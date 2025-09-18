[사진] 가뭄 속 강릉, 전선에 내려앉은 제비 무리

큰사진보기 ▲제비무리강릉시 전선에 가지런히 앉은 제비 무리. 바람을 맞으며 줄지어 선 모습은 마치 물 부족에 시달리는 강릉에 단비가 내려주길 바라는 염원을 담은 듯하다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시 강문 해변가 전선에 제비 무리가 일렬로 앉아 있다. 바다에서 불어오는 바람을 맞으며 가지런히 줄지어 있는 모습은 마치 악보 위 음표처럼 정돈돼 계절의 변화를 알리는 풍경을 만들어 낸다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲전깃줄 위 제비 무리가 한쪽을 응시한 채 날아오를 순간을 기다리듯 고요히 서 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲제비 한 쌍 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲제비 한 마리가 비상하고 있다. 이 제비의 비상은 마치 강릉에 전하는 희망의 상징처럼 어려운 시기 속에서도 자연의 순환과 회복을 믿게 한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

물이 부족한 강릉에서 제비 무리가 전선에 앉아있는 광경이 눈길을 끌고 있다. 가뭄과 물 부족으로 어려움을 겪는 지역 주민들에게, 제비 떼의 모습은 잠시나마 일상의 쉼표가 되어 주었다. 시민들은 이를 두고 "비가 더 내릴 징조가 아닐까?"라는 희망적인 목소리를 내며 자연의 변화에 기대감을 품었다.18일 오후 강릉 강문에서 발견된 제비 무리는 특별한 의미를 지닌다. 일반적으로 제비는 해가 지기 전, 저녁 시간에 무리를 지어 모이는데, 낮에 전선에 앉아 있는 광경은 보기 드물다. 이러한 제비들은 마치 "자연이 돌아올 것"이라는 희망의 메시지를 전하는 듯한 인상을 남겼다.시민들은 제비를 보며 가뭄과 물 부족의 어려운 상황을 잊고 잠시나마 마음의 위로를 얻는 시간을 가졌다. 한 주민은 "제비들이 이곳에 와 있다니, 비가 올 때가 가까운 거겠죠?"라며 제비의 출현을 긍정적으로 해석하며 자연의 순환에 대한 믿음을 나타냈다.현재 강릉 시민들은 수돗물 사용 제한으로 일상에 많은 불편을 겪고 있다. 이에 따라 시민들은 기후 변화와 자연의 패턴에 대한 관심을 높이고, 물 절약과 환경 보호에 대한 중요성을 더욱 인식하게 되었다.제비들이 전선에 앉아 있는 장면은 이처럼 작은 희망의 신호로 받아들여지며, 강릉 시민들에게 다시 한 번 자연의 중요성과 그 속에서 일어나는 기적 같은 변화를 새삼 되돌아보게 하는 계기가 되었다.