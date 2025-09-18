메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
정책 감사 중단된 성남시의회 행정교육위, 국민의힘 의원 집단 퇴장 논란

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.18 11:17최종 업데이트 25.09.18 11:17

정책 감사 중단된 성남시의회 행정교육위, 국민의힘 의원 집단 퇴장 논란

서은경 위원장 "직무 유기, 강한 유감"... 참석한 공무원 장시간 대기로 업무 공백, 추후 다시 보고 부담

원고료로 응원하기
경기 성남시의회 행정교육위원회가 17일 파행을 빚었다.
경기 성남시의회 행정교육위원회가 17일 파행을 빚었다. ⓒ 성남시의회

경기 성남시의회 행정교육위원회가 17일 파행을 빚었다.

제305회 임시회 회의 도중 국민의힘 소속 위원들이 일제히 회의장을 떠나면서 3차 추가경정예산(추경) 예비 심사와 2025년도 행정사무처리상황 청취가 중단된 것이다.

행정교육위원들이 신상진 시장의 정책, 특히 소통라이브에서의 발언 등을 문제 삼았다.

AD
이에 국민의힘 의원들은 회의를 시작한 지 얼마 되지 않았음에도 "회의를 지나치게 오래 끈다", "시장과 시정을 과도하게 비판한다"며 집단 퇴장했다.

이로 인해 회의는 더 길어졌고, 심사와 정책 점검은 제대로 진행되지 못했다.

위원회 안팎에서는 이번 상황이 "시민이 부여한 책무를 저버린 행위"라는 비판도 나오고 있다.

추경 예산 심사 및 보고를 위해 참석한 공무원들이 장시간 대기하다가 추후 다시 보고해야 하는 부담까지 떠안게 됐다.

서은경 위원장은 "더이상 시장을 감싸기 어려워진 국민의힘 의원들이 집단으로 퇴장하며 직무를 유기한 상황에 대해 강한 유감"이라며 "정식 절차를 통해 문제를 제기하고 토론으로 해결했어야 한다"고 지적했다.

#성남시#성남시의회#민주당#국민의힘

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주시, 추석 명절 대비 원산지표시 집중 점검

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초