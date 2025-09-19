"마음은 아닌데" 상처주는 사람들에게 필요한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"(본인과 가까운 지인) OOO은 (예민하거나 불안정하거나 폭력적이거나 등등 그런 이유로) 나를 너무 힘들게하는 사람인데, 밖에서는 다들 좋은 사람인 줄 알아요. 아주 (예의있고 사회성 좋고, 여유있고, 잘 웃고, 친절한 ...) 좋은 사람으로 생활해요. 나에게(또는 가족에게) 보여주는 모습과 완전히 다른 사람이에요."

큰사진보기 ▲상처 주지 말고 거리를 두고 멀어지기를 바란다. ⓒ rosin_rusanovschi on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인블로그에도 실립니다.

상담가로 일하는 내가 내담자 중 서너명 정도에게 이런 말을 들었다.대외적으로는 자신을 잘 컨트롤하고 좋은 사람이 되기 위해 애쓰지만 정작 사랑하고 의지해야 하는 가까운 관계에서 상처를 주고 받는 사람들의 이야기는 언제나 씁쓸하게 들린다. 타인에게는 좋은 사람이지만 가장 중요한 사람의 삶을 아프게 만드는 역할이 되는 사람을 떠올리면 마음이 답답하다.그 사람을 나쁜 사람이라고, 이분법적으로 단정 지을 수만은 없다는 것을 안다. 그러나 삶에서 스스로 선택할 수 있는 것들 중에서 좋은 쪽은 아니라는 것은 확실하다. 사람은 누구나 나이스해지기 위한 노력, 긍정적 태도 정도는 선택할 수 있으니까. 무엇보다 타인에게는 예의와 친절을 가장할 수 있는 사람이 가까운 이에게 그렇지 않다는 것은, 그 사람에게는 나쁜 쪽면을 보여주기로 '작정한 것'이기 때문에 조금 더 부정적이다.가깝기 때문에 편해서, 익숙해서, 당연해서 무심해지고 소홀해지는 경우도 물론 있다. 우리는 불완전한 사람들이니까. 사람을 만나는 일을 하는 나 역시, 타인의 이야기에는 귀를 기울이고 공감하기 위해 내 에너지를 소진하는 노력을 하지만... 정작 나와 가장 가까운 사람들, 친구나 가족에게는 무심한 사람일지도 모른다(인정하기는 싫지만 거의 진실에 가깝다). 그러므로 가깝고 편할수록 잊지 않고 조금 더 다정하고, 조금 더 친절하고, 조금 더 마음을 표현하기 위해 노력해야 한다.연인이나 부부, 부모와 자식, 절친 관계에서 그런 부정적인 표현과 언어 폭력, 무시, 비난, 명령의 태도가 되어 누군가를 아프게 하고 있다면... 그 관계에서 내가 정말 기댈 것이 없고 미움과 분노밖에 없는 관계이기 때문에 그렇다면 나는 차라리 미워하지 말고, 상처 주지 말고 거리를 두고 멀어지기를 바란다. 그것은 상처를 받는 사람 뿐만 아니라 주는 쪽도 함께 불행해지는 삶을 사는 것이니까.마음은 그게 아닌데 표현이 자꾸 그렇게 된다며, 상처 받고 있는 상대가 이해해주기를 바라는 관계도 있다. 진심과 표현이 따로 노는 경우. 그것은 이해해 주어야 할까? 아니다. 그렇다면 나의 표현과, 나의 태도를 고치려는 노력을 최선을 다해서 해야 한다.나는 어른이 되고서 깨달았다. "마음은 그렇지 않은데 표현이 그럴 뿐이야. 속은 따뜻한데 태도가 퉁명스러운 거야"라는 말을 내가 아주 싫어한다는 것을. 태도와 표현은 관계에서 아주 중요한 일이고, 내 삶의 색깔을 결정해주는 도구라고 생각한다.상담을 하다 보면 나와 먼 곳에 있는 사람 때문에 아픈 사람은 아무도 없다. 우리는 가장 가까운 이의 태도와 말에 다치고, 그리 대단한 것도 아닌 아주 작은 한 마디에 치유되고 위로 받는다. 그걸 생각하면. 나는 내 옆에 있는 사람에게 어떤 말을 하고 어떤 행동을 하는 사람인지 돌아보게 된다.존재 자체가 나를 살아있게 만드는 사람들이 있다. 가족이 그렇고 친한 친구가 그렇다. 좋든 나쁘든, 결함이 있든 불편하든 나와 연결된 존재가 나라는 사람을 만드는 것이다. 그렇기 때문에 그 존재들에게, 우리는 좋은 사람이 되기 위한 노력, 좋은 태도를 보여주는 노력 정도는 하며 살아야 한다는 게 내 생각이다.