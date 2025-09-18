충북 학교폭력 응답 건수, 지난해보다 늘었다

큰사진보기 ▲충북교육청 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲윤건영 충북교육감(충북교육청 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

올해 충북지역에서 발생한 학교폭력 응답 건수 및 학생 수가 지난해보다 증가한 것으로 조사됐다. '언어폭력', '집단따돌림' 등 학교폭력 건수는 1123건 증가했고, 피해 학생수는 566명 늘었다.충북교육청은 16일 '2025년 1차 학교폭력 실태조사' 결과를 발표했다.발표에 따르면, 충북에서 발생한 '언어폭력' 건수는 2036건으로, 전체 학교폭력 유형 중 39%를 차지했다.두 번째로 많은 유형은 '집단따돌림'으로 831건(15.9%)을 차지했다. 뒤이어 '신체 폭력' 738건(14.2%), '사이버폭력' 444건(8.5%), '강요' 350건(6.7%), '성폭력' 317건(6.1%), '금품갈취' 256건(4.9), '스토킹' 243건(4.7%) 순으로 조사됐다.'언어폭력'과 '신체 폭력', '스토킹', '금품갈취', '성폭력'은 감소했고, '집단따돌림', '사이버폭력', '강요'는 증가했다.올해 충북의 학교폭력 응답 건수는 총 5215건으로, 지난해(4092건) 대비 1123건 증가했다.주목할 점은 학교폭력 건수는 1123건 증가했고, 학교폭력을 당한 학생 수는 566명 늘었다는 점이다.도교육청은 이날 보도자료를 통해 "충북의 학교폭력 피해 응답률은 2.8%로 전년 피해 응답률 2.3%보다 0.5%p 증가했고, 응답 학생 수는 566명 증가한 것으로 나타났다"고 전했다.학교폭력 건수·학생 수 늘었다는데…윤 교육감, "접수·심의건수 줄었다"도교육청은 학교폭력 실태조사 결과와 관련해 "2025년 1차 학교폭력 실태조사 결과와 최근 학교폭력 사안 등을 종합적으로 분석한 다양한 학교폭력 예방정책 사업을 수립·추진 중"이라고 밝혔다.구체적인 사업은 ▲충북형 마음 건강 프로젝트 '마음쓰담' ▲'자녀 보호와 관심의 날' ▲학교폭력 예방 교육 컨설팅단 ▲학교폭력제로센터 및 권역별 컨설팅 ▲학교문화 책임규약 학교 ▲갈등 중재를 위한 관계회복 프로그램 ▲어디서나 운동장 몸활동 ▲언제나 책봄 독서교육 ▲학교폭력 예방 역량 강화 연수 등이다.그러나 이 사업들의 대다수는 이번 '2025년 1차 학교폭력 실태조사' 결과와 무관하게 이미 진행되고 있던 것들이고, 윤건영 교육감의 공약이기도 하다.한편 이번 조사는 '학교폭력예방 및 대책에 관한 법률'에 따라 전국 17개 시도교육청이 공동으로 지난 4월 14일부터 5월 13일까지 초4~고3 재학생을 대상으로 실시했다.충북에서는 10만 1372명이 참여, 81.1%의 참여율을 보였다.