주철현 '이례적 행보'에 전남도지사 경쟁자·동료의원 당혹

큰사진보기 ▲주철현 더불어민주당 전남도당위원장. 사진은 지난해 9월 20일 도당위원장을 겸하면서 지명직 최고위원으로 활동하던 모습. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲차기 전남지사 민주당 후보군왼쪽부터 김영록 전남지사, 서삼석·신정훈·이개호·주철현 의원. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남도청전남도청사 앞에 22개 시군 깃발이 펄럭이고 있다. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲페이스북에 전남지사 선거 출마 기자회견 일정 알린 주철현 전남도당위원장. ⓒ 주철현페이스북갈무리 관련사진보기

더불어민주당 전남도당(위원장 주철현)이 19일과 27일 전남 권역별 4개 시·군을 순회하며 '도당 1년 활동보고 행사'를 잇따라 열기로 하면서 전남지역 국회의원 다수가 부글부글 끓고 있다.이달 22일 내년 전남지사 선거 출마 회견을 예고한 주철현(여수갑·재선) 도당위원장이 이례적인 행사까지 개최하며 다음 달 초 도당위원장직 사퇴 시한 직전까지 도당을 활용해 선거 운동을 벌인다고 본 것이다.도지사 선거 경쟁자 그룹에 속하는 중진부터 초선까지 전남 국회의원 다수는 이례적으로 빠른 출마 선언 시기를 두고도 "국정감사가 코앞인데 출마 선언이 적절한 지 의문"이라고 지적했다. 또 일부는 "주 위원장 아들이 엊그제 200억 대 사기 대출 혐의로 유죄 판결을 받았다. 자숙해도 부족할 판에..."라며 당혹감과 의아함 섞인 비판을 내놓고 있다.민주당 전남도당은 19일과 27일, 권역별 순회 형식의 '2025 민주당 전남도당 1년 활동 보고 토크콘서트'를 개최한다고 지난 18일 언론에 공지했다. 19일 오전과 오후 각각 보성과 여수에서, 27일 오전과 오후엔 각각 화순과 목포에서 행사를 개최한다.행사는 주철현 도당위원장 및 지역위원장 인사말, 도당 1년 활동 보고, 도당위원장 등이 참석한 토크 콘서트 순으로 진행된다. 주 위원장은 행사에 앞서 배포한 보도자료에서 "도민 앞에 지난 1년을 투명하게 보고하고, 함께 더 나은 정책 대안을 만들어가겠다"고 밝혔다.주 위원장 주도로 전남도당이 권역별 순회 행사를 열기로 하자 지역 국회의원 다수는 비판적 목소리를 냈다. 이례적으로 빠른 선거 출마 회견 시점과 아들 사건을 거론하며 주 위원장 행보에도 당혹감과 의아함을 표시하고 있다.도당 행사에 대한 비판 골자는 도당이 도민과 당원을 위한 행사가 아니라 도지사 선거 출마 선언이 임박한 도당위원장을 위한 '주철현 띄우기' 행사를 강행한다는 것이다.특히 민주당은 이재명 대통령이 당 대표 시절이던 지난해 10월 시·도지사 선거에 출마하려는 시·도당위원장 당직 사퇴 시한을 기존 180일 전에서, 240일 전으로 당규 개정을 한 바 있다. 이때 당규 개정은 '당직이 시·도지사 선거에 사적으로 활용돼선 안 된다'는 전남지역 국회의원 일부의 건의를 당시 당 지도부가 수용하면서 이뤄진 것으로 지역 정치권엔 알려져 있다.기존 당규대로라면 지난해 8월 취임한 주 위원장 당직 사퇴 시한은 오는 12월 2일이지만, 개정 당규에 따라 사퇴 시한이 10월 2일로 앞당겨졌다. 주 위원장은 도당위원장직 사임에 앞서 이달 22일 전남도의회에서 도지사 출마선언 회견을 한다고 자신의 페이스북 등을 통해 알리고 있다.