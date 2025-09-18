조희대 대법원장 엄호 나선 국힘... "민주당, 집단 광기에 휩싸여 실성"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲김재원 국민의힘 최고위원이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조희대 대법원장이 한덕수 전 국무총리 등과 부적절한 만남을 가졌다는 의혹이 강하게 제기된 가운데, 국민의힘은 이를 '허위'로 규정하고 거세게 반발했다. 과거 한동훈 전 국민의힘 대표에게 제기된 '청담동 술자리' 의혹과 비교하며, 여권의 문제제기를 실체가 없는 선동이라고 규정하고 나섰다.당사자들은 관련 의혹을 전면 부인하고 있고, 더불어민주당 등은 의심의 눈초리를 지우지 않는 가운데, 보수 야권이 적극적으로 대법원장 엄호에 나선 모습이다.국민의힘 지도부는 18일, 민주당을 정조준하고 수위 높은 발언들을 쏟아냈다. 장동혁 국민의힘 당 대표는 이날 당 최고위원회의를 주재하며 "전형적인 수법"이라고 꼬집었다. "누군가가 제보를 들먹인다. 출처를 알 수 없는 자기들끼리 만든 녹취를 들이민다"라며 "대통령실이나 총리는 있을 수 없는 일이라며 화들짝 놀란 척을 한다. 자기들끼리 웅성대기 시작한다"라는 주장이었다. 이어 "개딸이 달라붙는다. 좌표를 찍는다. 여론몰이 수사가 시작된다"라며 "그렇게 사냥은 끝이 난다"라고 최근 흐름을 규정했다.장 대표는 "오히려 진짜 수사가 필요한 것은 '지라시'에 의한 공작"이라며 "막아야 한다. 더는 시간이 없다. 국민의힘이 당원들과 함께, 국민과 함께 막아야 한다"라고 대여 투쟁의 당위성을 강조했다.송언석 원내대표 또한 "조희대 대법원장의 사퇴를 겁박하는 더불어민주당의 공작 정치가 도를 넘고 있다"라며 "허위 사실을 국회 본회의장에서 공공연하게 유포하였다. 면책 특권 뒤에 숨어서 대정부 질문 시간을 가짜 뉴스 전파의 장으로 악용한 것"이라고 비판했다.그는 "지금 이재명 더불어민주당 정권은 사법부까지 장악해서 1당 독재를 완성하겠다는 망상에 빠져 있다"라며 "이를 위해 이제는 그들의 전매 특허인 가짜 뉴스와 허위 사실을 유포하며 정치 공작을 시작한 것"이라고 맞섰다. 특히 "사법 개혁이라는 미명 아래 멀쩡한 사법부를 파괴하고 장악하는 것은 그동안 수많은 독재 정권이 어김없이 걸어왔던 수순이자 수법"이라고 주장했다.이어 "독일의 나치 정권이 그런 방식으로 히틀러 총통 시대를 열었다. 베네수엘라의 차베스 정권이 대법관을 대폭 늘려서 자신들의 입맛에 맞는 사람들로 채워 독재 체제를 구축했다"라며 "필리핀의 두테르테도, 파키스탄의 무샤라프도 대법원장 탄핵으로 독재의 길을 열었다. 지금 이재명 더불어민주당 정권이 바로 그 독재의 길로 가고 있다"라고 비교했다.김재원 최고위원은 "이재명 사건을 유죄 판결한 조희대 대법원장을 몰아내기 위한 민주당의 발작적 행위가 계속되고 있다"라며 "민주당은 지금 집단 광기에 휩싸여서 거의 실성을 한 듯하다"라고까지 표현했다. "날조한 제보자를 등장시켜서 조희대 대법원장을 몰아내려고 했다"라며 "사실무근으로 밝혀져도 제보를 한 자, 주장을 한 자, 형사 처벌을 요구한 자들은 모두 책임을 지지 않는다"라는 이야기였다.또한 "1942년 4월 26일에 독일 제국의 히틀러는 이미 총통 지위에 오른 다음에 제3제국의 최고 재판관으로도 임명이 되었다. 총통이 재판관도 겸한 것"이라며 "히틀러가 총통직에 올랐듯이 우리나라에 선출된 권력 중에서 가장 센 사람이 되었다고 하는 분이 총통 행세를 하고 있는 것이다. 총통 독재로 가는 시작이 바로 대법원장을 몰아내기 위한 것"이라고도 강조했다.한동훈 전 국민의힘 당 대표는 18일 오전 본인의 페이스북에 "'청담동 술자리 전과자' 민주당은 이번엔 뭘 걸 건가"라는 제목의 글을 올렸다.그는 "청담동 술자리2"라며 "이번 대법원장 숙청 시도는 극단적 친민주당 유튜버의 가짜뉴스를 민주당이 국회에서 터트리는 구조가 지난 청담동 술자리 공작 때와 똑같다"라고 직격했다. 해당 의혹을 최초로 제기한 유튜브 '열린공감TV'가 과거에도 검증 없이 무분별하게 의혹을 제기했던 사례를 상기한 셈이다.한 전 대표는 "그 때 저는 '나는 모든 걸 걸 테니, 민주당은 뭘 걸건 가'라고 했고, 민주당은 비겁하게 도망갔다"라며 "민주당은 그 망신을 당하고도 반성 안 하고 또 이런다"라고 날을 세웠다.이어 "'청담동 술자리 전과자' 민주당은 이번엔 뭘 걸 건가, 또 비겁하게 도망갈 건가?"라고도 목소리를 높였다. 그는 "실패한 계엄처럼 실패한 대법원장 숙청도 탄핵 사유이고, 대법원장 사퇴에 공감한다는 속기록 지운다고 국민의 기억까지 지울 수 없다"라며 "할 테면 해보시라"라고도 힐난했다. 강유정 대통령실 대변인이 본인의 표현을 삭제하여 배포했다가 기자단의 항의를 받은 점과 함께 엮어서 비판한 것이다.최보윤 수석대변인도 이날 논평을 내고 "뚜렷한 증거도, 반박 자료도 내놓지 못하면서 유튜브의 '카더라'식 음모론에 편승해 의혹을 사실인 것처럼 퍼뜨리는 민주당은 대한민국의 집권당인가, 가짜뉴스 생산소인가?"라고 따져 물었다.그는 "피고인 신분의 대통령을 지키는 데 혈안이 돼 대법원장의 파면, 사퇴, 특검 도입을 주장하는 행태는 가히 이성을 상실했다고 봐도 무방할 지경"이라며, 이재명 대통령의 최근 언행과 강유정 대변인 등 용산 대통령실이 자초한 혼선도 열거했다. 이어 "사법부 독립은 민주주의의 토대이자 최후 보루"라며 "법치주의를 흔들고 헌법을 파괴하려는 초유의 만행은 즉각 중단되어야 한다"라고 촉구했다."여론을 호도하며 국민을 선동하는 저열한 공작을 멈추지 않는다면, 위선으로 쌓은 이재명의 성은 결국 스스로의 무게를 이기지 못하고 무너져 내릴 것"이라는 경고도 덧붙였다.