매년 국민 혈세 받아가는 친일파 후손들... 줄줄이 소송에 속수무책

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲친일반민족행위자 민영휘의 후손에게 증여된 친일재단 국가귀속을 촉구하는 서명운동을 벌이고 있는 시민들. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

법무부로 친일재산 환수 업무가 이관된 뒤 15년 간 친일파 재산이 국가에 환수된 사례가 전무한 가운데, 친일반민족행위자 후손들이 국가와 지자체를 상대로 소송을 통해 토지점용료까지 챙기는 것으로 확인됐다.지난 1월 9일 대법원(재판장 대법관 오석준, 2024다305995)은 친일반민족행위자 민영휘의 고손자 민△△씨와 민○○씨가 제기한 '부당이득금 청구의 소' 소송에서 원고의 손을 들어줬다.대법원은 피고 민△△씨와 민○○씨가 부친 민병도(閔丙燾, 1916~2006, 남이섬설립자, 민영휘의 손자)로부터 물려받은 경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 소재 토지를 경기도 남양주시가 도로로 사용하는 만큼 이에 대한 '점용료'(부당이득금)를 지급하라고 최종 판결했다.이 소송은 2022년 시작됐다. 1심판결에선 원고(민영휘 후손)가 패소했지만, 항소심재판부와 대법원은 원고의 손을 들어줬다. 대법원 판결에 따라 남양주시청은 세금으로 민영휘 후손 2명에게 각 94만여 원, 연간 190만 원에 가까운 도로점용료를 내게 됐다.이뿐만이 아니다. 민병도의 후손 중 소송에 참여하지 않았던 민□□씨도 지난해 11월 같은 내용의 소송을 제기했다. 이 토지를 공동소유하고 있는 민병도의 후손은 총 5인으로, 다른 2명도 소송을 제기할 경우 남양주시가 부담해야 할 금액은 더 커진다.이보다 앞선 지난해 11월 8일 서울중앙지방법원(사건번호2023가단5365913)은 민영휘의 증손자이자 민병도의 손자들이 대한민국과 경기도 광주시를 상대로 낸 '부당이득금 반환소송'에서 친일파 후손들의 손을 들어줬다.재판부는 대한민국과 광주시가 민영휘 후손들이 물려받은 토지를 국도와 지방도로 점용하고 있는 만큼 부당이득금(토지점용료)을 지불하라고 판결했다. 해당 소송은 오는 11월 2심 선고를 앞두고 있다. 판결이 번복되지 않으면 대한민국은 민영휘 후손에게 연간 128만여 원, 광주시는 2383만여 원을 지불해야 될 처지에 놓였다.아무리 친일파의 후손이 소유한 토지여도, 국가나 지자체가 토지주의 동의 없이 도로를 개설하거나 사용할 수는 없다. 부당하게 점용했다면 토지점용료를 내는 것은 당연하다.그러나 이들이 소유한 토지가 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'(이하 친일재산국가귀속특별법)에 해당하는 재산이라면 상황은 달라진다.친일재산국가귀속특별법과 대법원 판례에 따르면, 친일반민족행위자가 친일의 대가로 1904년 러일전쟁 개전시부터 1945년 8월 15일까지 취득하거나 후손에게 유증이나 증여된 재산은 취득시점부터 국가재산으로 간주한다.현재 시점에서 친일파 후손의 이름으로 소유권 보존 등기가 진행됐다 해도 애시당초 취득 자체를 인정하지 않는 것이다.대법원이 민영휘 후손에게 도로점용료를 납부하라고 판결한 토지는 경기도 남양주시 퇴계원읍에 있다(도로, 112㎡, 공시지가 1억1061만 원). 1996년 대한민국으로 소유권 보존 등기를 마쳤지만, 2005년 민영휘 후손들이 소송을 통해 되찾았다.이 토지의 최초 소유자는 친일반민족행위자 민영휘의 3남 민천식(閔天植. ? ~ 1915년 12월 6일)이다. 민천식은 1913년 조선총독부가 토지조사작업을 하면서 최초로 토지를 사정받았다.민천식은 1915년 25세의 젊은 나이에 사망했다. 그러면서 민영휘의 차남 민대식(閔大植)의 차남으로 태어난 민병도는 1916년 민천식의 양자로 입적됐다. 위 토지는 민천식이 사망하면서 부인에게 소유권이 이전됐고, 그가 1948년 사망하면서 후 1948년 민병도에게 상속됐다. 