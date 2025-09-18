'혐중 집회'에 서울남부교육장도 "혐오 노출된 학생들 도와주세요"

큰사진보기 ▲서울 영등포구 대림동 일대에서 지난 17일 오후 7시 30분쯤에 벌어진 '혐중 집회'를 이 지역에 사는 두 명의 초등학생이 지켜보고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

[단독] '대림동 극우 집회'에 현직 교장 편지 "혐오 막아달라

큰사진보기 ▲지난 17일 오후 7시 30분, 극우 성향의 인사 100여 명은 서울 지하철 2호선 대림역 4번 출구 앞 한길 2개 차로를 차지하며 ‘혐중 집회’를 열었다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

혐오에 노출된 우리 학생들을 도와주세요.

대림동 혐중 집회로 폭력적 상황에 놓여지는 학생을 보호하고자 지역의 한 중학교 교장선생님께서 올리신 간절하고 용기있는 편지를 접하며, 더 이상 비상식적 반교육적 상황을 좌시할 수 없어 먹먹하고 안타까운 마음으로 함께 하고자 글을 씁니다.

저는 이주 배경 학생들이 많이 다니는 지역의 교육을 담당하는 남부교육지원청 교육장입니다. 우리나라 중요 기반이 되는 산업의 외국인 일자리 수요가 많아 이주민들과 함께 이주 배경 학생들도 계속 증가하고 있어서 다문화교육이 활발히 이루어지고 있습니다. 한국어도 열심히 배우며, 다양한 문화적 배경을 가진 학생들이 한 학교, 한 교실에서 공부하며 국제적 협력과 평화를 일상에서 배워가고 있습니다. 언어적 한계도 있지만 우리 학생들은 다양한 문화를 교류하며 미래의 대한민국과 지구를 함께 가꾸어 갈 것입니다. 그런데 학교 밖으로 나오면 교실의 배움이 무색해집니다.

오늘도 중국 배경 이주 학생들이 많이 다니는 서남권 지역 학교 주변에서 중국 혐오 집회가 열렸고, 특정 국가를 혐오하는 플래카드가 상시적으로 걸려 있기 때문입니다. 우리 학생들은 자신이 부정당하는 비난과 혐오가 담긴 표현을 매일 보고 들으며 등교하고 있습니다. 이 학생들을 가르치는 선생님들은 얼굴을 찌푸리고 속상한 마음이 들지만, 그것을 막을 수 있는 법이 없습니다. 표현의 자유를 제한한다는 논리로 혐오와 비난이 허용되고 일상화되고 있습니다.

K-문화가 국제 사회에서 널리 인정받고 있습니다. 케이팝 데몬 헌터스처럼 존중과 자존의 인간존엄의 가치를 상기시키며 인정받고 있는 우리 문화가 우리 학교와 지역에서도 깊이 뿌리 내릴 수 있다면 얼마나 좋을까요?

혐오에 노출된 개인은 불안, 우울, 사회적 고립 등 정신적 고통을 겪을 수 있으며, 극단적 선택 등 심각한 결과로 이어질 수 있습니다. 단순한 감정 표출을 넘어 실제 폭력과 범죄로 이어질 수 있는 사회적 분위기를 조성합니다. 직접 나를 향한 것이 아니어도, 옆에 있는 사람을 향한 것만으로도 부정적 영향을 줍니다. 혐오와 비난은 무서운 전염병과도 같습니다. 우리나라가 자살률 1위인 것도 이와 무관하지 않습니다.

인간 사회 최고의 시스템인 민주주의는 모든 인간은 존엄하고 평등하다는 것에서 출발한 것입니다. 모든 인간은 신분, 성별, 신체적 조건 등 어떠한 이유로도 침해받아서는 안 된다는 보편적이고 불가침한 권리가 인간존엄성입니다. 대한민국이 민주국가로서 우뚝 서려면 우리 학교에서 배우고 있는 모든 학생이 존재가 부정당하지 않고, 혐오와 비난의 대상이 되지 않도록, 다문화 사회에 맞게 제도와 법이 보완될 수 있어야 할 것입니다.

새 정부의 국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국이라는 비전이 빛을 낼 수 있으려면, 기본이 튼튼한 사회, 교육이 바로 서는 사회는 혐오를 금지하는 사회 문화 환경을 조성하는 데서부터 출발해야 할 것입니다.

