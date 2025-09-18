가수 진욱 "진해 벚꽃, 더 건강하고 아름답게 피어나길"

큰사진보기 ▲가수 진욱, 진해 벚꽃 소생 프로젝트에 1천만 원 기부 ⓒ 창원시청 관련사진보기

가수 진욱이 창원진해 벚꽃 소생 사업을 위해 1000만원을 기부했다.창원시는 17일 가수 진욱이 부친의 고향인 창원시에 '고향사랑기부제'를 통해 고액 기부를 했고, 지정기부사업인 '진해 벚꽃 소생 사업'에 1000만 원을 전달했다고 19일 밝혔다.진욱은 "아버지의 고향 창원이 앞으로도 대한민국을 대표하는 관광 도시로서의 가치를 이어갈 수 있도록 돕고 싶었다"며 "진해 벚꽃이 더욱 더 건강하고 아름다운 모습으로 피어나길 기대한다"고 말한 것으로 전해졌다.진욱의 부친은 창원시 의창구 대산면 출신으로 알려져 있다.창원시가 추진 중인 주요 환경 복원을 위한 진해벚꽃소생사업은 노령화된 벚나무에 영양제를 공급하여 병충해를 방지하고 건강한 생육환경을 조성하는 것이다.창원시는 "이를 통해 진해 군항제가 지속 가능하고 변화를 거듭하며 발전할 수 있도록 하고자 한다"라며 "이번 기부금은 사업 추진에 필요한 예산의 일부로 활용될 예정이다"라고 설명했다.진욱은 최근 신곡 "떠나렵니까", "삼세판"을 발표하고 방송, 예능, 전국 공연 등 다양한 무대에서 활동하고 있다.장금용 창원시장 권한대행은 "음악 활동뿐만 아니라 꾸준한 선행으로 감동을 주고 있는 진욱 씨의 따뜻한 나눔에 감사드린다"며 "이번 기부를 계기로 창원 시민을 비롯한 많은 분들이 창원의 문화와 자연을 보전하고 발전시키는 데 더욱 큰 관심과 참여를 보내주시길 바란다"고 말했다.