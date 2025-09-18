메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[사진] 가뭄 속 강릉, 전선에 내려앉은 제비 무리

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

강원제주

25.09.18 14:51최종 업데이트 25.09.18 14:51

[사진] 가뭄 속 강릉, 전선에 내려앉은 제비 무리

물 부족에 지친 시민들, "단비의 전조이길" 희망

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
물이 부족한 강릉에서 제비 무리가 전선에 앉아있는 광경이 눈길을 끌고 있다. 가뭄과 물 부족으로 어려움을 겪는 지역 주민들에게, 제비 떼의 모습은 잠시나마 일상의 쉼표가 되어 주었다. 시민들은 이를 두고 "비가 더 내릴 징조가 아닐까?"라는 희망적인 목소리를 내며 자연의 변화에 기대감을 품었다.

제비무리 강릉시 전선에 가지런히 앉은 제비 무리. 바람을 맞으며 줄지어 선 모습은 마치 물 부족에 시달리는 강릉에 단비가 내려주길 바라는 염원을 담은 듯하다.
제비무리강릉시 전선에 가지런히 앉은 제비 무리. 바람을 맞으며 줄지어 선 모습은 마치 물 부족에 시달리는 강릉에 단비가 내려주길 바라는 염원을 담은 듯하다. ⓒ 진재중

18일 오후 강릉 강문에서 발견된 제비 무리는 특별한 의미를 지닌다. 일반적으로 제비는 해가 지기 전, 저녁 시간에 무리를 지어 모이는데, 낮에 전선에 앉아 있는 광경은 보기 드물다. 이러한 제비들은 마치 "자연이 돌아올 것"이라는 희망의 메시지를 전하는 듯한 인상을 남겼다.
강릉시 강문 해변가 전선에 제비 무리가 일렬로 앉아 있다. 바다에서 불어오는 바람을 맞으며 가지런히 줄지어 있는 모습은 마치 악보 위 음표처럼 정돈돼 계절의 변화를 알리는 풍경을 만들어 낸다.
강릉시 강문 해변가 전선에 제비 무리가 일렬로 앉아 있다. 바다에서 불어오는 바람을 맞으며 가지런히 줄지어 있는 모습은 마치 악보 위 음표처럼 정돈돼 계절의 변화를 알리는 풍경을 만들어 낸다. ⓒ 진재중

시민들은 제비를 보며 가뭄과 물 부족의 어려운 상황을 잊고 잠시나마 마음의 위로를 얻는 시간을 가졌다. 한 주민은 "제비들이 이곳에 와 있다니, 비가 올 때가 가까운 거겠죠?"라며 제비의 출현을 긍정적으로 해석하며 자연의 순환에 대한 믿음을 나타냈다.
전깃줄 위 제비 무리가 한쪽을 응시한 채 날아오를 순간을 기다리듯 고요히 서 있다.
전깃줄 위 제비 무리가 한쪽을 응시한 채 날아오를 순간을 기다리듯 고요히 서 있다. ⓒ 진재중

현재 강릉 시민들은 수돗물 사용 제한으로 일상에 많은 불편을 겪고 있다. 이에 따라 시민들은 기후 변화와 자연의 패턴에 대한 관심을 높이고, 물 절약과 환경 보호에 대한 중요성을 더욱 인식하게 되었다.

제비들이 전선에 앉아 있는 장면은 이처럼 작은 희망의 신호로 받아들여지며, 강릉 시민들에게 다시 한 번 자연의 중요성과 그 속에서 일어나는 기적 같은 변화를 새삼 되돌아보게 하는 계기가 되었다.

제비 한 쌍
제비 한 쌍 ⓒ 진재중

제비 한 마리가 비상하고 있다. 이 제비의 비상은 마치 강릉에 전하는 희망의 상징처럼 어려운 시기 속에서도 자연의 순환과 회복을 믿게 한다.
제비 한 마리가 비상하고 있다. 이 제비의 비상은 마치 강릉에 전하는 희망의 상징처럼 어려운 시기 속에서도 자연의 순환과 회복을 믿게 한다. ⓒ 진재중


AD

#제비#강릉시#강문

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
진재중 (wlswownd) 내방

접속하지 말고 접촉하라

이 기자의 최신기사오봉저수지 저수율 소폭 상승해 16.7%... 시민들 "반갑다"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초