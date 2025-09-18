'울산 무거 이동노동자 쉼터' 문 열어 " 심야시간·혹서기·혹한기 고충 해결"

큰사진보기 ▲18일 울산 남구 무거동(남구 대학로 147번길 23-3, 4층)에서 '제3호 무거 이동노동자 쉼터 개소식'이 열려 김두겸 울산시장, 김충곤 한국노총 울산본부 의장, 노형석 울산지방중소벤처기업청장 임현철 시대변인 등 내빈들이 기념 테이프 커팅을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

택배기사, 빠른배달(퀵서비스) 기사, 배달원(라이더), 대리운전 기사, 학습지 교사, 검침원 등 코로나 이후 더욱 늘어났지만 노동 환경이 열악하다고 호소하는 이들을 이동노동자라 칭한다. 이동노동자들은 업무 장소가 정해져 있지 않고, 주된 업무가 이동을 통해 이뤄지는 특성이 있다.이동노동자들의 노동환경 개선을 위한 휴게공간이 울산에서 3번째로 마련됐다.울산 남구 무거동(남구 대학로 147번길 23-3, 4층)에 마련된 '제3호 무거 이동노동자 쉼터'는 울산시가 지난 3월 고용노동부 주관 '노동약자 일터 개선 지원사업' 공모에 선정돼 총사업비 2억1000만 원을 투입해 178㎡ 규모로 시설을 조성했다.쉼터 내부에는 공동휴게실, 여성전용 휴게공간, 체성분(인바디) 측정기, 피시(PC), 휴대폰 충전기 등 다양한 편의시설이 갖춰져 있다.18일 열린 '제3호 무거 이동노동자 쉼터' 개소식에는 김두겸 울산시장과 양대노총을 비롯해 30여 명이 참석해 이동노동자 휴게공간 개소를 축하했다.김두겸 울산시장은 "무거이동노동자 쉼터는 심야시간과 혹서기·혹한기 등 기후위기 속에서 겪는 노동 고충을 해결하고, 노동환경 개선을 위한 휴게공간을 제공한다"라며 "향후 노동 관련 상담서비스, 건강서비스 지원사업, 안전 프로그램 운영까지 확대해 복합공간으로 활용될 예정이다"라고 말했다.울산에서는 지난 2022년 남구 달동 이동노동자 쉼터를 시작으로 2023년 북구 진장동 쉼터가 마련됐다. 특히 울산에서 세 번째로 마련된 이번 이동노동자 쉼터는 지역 특성상 이동노동자 수요가 많아 이용률이 높을 것으로 기대되는 남구 무거동 지역에 설치됐다.운영시간은 일요일과 공휴일을 제외한 매일 오후 1시부터 다음 날 오전 6시까지다.