공회의소의 '축하행사'가 아니라 위기 극복 대안"이라고 지적했다. 이어 "시와 시의회가 주체가 되어 노·사·민·정이 함께하는 범시민대책기구를 꾸려야 한다"며, 산업위기 대응 교부금 600억 원의 투명한 사용과 공개 감시를 촉구했다.서산시 관계자는 "절차상 시가 직접 토론회에 참석하기는 어렵다"면서도 "산업위기 선제대응지역 지정 이후 닥칠 고용 문제에 대비해 용역을 통한 고용실태 조사와 행정 지원을 준비 중"이라고 밝혔다. 하지만 시민사회는 시와 의회가 보다 전면에 나서야 한다고 지적한다."산업전환의 시험대는 결국 고용과 지역사회다"라는 발언처럼, 이번 논의는 단지 현장의 호소가 아니라 한국 사회가 감당해야 할 시대적 과제임을 보여준다.