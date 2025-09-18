임광현 국세청장 "해외로 빼돌린 재산 끝까지 추적"

큰사진보기 ▲임광현 국세청장이 16일부터 18일까지 호주 브리즈번에서 열린 아시아·태평양 국세청장회의에 참석해, AI 대전환과 세정혁신에 대해 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

해외로 재산을 빼돌린 체납자에 대한 국제 공조가 강화된다. 또 인공지능(AI)를 활용한 한국 국세 행정의 디지털 전환을 두고 아시아태평양 국가들의 관심도 커지고 있다.국세청은 지난 16일부터 사흘동안 호주에서 열리는 아시아·태평양 국세청장회의(스가타, SGATAR)에 참석했다고 18일 밝혔다. 임광현 국세청장은 주제발표를 통해 국세청이 추진 중인 'AI 대전환'의 방향성과 과제를 발표했다.그는 세법·예규·판례 등 방대한 자료를 학습한 AI를 통해 국민 누구나 무료로 세무 컨설팅을 받을수 있도록 하겠다고 밝혔다. 또 그동안 축적해 온 세무조사 사례 학습을 통해 기본자료 만 입력해도 AI가 세금 탈루 혐의를 자동으로 추출하는 시스템 개발 계획도 공개했다.국세청의 AI 대전환은 납세자의 권익을 끌어올리고, 세무조사 등의 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다. 이번 회의에 참석한 아태지역 국세행정 책임자들이 큰 관심을 갖은 이유이기도 하다.이와 함께 임 청장은 회의 개최국인 호주의 롭 헤퍼런 국세청장과 양자회의를 갖고 체납징수분야 행정공조를 더욱 강화하기로 했다. 이같은 내용이 담긴 한-호주 징수공조 양해각서(MOU)도 체결됐다. 각서에 따르면 양쪽 과세당국이 상대국의 요청에 따라 체납자의 재산을 대신 압류히거나 공매 등 강제 징수도 가능하도록 했다.임 청장은 이어 다른 주요국 청장들과 만나, 악질적인 체납에 대응해 국제적 징수 공조의 실효성을 높일수 있는 방안도 논의했다. 또 해외 진출한 국내 기업들에 대한 이중과세 문제를 신속하게 해소할 수 있는 절차 등도 제안했다.국세청은 "향후 적극적인 세정 외교를 통해 과세당국 간 협력 체계를 공고히 해 나갈 것"이라며 "아태 회원국과의 징수공조를 활성화해 공정과세와 조세정의를 확립하고 해외 진출 기업에 대한 우호적인 세정 환경도 적극 지원할 것"이라고 강조했다.