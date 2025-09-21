새벽 5시부터 퇴근이 없는 가족 간병인의 하루 루틴

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

뇌졸중으로 와상환자가 된 아빠를 7년 차 가족간병 하는 미혼딸입니다. 오랜 기간 병원을 돌아다니며 간병을 하고 사는 이야기를 씁니다.

"띠리리리링~~~"

"김OO님, 들어가도 될까요?"

"네."

"혈압 잴게요... 110에 70 혈압 좋아요. 36.4도 열 없어요, 산소 98 좋아요. 어제 (환자분) 대변 보셨나요?"

"아니요, 오늘 좌약 하려고요."

'10분만 더 자야지.'

큰사진보기 ▲하루의 시작은 믹스커피직장과 다를바 없는 커피타임. 하루 시작은 믹스커피로 병실 사람들과 같이. ⓒ 김은영 관련사진보기

큰사진보기 ▲아빠가 매일 아침식사후 먹는 약중증 뇌졸중 환자인 아빠는 혈압약,당뇨약,심장약 등 매일 먹는 약들이 꽤 많다 ⓒ 김은영 관련사진보기

"김OO님, 과장님 회진 오셨습니다."

"네, 안녕하세요 과장님."

"어젯밤엔 잘 주무셨나요? 별다른 일은 없었나요?"

"네, 잘 주무시고 식사도 잘 하셨어요."

"네, 알겠습니다."

"네 수고하세요."

"아가씨 커피 한 잔해, 내가 물 데워 왔어."

"네, 여사님 갈게요~"

'자 오늘도 다시 시작이다.'

큰사진보기 ▲보호자 침대에서 본 천정9시면 불이 꺼지는 병실에서 잠이 오지 않는 밤 ⓒ 김은영 관련사진보기

'오늘 하루, 이 시간들을 후회 없이 보내보자.'

