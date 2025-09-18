"민주당 집권여당 역할 잘해" 53%, 정당 지지도보다 높았다

"더불어민주당은 집권여당의 역할을 잘한다" 53%
"국민의힘은 제1야당의 역할을 잘한다" 22%
18일 나온 전국지표조사(NBS) 9월 3주차 조사 결과다. 민주당은 이번 조사에서 나타난 지지도보다 높은 평가를 받은 반면 국민의힘은 지지도와 거의 똑같은 평가를 받았다. 여야가 치열하게 부딪히고 있는 검찰개혁안과 3대(내란·김건희·채상병) 특검의 수사기간 및 범위·인력 등을 확대하는 '더 센 특검안'에 대한 의견을 물은 결과도 국민의힘보다 민주당에 더 힘이 실렸다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 15~17일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 6466명, 응답률 15.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 현재 지지하는 정당 등을 물었다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).
정당 지지도 조사 결과, 민주당 지지도는 직전 조사(9.1~3) 대비 2%p 하락한 41%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 반대로 2%p 오른 22%였다. 그 외 정당 지지도는 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답층은 직전 조사 대비 3%p 오른 28%로 나타났다.
그런데 NBS가 22대 국회 개원 이후 ▲ 민주당은 집권여당의 역할을 잘한다 ▲ 국민의힘은 제1야당의 역할을 잘한다 등에 대한 긍·부정평가 여부를 각각 물은 결과는 달랐다.
민주당이 집권여당 역할을 잘하고 있다는 긍정평가는 53%(매우 그렇다 17%, 그런 편 36%)로 나타났다. 부정평가는 39%(그렇지 않은 편 22%, 매우 그렇지 않다 17%)로 집계됐다. 집권여당 역할을 잘한다는 긍정평가가 지지도보다 12%p 높게 조사된 것.
반대로 국민의힘이 제1야당 역할을 잘하고 있다는 긍정평가는 22%(매우 그렇다 3%, 그런 편 18%)에 그쳤다. 민주당의 경우와 다르게 지지도와 다르지 않은 결과다. 부정평가는 70%(그렇지 않은 편 30%, 매우 그렇지 않다 40%)로 조사됐다.
민주당은 자당을 지지하는 않는 응답층 일부로부터도 긍정적 평가를 받고 있지만, 국민의힘은 그렇지 못하다는 해석이 가능하다.
실제 정당 지지도 조사 때 대구/경북의 민주당 지지도는 25%였지만 민주당의 집권여당 역할에 대한 대구/경북의 긍정평가는 41%로 조사됐다. 또 보수층의 민주당 지지도는 14%로 조사됐지만, 민주당의 집권여당 역할에 대한 보수층의 긍정평가는 25%로 더 높게 나타났다.
중도층 역시 마찬가지였다. 중도층의 민주당 지지도는 36%였지만 민주당의 집권여당 역할에 대한 긍정평가는 53%로 집계됐다.
"더 센 특검법 처리 잘 된 일" 56%... 70대 이상 외 모든 연령대서 긍정평가 앞서
이는 검찰개혁안 및 3대 특검 연장 등에 대한 여론지형과도 맞닿아 있는 것으로 보인다.
먼저 NBS가 검찰청을 폐지하고 공소청 및 중대범죄수사청을 신설하는 정부조직개편안에 대한 찬반 여부를 조사한 결과 찬성 응답(46%)이 반대 응답(39%)을 오차범위 밖으로 앞섰다. 모름/무응답은 15%였다.
3대 특검의 수사기간·범위·인력을 확대하는 '더 센 특검안'이 국회를 통과한 데 대한 평가를 물었을 때도 "잘된 일"이라는 응답이 56%, "잘못된 일"이란 응답이 30%로 나타났다(모름/무응답 14%).
특히 '더 센 특검법'에 대한 긍정평가는 70대 이상(긍정 38%-부정 46%)을 제외한 모든 연령대에서 부정평가를 앞섰다. 이념성향 중도층에서도 "잘된 일"이란 응답이 57%로, "잘못된 일"이란 응답(27%)보다 30%p 높게 나타났다.
한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.