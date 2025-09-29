어, 저게 뭐지... 조각, 장난감, 퍼즐게임?

큰사진보기 ▲[갤러리1] 화이트 큐브(왼쪽), [갤러리2] 타데우스 로팍 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '쉼(Cotch) XIII' 블록형 작품 2024 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '대전환(Big Slew)' 2024 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '거대 형상(Big Form) III' 2024 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '여기(Here)' 8mm Corten steel 233.8×769.5×211cm 2024 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '지금(Now)' 6mm Corten steel 274×594×216cm 2024 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '정착(Dwell)' 6mm Corten steel 196×229.5×230.5cm 2022 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲안토니 곰리 I '열린 혼란(Open Daze) 8mm Corten steel 184×42.3×44cm 2024 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국대사관에서 기자들과 인터뷰 하는 곰리 ⓒ 김형순 관련사진보기

덧붙이는 글 | '화이트 큐브' 서울 주소 서울시 강남구 도산대로 45길 6

'타데우스 로팍' 서울 주소 서울시 용산구 독서당로 122일(1~2층)

영국의 세계적 조각가 '안토니 곰리'의 <불가분적 관계(Inextricable)> 전이 강남 도산대로에 있는 '화이트 큐브(White Cube)'와 용산구 독서당로 있는 '타데우스 로팍(T. Ropac)'에서 열린다.안토니 곰리는 "환경은 인간을 형성한다(The world now builds us)"라는 말을 남겼다. 이번 전시 제목도 그런 인간과 도시의 불가분적 관계를 암시하고 있다. 곰리는 오늘날 우리 신체가 거주하는 건축 구조와 떼려야 뗄 수 없는 관계에 놓여있음을 강조한다. 이런 걸 경험하기 좋은 서울에서 그는 오랫동안 쌓아온 예술적 비전을 이번에 펼쳤다.사실 영국은 르네상스 이후에 음악과 미술 부분에서 두각을 크게 보이지 못했다. 지금도 세계적 작곡가가 안 나온다. 바로크 음악의 거장 '헨델(1685~1759)'도 사실은 독일 태생이다. 조각도 그렇다. 그런데 20세기 들어와 혜성과 같은 조각가가 나타났다. 바로 '헨리 무어(1898~1986)'다. 유기적 추상 조각가였다. 그런데 또 이를 이어갈 조각가가 마침내 등장했다. 바로 '곰리'다.곰리는 1950년 런던에서 출생했다. 대영제국 훈장(OBE), 기사 작위(Knight)를 받았고, 왕립미술원 정회원도 되었다. 현대 조각의 거장으로 빠질 수 없다. 2023년 프랑스 로댕 미술관, 2022년 독일 뒤스부르크 미술관, 2021년 싱가포르 국립미술관, 2019년 런던 왕립예술원, 이탈리아 우피치 미술관, 미국 필라델피아 미술관 등에서 전시했다.그에게 영향을 준 사람으로는 '메를로퐁티(1908~1961)'가 있다. 그는 <지각의 현상학> 저자로 몸과 세계의 관계를 깊게 파헤친 철학자다. 그는 우리의 몸이 세계를 경험하고 의미를 만들어가는 실존적 기반이라고 봤다. 그밖에도 하이데거의 실존주의, 후설의 현상학, 베르그송의 지속 시간론 그리고 인도에서 경험한 "영구적인 게 진정한 변화"와 같은 불교사상 등에서 영향을 받았다.이 조각가는 최근 한국과 가까워졌다. 2022년 전남 신안군(비금도)을 방문해 신안군 '1섬 1뮤지엄' 프로그램에도 참가 중이다. 내년에 이 섬에 '엘리멘탈'을 선보일 예정이다. 제임스 터렐(노대도), 올라푸르 엘리아손(도초도) 등도 여기 동참했다. 또 곰리는 지금 '뮤지엄산'에서 전시 중이다.먼저, 강남에 있는 '화이트 큐브' 서울 전시장 작품을 보자. 전시장에 들어가기 전, 주철로 만든 야외 작품이 보인다. 제목이 '쉼(Cotch)'이다. 이 단어는 편히 앉아 쉰다는 비격식의 영어 표현이다. 잘 보면 조각품이 벽 위에 앉아 깊은 사색에 빠진 것 같다.그의 조각은 로댕(1840~1917)과는 전혀 다르다. 로댕이 인체의 세밀함을 중시해 근육과 핏줄까지 생생하게 구체화했다면, 곰리는 인체를 실루엣으로 추상화하고 신체를 담는 공간과 그 내면 사이에서 삶과 존재에 대한 것까지 사색하고 명상하도록 유도한다.곰리는 가톨릭 문화에서 자라 그런지 사색이란 단어를 많이 쓴다. 