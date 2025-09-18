이 대통령 국정지지율 59%... "지난 100일, 예상보다 잘했다" 63%

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 17일 경기 성남시 수정구 태평동 현대시장을 방문해 상인과 인사를 하고 있다. 2025.9.17 [대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 자율주행 순찰 로봇 시연을 지켜보고 있다. 2025.9.17 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 18일 전국지표조사(NBS) 9월 3주 차 조사에서 59%로 집계됐다. 직전 조사(9.1~3) 대비 3%p 하락했다. 반대로 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 31%로 집계됐다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 15~17일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 6466명, 응답률 15.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).3대 특검법 합의 결렬 등 정치적 갈등이 격화된 데 따른 결과로 풀이된다. 영·호남의 긍정평가가 완전히 다르게 움직였다. 다만 NBS가 이번에 함께 조사한 대통령 100일 국정운영 평가에서는 긍정평가가 부정평가보다 2배가량 높았다. 미 조지아주 한국인 구금사태 정부 대처에 대한 평가를 물은 결과에서도 긍정평가가 과반이었다.참고로 직전 조사와 비교하면 이번 조사에서는 본인을 보수층(246→254)이나 중도층(344→365)이라 답한 응답층은 늘었고 진보층(303→265)이라 답한 응답층은 줄었다.연령별로 보면 30대(1%p↑, 61%→62%, 부정평가 23%)와 60대(-, 55%→55%, 부정평가 40%)를 제외한 다른 연령대의 긍정평가가 모두 하락했다. 특히 40대(9%p↓, 83%→74%, 부정평가 20%)의 하락 폭이 가장 컸다. 50대(2%p↓, 74%→72%, 부정평가 25%)의 긍정평가가 2%p 하락한 것과 대비된다. 18·19세 포함 20대(5%p↓, 44%→39%, 부정평가 35%)와 70대 이상(5%p↓, 51%→46%, 부정평가 41%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 하락했다.지역별로는 대전/세종/충청(12%p↓, 66%→54%, 부정평가 30%)과 대구/경북(11%p↓, 53%→42%, 부정평가 47%), 광주/전라(12%p↑, 79%→91%, 부정평가 1%)에서 등락이 컸다. 대구/경북의 긍정평가가 다시 50% 아래로 떨어진 것이 눈에 띈다. 인천/경기(7%p↓, 65%→58%, 부정평가 31%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 7%p 하락했다. 다만 서울(1%p↑, 60%→61%, 부정평가 33%)과 부산/울산/경남(-, 52%→52%, 부정평가 35%)의 긍정평가는 상대적으로 직전 조사 대비 큰 변화가 없었다.더불어민주당 지지층(n=410)과 진보층(n=265)의 평가와 국민의힘 지지층(n=220)과 보수층(n=254)의 평가는 확연히 엇갈렸다.민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 96%(부정평가 1%), 진보층의 긍정평가도 직전 조사 대비 3%p 오른 93%(부정평가 4%)로 조사됐다. 그러나 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 내린 15%(부정평가 76%), 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 26%(부정평가 64%)로 집계됐다. 참고로 중도층(n=365)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 내린 60%(부정평가29%)로 나타났다.NBS는 이번 조사에서 이 대통령의 지난 100일간 국정운영에 대한 평가도 물었다. 그 결과 "예상보다 잘하고 있다"는 의견이 63%(훨씬 잘함 21%, 잘함 42%)로 나타났다. "예상보다 못한다"는 의견은 31%(못함 18%, 훨씬 못함 13%)로 조사됐다(모름/무응답 6%).연령·지역별로 보면 20대(긍정 46%-부정 34%)와 대구/경북(46%-50%)을 제외한 대다수 응답층에서 긍정평가가 과반이었다. 민주당 지지층(97%-2%)과 진보층(93%-6%), 국민의힘 지지층(20%-77%)과 보수층(31%-66%)의 평가는 이번에도 엇갈렸다. 중도층에서는 긍정평가 66%, 부정평가 27%로 나타났다.미 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여 명이 이민 단속으로 체포된 사태에 대한 정부 대처 평가를 물은 결과에서도 "잘 대처했다"는 응답이 과반이었다. "잘 대처했다"는 응답은 51%(매우 잘 대처 13%, 잘 대처한 편 38%)로 집계됐고, "잘못 대처했다"는 응답은 35%(잘못 대처한 편 21%, 매우 잘못 대처 13%)로 조사됐다(모름/무응답 14%).이 역시 민주당 지지층에서는 "잘 대처했다"는 응답이 81%로 높은 반면, 국민의힘 지지층에서는 "잘못 대처했다"는 응답이 69%로 나타났다. 보수층에서도 "잘못 대처했다"는 응답이 62%로 높았는데 진보층과 중도층에서는 "잘 대처했다"는 응답이 각각 81%, 50%로 조사됐다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.