서산 석유화학단지 위기, "우리도 국가에 일자리 청구권 있다"

큰사진보기 ▲17일 고용노동부 서산출장소에서는 ‘석유화학산업 전환에 따른 일할 권리 보장과 지역사회 보전을 위한 노동, 시민사회 토론회’가 개최됐다. ⓒ 신현웅 관련사진보기

위기를 맞고 있는 석유화학산업에 대한 대책 마련을 위한 토론회가 서산에서 열렸다.지난 17일 고용노동부 서산출장소에서는 '석유화학산업 전환에 따른 일할 권리 보장과 지역사회 보전을 위한 노동·시민사회 토론회'(아래 토론회)가 개최됐다.이번 토론회는 전국화학섬유식품산업노동조합 세종충남지부, 정의당 충남도당, 서산풀뿌리시민연대의 공동 주관으로 열렸으며, ▲석유화학 구조조정과 고용의 문제 ▲지역사회 붕괴 문제를 중심으로 진행됐다.발제에는 이상표 충남노동권익센터 권익지원팀장, 김학진 화섬식품노조 정책실장, 강태구 한화토탈 지회장, 신현웅 정의당 충남도당 기후위기대응 산업전환특위 위원장 등이 참여했다.이날 화섬식품노조 세종충남지부는 "석탄화력 중단, AI의 발전, 석유화학 산업전환시기에 노동자들이 그냥 '노동시장'에 내맡겨지면 이들의 권리는 보장받을 수 없다"면서 "노동자는 지역 구분 없는 시장에서 팔리거나 버려지는 뿌리 없는 존재가 아니다"라고 말했다.이어 "노동자도 국가에 대해 일자리 청구권이 보장되어야 한다"며 "국가는 적정한 일자리를 마련해야 한다는 인식을 확산할 필요가 있다"고 주장했다.또한 "노동자가 일자리를 따라 이동하기 때문에 지역사회가 무너지는 것이 아니다"며 "산업전환이 이뤄지더라도 노동자의 일자리와 지역사회를 동시에 지킬 수 있는 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.특히 참석자들은 산업 전환에 따라 우선적으로 보장되어야 할 권리로 '노동의 기회 요구권'을 꼽았다. 이는 단지 적정 임금과 노동환경의 보장에 그치지 않고, 헌법 제32조 1항의 '모든 국민은 근로의 권리를 가진다'는 규정을 근거로, 국가의 적극적인 개입을 요구할 수 있는 실질적 권리로 해석돼야 한다고 강조했다.신현웅 위원장은 이날 토론회에서 "서산시가 고용 위기에 처한 석유화학 업종 노동자 실태조사를 즉시 시행해야 한다"며 "고용 위기 선제 대응 지역 지정에 맞춰 노동자와 노조 등이 참여하는 범시민대책기구 설치가 필요하다"고 서산시에 제안했다.또한 "산업위기 선제대응지역 지정에 따라 지원되는 600억 원의 교부금은 석유화학산업 위기 대응에 투명하게 집행돼야 한다"며 "예산 사용의 공개를 요구하고 감시할 것"이라고 밝혔다. 아울러 "고용 위기 대응을 위해 노·사·민·정이 함께하는 토론회를 서산시와 시의회, 사업주 등이 함께 열어야 한다"고 촉구했다.한편 서산 대산석유화학단지는 중국발 공급 과잉, 원료 수급 불안정 등으로 신규 투자가 위축되고 생산량과 고용이 감소하면서 지역경제 전반의 침체를 불러오고 있다.이에 정부는 지난 8월 28일 서산시를 '산업위기 선제대응지역'으로 지정하고, 2027년 8월 27일까지 2년간 긴급 경영 자금 지원 등의 대책을 시행할 계획이다.그러나 노동계는 이러한 조치가 일시적인 숨통 역할은 하겠지만, 실질적인 고용 위기 해결에는 부족하다고 지적한다. 지역경제가 되살아나기 위해서는 단순한 산업위기 대응을 넘어 고용 위기 극복과 장기적인 산업 전환 전략이 병행돼야 한다는 것이다.