그러나 인도나 스리랑카 등을 여행하면서 접한 불교적 세계에서 또다른 차원을 배운 것 같다. 조각이란 그에게 단지 외부적 모습의 재현이 아니라 우리 마음속에 존재의 내부적 성찰을 끌어내거나 어떤 기억, 감정, 사유 등을 불러일으키는 것이다.이제 화이트 큐브 전시장 안으로 들어가 보자. 강철막대로 만든 직선 구조로 된 사람이 보인다. 제목은 '대전환'이다. 블록 작업이다. 마치 퍼즐로 맞춘 것 같다. 벽 가까이 서 있는데 뭔가 불완전해 보인다. 사람의 인체와 전시장 공간의 벽을 사이에 두고 내밀한 대화를 속삭이고 있는 것 같다.더 안으로 들어가면, 축적의 방식을 반복해 구축한 '거대 형상(Big Form)'이 보인다. 풍부한 질감이 느껴진다. 우리의 몸과 행동이 공간의 분위기에 따라 어떻게 변하고 있는지 보여주는 것 같다. 곰리는 인체와 공간의 관계를 집중적으로 탐색하는 것이 그의 주특기다.조각가 곰리에게 과연 몸이란 근원적으로 뭔가? 그는 '몸'을 물질적 대상으로 보기보다는, 시대의 정신을 반영하고 존재를 탐구하는 그릇으로 본다고 할 수 있다. 신개념이다. 개인의 범위를 넘어 타인과 사회와 우주까지 실존과 사유를 확장하는 매개로 여긴다.우리가 어려서 자랄 때 가정의 분위기에 큰 영향을 받듯이, 인간도 사회적 분위기 특히 공간의 구조에 많은 영향을 받는다. 곰리는 이런 점에서 예민하다. 그는 1960년대부터 인간이 자연과 우주에서 차지하는 위상에 대해 끊임없이 질문해왔다. 그 결과 그는 공간을 완공된 곳이 아니라 서서히 변해가는 '진행 과정(a place of becoming)'으로 보는 것이다.이제 장소를 바꿔 용산구에 있는 '타데우스 로팍'으로 가 보자. 여기는 화이트 큐브 서울보다 큰 규모의 작품이 많다. 여기에는 곰리의 개성이 보이는 뫼비우스 형태의 스트랩(Strap) 작업 시리즈를 선보인다. 스트랩이란 시작이 어디이고 끝이 어디인지 모를 정도로 180도 비틀어 연결하는 방식이다. '지금'과 '여기'가 그런 작품이다. 2차원 표면에서 3차원적 깊이를 주려는 방식이다.곰리는 신체를 '기억과 변화의 장소'로 보고 탐구한다. 여기서도 공간과 신체의 상호작용을 통찰하는 것은 여전하다. 장소의 '현존성'과 시간의 '현재성'과 인간의 '존재성'을 한꺼번에 담아냈다. 그의 조각은 그냥 만지거나 관찰할 수 있는 걸 너머 우리 신체를 정신적 요소까지 갖춘 우주의 축소판으로 보는 것이다. 이런 관점으로 현대 조각 개념을 확장했다.위 첫 작품 '정착'을 보자. 여기서 정착이란 정체성 찾기로 보인다. 곰리는 이 작품을 통해 현대 사회에서 개인이 공간과 공동체 속에서 어떻게 자리를 잡아가고 있는지 그리고 타인과의 관계 속에서 어떻게 정체성을 찾아가는지, 우리의 감각과 인식에 어떤 영향을 미치는지 묻는다.또 다른 전시장으로 들어가면 '열린 혼란'이 보인다. 관객이 제목만 보고 이 작가의 의도를 알기는 힘들다. 곰리에게 반복되는 관심은 역시 신체와 공간, 내부와 외부의 관계에 관한 탐구다. 전통적인 조각의 형태에서 벗어나 열린 구조를 통해 현대 조각의 가능성을 제시한 것 같다. 혼란이란 말이 들어간 이유는 새로운 실험과 시도를 하다 보면 관객들이 혼란에 빠질 수밖에 없지 않은가.보는 위치에 따라 다양하게 보이는 로고를 다면체로 쌓아 올린 것은 결국 관객의 상상력과 창의력을 자극하기 위해서일 것이다. 뭔가 머릿속에 폭풍을 일으키고 싶었던 것 아닌가. 이렇게 관객과 작품과 공간이 전시장 안에서 상호작용을 하다 보면 전시장이 사유와 성찰, 에너지와 아이디어를 내는 발전소가 되는 것이다. 작가가 노리는 것은 바로 이런 것이리라.두 곳 전시장 투어 후, 영국대사관에서 곰리 인터뷰가 있었다. 이런 이야기가 나왔다.그는 2000년 제3회 광주비엔날레에 참석하려고 한국에 처음 왔다. 이를 계기로 한국 문화와 역사에 관심을 두게 되었단다. 한국 근대사는 식민지, 분단, 전쟁, 냉전 등이 이어지는 수난의 가시밭길이었지만, 문화 수준이 높고 자긍심도 큰 나라임을 깨달았다고 말한다. 인류 문명사에 흥망성쇠가 있고 한국도 그렇지만, 결국 인간과 공간 속에서 놓인 관계가 뭔지를 묻고 싶었단다.공공재인 문화는 결코 난해하고 심오한 독점이 되어서는 안 된다고 말했다. '화이트 큐브'의 일부 작품을 야외에 설치한 것도 그런 맥락이란다. 인체와 긴밀한 관계에 놓인 공간이 어떻게 우리 존재를 세워주는가를 관객들에게 생생하게 전달하고 싶었다는 설명이다.이 기사의 마무리로 인터뷰에서 작가와 나눈 질의응답 중 한 가지를 소개한다."난 어려서부터 운동보단 예술에 관심이 많았어요. 유치원 다닐 때 길가 남의 집을 봐도 저기가 사람 사는 곳이라 생각하면 눈길이 더 갔어요. 어린 시절 점심 후, 부모님은 내게 낮잠을 권했어요. 나는 아무도 없는 공간에서 설명하기 힘든 신비한 경험을 했어요. 나의 내면과 주변을 관찰하는 습관이 생겼어요. 내게 장소는 에너지의 장(field)으로 보였거든요. 신체와 건축의 관계성 탐구는 그런 관점에서 나온 거예요. 난 앞으로도 이런 방향으로 계속 작업을 할 겁니다."