민병도는 해당 토지를 상속받았지만 소유권 이전 절차를 밟지 않았다. 결국 1996년 대한민국으로 소유권 등기까지 진행됐다.그런데 갑자기 2004년 남이섬 설립자 민병도는 대한민국을 상대로 '소유권 보존등기 말소'를 구하는 소송을 제기했다. 민병도는 '애초 이 땅은 부친 민천식으로 상속받은 토지로, 대한민국 소유로 소유권 등기가 이뤄진 것은 잘못됐다'며 소송을 제기했다.2005년 2월 서울중앙지법(2004가단18406호)은 민병도의 손을 들어줬고 이후 2005년 10월 14일 최종확정됐다. 민병도가 소송에서 최종 승소한 시점은 '친일재산국가귀속특별법'이 제정된 2005년 12월 26일 직전이다. 당시 법원은 이 땅이 친일재산에 해당하는지는 판단하지 않고, 소유관계만 따져 이같이 판결했다.하지만 친일재산국가귀속특별법이 제정된 이후 진행된 법원의 판단은 달랐다. 2020년 서울중앙지법(사건번호 2020가단5063265)은 민영휘의 4남 민규식(민규식(閔奎植, 1888~?, 친일반민족행위자 결정)의 후손이 대한민국을 상대로 낸 '소유권 말소 등기' 소송에서 대한민국의 손을 들어줬다.당시 민영휘의 증손자들은 "대한민국이 소유하고 있는 경기도 일대 6필지가 자신들의 할아버지인 민규식이 1910년 조선총독부로부터 최초로 사정받은 토지로 자신들에게 상속권이 있다며 기존 등기를 말소하라"며 소송을 제기했다.이에 대해 재판부는 "민규식이 토지를 사정받은 1910년 그의 나이가 22세에 불과하고, 토지를 취득하는 경제활동을 전혀 하지 않은 것으로 보인다"며 "이 토지는 친일반민족행위자 민영휘의 토지로, 아들(민규식)의 이름으로 명의신탁한 토지로 밖에 볼 수 없다"고 판단했다.이를 근거로 "친일재산국가귀속특별법에 따른 친일재산인 만큼 국가가 소유자"라고 판결했다.법원은 민규식뿐만 아니라 민천식 후손들이 별도로 하남시에 제기했던 소송에서도 동일하게 판단했다.2024년 11월 서울중앙지방법원은 민천식의 후손들이 경기도 하남시를 상대로 제기한 소송에서 "민천식은 이 사건 분할 전 토지를 사정받은 1911년 무렵 나이가 24세 내지 28세에 불과하고, 이 토지를 사정받을 때 충북 음성군 일대 약 5만㎡ 규모의 토지도 함께 사정받았다"며 "나이나 경제활동, 사정받은 토지의 규모 등에 비추어 볼 때, 러일전쟁 개전 전부터 민천식이 소유권을 갖고 있다고 보이지는 않는다"라고 했다.이어 "오히려 위 토지를 사정받은 시기가 민영휘가 일본 정부로부터 자작 작위를 받은 시기와 근접한 점에 비추어 볼 때 민영휘가 민천식에게 명의를 신탁해 사정받은 것으로 추정된다"고 판단했다.재판부는 "그렇지 않더라도 민천식이 친일재산임을 알면서 민영휘로부터 증여받은 재산에 해당한다고 봄이 타당하다"며 "친일재산국가귀속특별법에 따라 이 토지는 민천식이 사정받았을 때부터 국가의 소유"라고 판결했다.법원 판례에 따르면 민영휘의 3남 민천식이 사정받은 토지 중 후손에게 유증이나 증여된 토지는 '친일재산국가귀속특별법'에 따라 국가로 귀속돼야 한다. 또한 '친일재산국가귀속특별법'은 친일반민족행위자가 취득한 토지를 처음부터 무효라고 본다.따라서 법원이 대한민국과 광주시, 남양주시가 민천식의 후손들에게 토지사용료를 지불하라고 판결한 토지는 국가소유로 볼 수 있다. 당연히 국가소유인 만큼, 토지점용료를 낼 필요도 없다.'부당이득금(토지점용료)' 소송을 바로잡기 위해서는 법무부가 나서야 한다. 현재 친일재산국가귀속특별법에 따른 친일재산 국가귀속 업무는 법무부가 맡고 있다. 이 법이 제정될 당시에는 대통령 직속인 '친일재산조사위원회'가 귀속 업무를 맡았는데, 2010년 '친일재산조사위원회' 활동이 종료되면서, 법무부로 이관된 것이다.법무부가 법에 따라 국가귀속 조치를 시행하면, 민천식 후손의 소유권은 사라지고, 당연히 토지점용를 내지 않아도 된다.그러나 이강일 더불어민주당 의원에 따르면, 2010년 친일재산 환수 업무가 법무부로 이관된 뒤 15년 동안 친일파 재산을 국가에 환수한 사례는 단 한 차례도 없었다.