이와 관련, 전남지역 A 국회의원은 <오마이뉴스>에 "주철현 의원이 도당위원장직을 도지사 선거에 활용할까 봐 당규까지 고친 것으로 아는데, 막판까지 도당을 이용해 자기 정치를 하고 있다"며 "해도 해도 너무 심한 것 같다"고 말했다.전남의 B 국회의원은 "나는 내년 도지사 선거와 무관한 사람"이라고 전제한 뒤 "주철현 위원장이 해도 해도 너무하는 것 같다. 이번 도당 행사도 날짜는 자기 혼자 결정해 놓고 지역위원장(현역 국회의원)들에게 참석해 달라고 요청하고 있다"고 했다.B 의원은 "더구나 주 위원장 아들은 신용보증기금 보증 제도를 악용해 200억 대 사기 대출 혐의로 엊그제 서울중앙지법에서 1심 유죄(징역 4년) 판결을 받지 않았느냐. 자중해도 부족할 상황인데 지역 순회 도당 행사에 출마 예고까지 대체 무슨 생각을 하는 건지 의아하다"고 했다.C 국회의원은 "검사 출신인 주 위원장은 아들이 사기 혐의로 검찰 수사를 받자 자신을 향한 검찰의 정치수사라고 해왔는데, 법원 유죄 판결을 받아 보고 뭐라 할지 궁금하다"고 했다. 내년 도지사 선거 출마 의사를 밝혀왔던 C 의원은 "이례적으로 빠른 도지사 출마 선언 일정, 도당 행사를 빙자한 선거운동을 두고 정치권에선 아들 유죄 판결 '물타기 행보' '보신용 행사'라는 말도 있다"고 했다.D 국회의원의 경우 "저도 내년에 도지사 출마를 염두에 두고 있는 정치인"이라며 "다른 비판 지점은 제외하더라도, 국정 감사 전에 도지사 출마 선언부터 한다는 게 납득되지 않는다"고 말했다.다만 E 국회의원은 "정치인의 정치적 판단은 일정 부분 존중될 필요가 있다고 본다"며 "도당 1년 성과 보고 행사든, 출마 선언 시점이든, 주 위원장 아들을 둘러싼 법원 판결이든 결국 판단은 당원과 유권자들 몫"이라고 말했다.E 의원은 "여수 출신 주 위원장은 줄곧 도지사를 전남 서부권에서 배출해 왔다는 점을 거론하며 동부 소외론을 강조하는데 이게 약간 통하는 것도 같다. 다만 국감을 앞두고 서둘러 출마 선언을 예고한 배경이 궁금하다"고 했다. 주 위원장이 검사 출신인 것을 두고도 "그건 주 위원장 약점"이라고 덧붙였다.동료 의원들의 평가와 지적에 대해 주철현 위원장은 "출마 회견의 경우, 당규에 따라 10월 2일 도당위원장직을 사퇴해야 하는데, 사퇴 이유와 앞으로의 각오를 당원과 도민들에게 보고하는 것이 도리라고 생각했다"고 밝혔다.도당 성과 보고 행사를 두고는 "지난 대선에서 전남에서 이재명 대통령을 전국 최고 득표율로 뽑아주지 않았느냐. 내란 극복도 도민과 함께 했고. 이런 성과를 도민과 함께 나누는 자리"라며 "행사 일정의 경우 도당위원장에 맞춰야지, 지역위원장 일정에 맞춰야 하는 것이냐"고 했다.아들 1심 유죄 판결에 따른 자숙 요구에는 "제 아들이 대표로 있는 한방병원 프랜차이즈 회사와 경쟁관계에 있는 한방병원이 윤석열과 특수 관계에 있는 곳 아니냐"며 "이 사건 시작부터 검찰의 100% 정치적 표적 수사였고, 법리적으로도 죄가 안 된다. 항소심에서 무죄를 확신한다"고 주장했다.주 위원장은 거듭 아들 사건과 관련해 "제가 정치를 안 했다면, 제가 이재명 대통령 옆에 서지 않았다면 (제 아들이 이런 일 당했겠나), 이재명 대통령도 표적 수사 많이 당하지 않았느냐. (제 아들 수사는) 저를 잡으려고 시작했다가 아들만 절단 난 것"이라며 "정치인 아버지 때문에 제 아들이 피해를 본 것이다. 전혀 부끄럽지 않다"고 했다.