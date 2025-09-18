오송참사 조형물 예산 전액 삭감... "조형물이 혐오시설인가?"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 16일 국민의힘 소속 도의원들 주도로 '오송 참사 추모 조형물' 예산안이 전액 삭감된 것에 대해 더불어민주당 충북도당이 논평을 통해 충북도의회를 비판했다.17일 민주당 충북도당은 " 조형물 설치 예산 5000만 원을 전액 삭감한 제2차 추경안을 출석의원 33명 중 21명의 찬성으로 통과시키는 과정에서 반대토론은 묵살됐고, 예산안 수정안 역시 단 한 명의 국민의힘 의원도 동의하지 않아 제출할 수도 없었다"고 설명했다.민주당 충북도당은 "국민의힘 충북도의원들께 다시 묻습니다. '오송 참사 추모 조형물'이 과연 혐오시설입니까?"라며 "오송 참사는 충청북도의 재난 컨트롤타워가 작동하지 않아 발생한 사회적 참사다. 추모 조형물 설치는 희생자들을 위로하고 기억하며, 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 하기 위한 최소한의 약속"이라고 조형물 설치의 의미를 정의했다.민주당 충북도당은 "그럼에도 불구하고 국민의힘 도의원들은 '공론화가 더 필요하다', '장소가 적절한지 고민해야 한다'는 이유로 피해자와 유가족, 생존자들의 간절한 바람을 외면했다. 이는 또 다른 상처를 주는 행위"라며 2차 가해를 지적했고, "더구나 지난 15일 국정조사에서 '의회를 설득해 책임지고 설치하겠다'던 김영환 지사의 발언은 결국 상황 모면을 위한 말이었음이 드러났다"고 비판했다.민주당 충북도당은 "164만 충북도민은 김영환 지사의 책임 회피와 국민의힘 충북도의원 26명의 외면을 분명히 지켜봤다. 그리고 반드시 기억할 것"이라고 경고했다.이와 함께 민주당 충북도당은 오송 참사 추모 조형물 설치를 위해 노력할 것과 피해자·유가족·생존자가 일상을 회복할 수 있도록 힘을 보태겠다고 약속했다.