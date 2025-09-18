"민주당 집권여당 역할 잘해" 53%, 정당 지지도보다 높았다

큰사진보기 ▲정청래-김병기 '갈등봉합'최근 특검법 개정안 여야 합의를 두고 갈등을 빚은 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석, 손 잡고 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"더불어민주당은 집권여당의 역할을 잘한다" 53%

"국민의힘은 제1야당의 역할을 잘한다" 22%

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

18일 나온 전국지표조사(NBS) 9월 3주차 조사 결과다. 민주당은 이번 조사에서 나타난 지지도보다 높은 평가를 받은 반면 국민의힘은 지지도와 거의 똑같은 평가를 받았다. 여야가 치열하게 부딪히고 있는 검찰개혁안과 3대(내란·김건희·채상병) 특검의 수사기간 및 범위·인력 등을 확대하는 '더 센 특검안'에 대한 의견을 물은 결과도 국민의힘보다 민주당에 더 힘이 실렸다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 15~17일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 6466명, 응답률 15.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 현재 지지하는 정당 등을 물었다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).정당 지지도 조사 결과, 민주당 지지도는 직전 조사(9.1~3) 대비 2%p 하락한 41%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 반대로 2%p 오른 22%였다. 그 외 정당 지지도는 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답층은 직전 조사 대비 3%p 오른 28%로 나타났다.그런데 NBS가 22대 국회 개원 이후 ▲ 민주당은 집권여당의 역할을 잘한다 ▲ 국민의힘은 제1야당의 역할을 잘한다 등에 대한 긍·부정평가 여부를 각각 물은 결과는 달랐다.민주당이 집권여당 역할을 잘하고 있다는 긍정평가는 53%(매우 그렇다 17%, 그런 편 36%)로 나타났다. 부정평가는 39%(그렇지 않은 편 22%, 매우 그렇지 않다 17%)로 집계됐다. 집권여당 역할을 잘한다는 긍정평가가 지지도보다 12%p 높게 조사된 것.반대로 국민의힘이 제1야당 역할을 잘하고 있다는 긍정평가는 22%(매우 그렇다 3%, 그런 편 18%)에 그쳤다. 민주당의 경우와 다르게 지지도와 다르지 않은 결과다. 부정평가는 70%(그렇지 않은 편 30%, 매우 그렇지 않다 40%)로 조사됐다.민주당은 자당을 지지하는 않는 응답층 일부로부터도 긍정적 평가를 받고 있지만, 국민의힘은 그렇지 못하다는 해석이 가능하다.실제 정당 지지도 조사 때 대구/경북의 민주당 지지도는 25%였지만 민주당의 집권여당 역할에 대한 대구/경북의 긍정평가는 41%로 조사됐다. 또 보수층의 민주당 지지도는 14%로 조사됐지만, 민주당의 집권여당 역할에 대한 보수층의 긍정평가는 25%로 더 높게 나타났다.중도층 역시 마찬가지였다. 중도층의 민주당 지지도는 36%였지만 민주당의 집권여당 역할에 대한 긍정평가는 53%로 집계됐다.이는 검찰개혁안 및 3대 특검 연장 등에 대한 여론지형과도 맞닿아 있는 것으로 보인다.먼저 NBS가 검찰청을 폐지하고 공소청 및 중대범죄수사청을 신설하는 정부조직개편안에 대한 찬반 여부를 조사한 결과 찬성 응답(46%)이 반대 응답(39%)을 오차범위 밖으로 앞섰다. 모름/무응답은 15%였다.3대 특검의 수사기간·범위·인력을 확대하는 '더 센 특검안'이 국회를 통과한 데 대한 평가를 물었을 때도 "잘된 일"이라는 응답이 56%, "잘못된 일"이란 응답이 30%로 나타났다(모름/무응답 14%).특히 '더 센 특검법'에 대한 긍정평가는 70대 이상(긍정 38%-부정 46%)을 제외한 모든 연령대에서 부정평가를 앞섰다. 이념성향 중도층에서도 "잘된 일"이란 응답이 57%로, "잘못된 일"이란 응답(27%)보다 30%p 높게 나타났다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.