무더운 여름의 끝자락 우리는 1년 6개월간의 요양병원 생활을 끝내고 다시 종합병원으로 돌아왔다. '병원'이라는 공간은 같지만 하루의 리듬이 완전히 달라졌다. 아침부터 밤까지의 시간표가 훨씬 촘촘하고 바빠졌다.매일 새벽 5시면 옆자리 간병인 아저씨의 휴대폰 알람이 울린다. 알람 소리를 진동으로 바꿔 달라고 말할까 고민을 했지만 그런 생각이 무색하게 이번 병실 사람들은 벌써 다들 일어나 계신다. 부지런한 사람들.곧바로 환자의 바이탈을 체크하기 위해 간호사님이 병실로 들어온다. 화장실 문 앞에는 식전 약과 바이탈 기기들이 실려있는 카트가 있고 활짝 열린 병실 문 사이로 불빛이 밝다.이 대답을 끝으로 간호사님이 자리를 나가자마자 나는 재빨리 커튼을 치고 다시 이불 위에 눕는다.오전 5시 20분. 기지개를 켜고 일어나 이불을 개고 머리를 묶는다. 아빠는 혈압을 잴 때 살짝 깼다가 다시 꿈나라다. 조용히 양치를 한 뒤 아침 경관식(구강으로 음식을 섭취할 수 없는 환자에게 비위관(코나 복부를 통해 삽입된 관)을 통해 유동식 영양액을 직접 소화기에 주입하는 식사 방법)을 데워줄 물통과 텀블러를 챙겨 배선실로 간다.배선실은 통상 병원에서는 일반 가정집의 '주방'과 같은 공간을 말한다. 설거지를 할 수 있는 개수대와 전자레인지, 정수기, 냉장고가 있고 식판 등을 보관할 수 있는 식판 이동 카트가 있다. 배선실 정수기의 뜨거운 물을 사람들이 많이 빼가면 미지근한 물이 나오기 때문에 최대한 일어나자마자 가서 떠와야 한다.병실로 돌아와서 기스모(남성용 소변받이 장치) 안의 소변을 비운 뒤 석션통 안의 가래도 오물실 변기에 버려준다. 오물실은 병동 안의 쓰레기장 같은 곳이다. 깨끗이 손을 씻고 아빠를 깨워 식염수를 적신 거즈로 눈곱을 떼준다. 노오란 눈곱이 거즈에 가득 묻어 나온다.그리곤 아빠를 좌로 돌리고 우로 돌리며 밤새 혈액순환이 잘되지 않았을 등과 엉덩이를 팡팡 두들겨 준다. 이제 침대 머리를 살짝 높여 석션 칫솔로 양치를 하고 따뜻한 물 60ml 정도를 아빠 뱃줄에 넣어준 뒤, 통에 담가놓아 따뜻하게 데워진 아침 경관식을 뱃줄에 연결한다.그러면 오전 6시 정도가 된다. 경관식이 떨어지는 속도를 알맞게 맞춰 놓고 오전 약을 약 컵에 타 놓는다. 아빠는 오전 식후 약이 11개나 되기에 미리 따뜻한 물에 약을 풀어놓아야 뱃줄에 끼지 않을 정도로 부드럽게 녹기 때문이다.오전 6시 30분. 나의 아침 식사 시간이다. 조금 이른 시간이지만 이때가 아니면 먹을 시간이 없다. 매일 아침 메뉴는 거의 비슷하다. 삶은 계란 2개, 사과 반 개와 땅콩버터, 그리고 여기에 바나나 혹은 방울토마토를 추가 한다. 밥에 반찬을 꺼내서 먹기에는 오전에 할 게 많고 번거로워 아침은 이렇게 간단하게 먹게 된 지 오래다.아침 경관식 소화가 될 때쯤 환자 침대를 평평하게 내려준다. 그리곤 침대 밑에서 접이식 대야 2개를 꺼내 따뜻한 물을 떠오고, 작은 수건 2개를 꺼낸다. 침대 시트가 젖지 않게 큰 비닐과 헌 시트를 깔아주고 아빠 몸을 닦아준다.목욕탕에서 물 목욕을 하는 건 일주일에 두 번. 나머지 요일에는 이틀에 한번 이렇게 침상 목욕을 한다. 화장실 변기에 물을 버리고 다시 물을 떠와서 씻기고 하는 침상 목욕은 품이 많이 들기에 은근히 체력 소모가 크다. 끝나면 얼굴부터 온몸이 땀으로 흠뻑 젖는다. 마지막으로 아빠 얼굴에 로션을 발라주고 나면 어느덧 오전 회진 시간이 다가온다.오전 8시 30분.5분도 안 되는 회진 시간이지만 그래도 돌아온 전공의가 있고 응급실이 있는 종합병원이다. 이만하면 만족이다. 회진이 끝나면 오전할 일은 거의 다 끝났다. 목욕 바구니를 챙겨서 얼른 샤워를 하고 병실로 돌아온다. 오전 5시부터 오전 9시까지 꽉 찬 오전을 보냈다.바쁜 오전 할 일을 마치고 나면 재활을 가기 전 시간이 되는 병실 사람들끼리 모여 달달한 믹스커피 한 잔을 같이 나눠 마신다. 다들 하루를 시작하기 전 숨 고르기를 하는 것이다.오전 10시부터 오후 5시. 종일 바쁘게 재활 스케줄을 따라 환자와 엘리베이터를 타고 병원 치료실을 돌아다닌다. 재활 스케줄은 거의 오후 5시면 끝이 난다. 병동의 저녁 배식 시간은 5시 반. 그전까지 아빠의 손, 발을 닦이고 아빠를 침대에 눕힌다. 아침과 마찬가지로 정수기의 따뜻한 물을 받아 저녁 경관식을 데워준다. 나는 잠자기 편한 옷으로 갈아입고 아빠의 경관식을 뱃줄에 연결해 준 뒤 저녁 약을 또 미리 풀어놓는다.오후 6시. 보호자식 저녁 한 상을 받아서 오전과 달리 편하고 느긋하게 식사를 한다.오후 7시. 엄마와 동생에게 오늘 하루 아빠 상태는 어땠는지 간단하게 이야기한 뒤, 3일째 변을 보지 못한 아빠에게 좌약을 할 준비를 한다.오후 8시 반. 좌약 후 뒤처리는 이제 식은 죽 먹기다. 빠르게 변을 치우고 복도의 창문을 열어서 환기를 시킨 뒤 이제 잘 준비를 한다. 벌써 병실 불이 꺼진 방도 있다.오후 9시. 우리방의 불도 꺼졌다. 핸드폰 밝기를 최소한으로 조절한 뒤 간단히 휴대폰을 하다가 적어도 오후 10시에는 잠을 자려고 한다. 안 그러면 밤 12시를 훌쩍 넘기기 일쑤다. 잠을 제대로 자지 못하면 다음날 컨디션에 영향을 미치기에 억지로라도 잠을 자려고 한다.이렇게 아빠와 나의 하루가 또 지나갔다. 회사를 다니던 시절에도 하루는 비슷하게 정신없이 흘러갔던 것 같다. 다른 점이라면 그때의 하루는 '나'를 위한 시간이었다면, 지금의 하루는 오롯이 '아빠'를 위한 시간이라는 거다.벌써 9월하고도 중순이다. 오늘의 이 시간이 훗날 나에게 어떤 의미로 남을까. 경제적 보상이나 사회적인 커리어로 이어지지는 않더라도, 적어도 아빠를 생각했을 때 후회 없는 나날들이었다고 자신할 수 있기를 바란다.불안한 미래를 애써 외면하며 하루하루를 버티지만, 그 하루가 쌓여 나의 40대, 내 삶이 된다. 언젠가 이 인고의 시간들이 내 삶의 자양분이 되어 다른 길로 나를 이끌어 줄 것이라 믿는다. 그래서 나는 오늘도 다짐해 본다.그런데 과연... 나중에 후회하지 않을 자신이 있나? 잠든 아빠 곁에서 누워있지만 점점 잠이 오지 않는 밤들이 늘어난다.