극우단체가 서울 영등포구 대림동 일대에서 '중국 혐오'(아래 혐중) 집회를 잇달아 벌이자, 이 지역 유초중고를 관할하는 서울 남부교육지원청 교육장이 "혐오에 노출된 우리 학생들을 도와달라"고 호소에 나섰다. 교육기관장으로서 이 지역 현직 중학교 교장에 이어 두 번째로 목소리를 낸 것이다.18일, 한미라 서울 남부교육장은 페이스북에 "우리 다문화 학생들이 학교 밖으로 나오면 교실의 배움이 무색해진다"면서 "중국 배경 이주 학생들이 많이 다니는 학교 주변에서 중국 혐오 집회가 열리고, 특정 국가를 혐오하는 플래카드가 상시적으로 걸려 있기 때문"이라고 지적했다.이어 한 교육장은 "우리 학생들은 자신이 부정당하는 비난과 혐오가 담긴 표현을 매일 보고 들으며 등교하고 있다. 이 학생들을 가르치는 선생님들은 그것을 막을 수 있는 법이 없다"면서 "혐오와 비난이 허용되고 일상화되고 있다"고 안타까워했다.이와 관련, 한 교육장은 "혐오에 노출된 개인은 불안, 우울, 사회적 고립 등 정신적 고통을 겪을 수 있으며, 극단적 선택 등 심각한 결과로 이어질 수 있다"면서 "혐오와 비난은 무서운 전염병과도 같다. 우리나라가 자살률 1위인 것도 이와 무관하지 않다"고 짚었다.한 교육장은 "대한민국이 민주국가로서 우뚝 서려면 우리 학교에서 배우고 있는 모든 학생이 존재가 부정당하지 않고, 혐오와 비난의 대상이 되지 않도록, 다문화 사회에 맞게 제도와 법이 보완될 수 있어야 한다"면서 "기본이 튼튼한 사회, 교육이 바로 서는 사회는 혐오를 금지하는 사회 문화 환경을 조성하는 데서부터 출발해야 한다"고 제안했다.한 교육장은 이 글을 쓴 이유에 대해 <오마이뉴스>에 "대림동 혐중 집회로 폭력적 상황에 놓인 학생을 보호하려고 우리 지역의 한 중학교 교장선생님의 편지를 쓰셨다는 기사를 보고 저도 용기를 냈다"면서 "교육자의 한 사람으로서 더 이상 비상식적, 반교육적 상황을 그대로 두고 볼 수 없었다. 지금도 가슴이 먹먹하다"고 말했다.앞서, <오마이뉴스>는 17일자 기사에서 "극우단체가 대림동 일대에서 '중국인 혐오' 집회를 예고하자, 대림동 인근에 있는 공립 중학교 현직 교장이 '혐오와 차별 집회를 막아달라'는 내용을 담은 긴급 편지를 경찰서장과 구청장에게 보냈다"고 보도한 바 있다.현재 서울 남부교육지원청 소속 초중고에 다니는 다문화 학생 비율은 8.5%로 조사됐지만, 남부교육지원청은 다문화 학생 비율이 이보다 훨씬 높을 것으로 보고 있다. 자녀에 대한 피해를 우려한 학부모들이 자녀가 '다문화 학생'이라는 사실을 학교에 알리지 않는 경우도 많기 때문이다. 서울 전체 초중고 다문화 학생 비율은 2.7%다.서울 대림동, 가리봉동 주변 학교의 경우 다문화 학생 비율이 60~70%인 학교가 여러 곳 있다.앞서 지난 17일 오후 7시 30분, 극우 성향의 인사 100여 명은 서울 지하철 2호선 대림역 4번 출구 앞 한길 2개 차로를 차지하며 '혐중 집회'를 열었다. 이 모습을 길섶에서 중국 이주민과 이주 학생들 50여 명이 지켜봤다.초중고 학생들 가운데 일부는 집회 모습을 보고 발길을 돌렸고, 일부 학생은 집회장에 가까이 다가와 굳은 표정으로 집회 모습을 보기도 했다. 서울시교육청과 남부교육지원청, 한 중학교 소속 직원 6명도 집회 현장에 나와 학생들을 보호했다.이날 집회 초기, 마이크를 잡은 인사가 '혐중 발언'을 내놓자, 이를 지켜보던 한 인사는 "가짜 뉴스로 사람들을 속이지 말라"고 외치는 등 분위기가 격양되기도 했다.결국 집회 주최 쪽은 본 집회를 시작하면서 "혐중 내용이 적힌 팻말을 내려 달라"고 말했다. 비판 눈초리를 의식한 것으로 보인다.다음은 한미라 교육장이 쓴 페이스북 호소 글 전문이다.