메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
국회로 간 부울경 초광역경제동맹, 국비 확보 노력

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.09.18 12:21최종 업데이트 25.09.18 12:26

국회로 간 부울경 초광역경제동맹, 국비 확보 노력

추진단, 예산결산특별위원회 지역 여야 의원실 방문... 내년 사업 정부 예산 반영 총력전

원고료로 응원하기
지난 2023년 첫 정책협의회를 연 국민의힘 부울경 광역단체장. 오른쪽부터 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남도지사.
지난 2023년 첫 정책협의회를 연 국민의힘 부울경 광역단체장. 오른쪽부터 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남도지사. ⓒ 부산시

국민의힘 광역단체장들의 합의로 출범한 부울경 초광역경제동맹이 국비 확보에 안간힘을 쏟고 있다. 원활히 사업을 이어가려면 이재명 정부와 국회 차원의 관심이 뒤따라야 한다는 것이다. 추진단은 여야 가릴 것 없이 국회 예산결산특위 의원들을 만나 협력을 당부했다.

부울경 초광역경제동맹 추진단은 "하루 전인 17일 국회를 방문해 2026년 초광역 협력사업 국비 예산 확보 협조를 요청했다"라고 18일 밝혔다. 주민희 추진단장은 세 지역의 상생발전, 사업의 지속 가능성을 놓고 긴밀한 대응을 강조했다.

이번 만남에서 공을 들인 건 예결특위에 포진된 지역 의원들이다. 현재 여러 명이 특위에서 활동 중인데 이 가운데 김대식·이성권·정점식·김종양(국민의힘), 김상욱·허성무(더불어민주당) 등 6명의 의원실과 접촉해 지원 사격을 호소했다.

AD
내세운 사업은 약 1500억 원 규모의 ▲부산신항~김해 고속도로 건설 ▲부울경 소아전문 응급의료센터 운영지원 ▲부울경 수소버스 공동구매 추진 등이다. 지난 '비상계엄'으로 정부가 바뀌었지만, 추진단은 부울경 협력사업의 예산을 더 증액하거나 삭감 없이 가야 한단 태도다.

앞서 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남도지사는 과거 문재인 정부 시기 만든 부울경특별연합을 파기한 뒤 새롭게 초광역경제동맹을 출범했다. 이후 세 광역단체는 매년 정책협의회를 열고, 추진단도 꾸려 3대 전략 속에 15개 분야 57개의 사업을 진행 중이다.

#부울경초광역경제동맹#국비#국회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김보성 (kimbsv1) 내방

오마이뉴스 김보성 기자입니다. kimbsv1@gmail.com/ kimbsv1@ohmynews.com 제보 환영합니다.

이 기자의 최신기사대통령 향해 발끈한 부산시장 "떡이나 먹고 떨어지라는 거냐"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초