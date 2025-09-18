[화성] 사업기간 8년, 355억원 투입... "한 번만 온 사람은 없어요"

큰사진보기 ▲화성시가족센터가 발안만세시장내에 신축 이전 개관했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲박미경 화성시가족센터장 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

"1인 가구부터 조손가족, 미혼모,부 가정, 위기가족 등 가족 복지 전문기관이에요. 특히 생애 주기별 맞춤 프로그램을 다양하게 제공합니다. 단언컨대, 화성시가족센터를 한 번도 안온 사람은 있을 수 있지만, 한 번만 이용한 사람은 없을 거예요."

"주력사업으로는 생애 주기별 맞춤 가족교육이 있습니다. 기본에 충실할 것을 모토로 가족센터에서 가장 기본이 되는 '가족 교육'을 진행했더니 2024년 여성가족부장관상을 수상했습니다. 화성지역 맞춤형 차별화되면서 기본에 충실한 프로그램으로 인정받은 것 같아요."

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

"화성시가족센터를 많이 알리기 위해 월 1회 가족 사랑의날을 갖고 연주회 등의 문화공연을 다양하게 펼쳐나갈 계획입니다. 또 주변 기관과의 협업을 통해 발굴해야 하는 복지 서비스가 무엇인지 살펴보고 있어요. 협업을 하면서 시너지를 내기도 할 거고요."

"리더로서 노하우를 밝히는 것보다, 제가 인사처럼 직원에게 자주 강조하는 말을 알리고 싶네요. 우리는 3가지 감수성이 반듯이 있어야 하는데 인권 감수성, 다문화 감수성, 성인지 감수성을 기본으로 복지 서비스를 해야 한다고 말해요. 누구도 소외되지 않도록 하는 것이 곧 우리 조직의 비전이라고 봅니다."

큰사진보기 ▲화성시가족센터 1층 로비에 설치된 인디언 텐트. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

발안만세시장에 우뚝 솟은 5층 건물 화성시가족센터가 6월 23일 개관했다. 병점역 유엔아이센터에서 발안만세시장으로 신축해 이전한 화성시가족센터는 전국적으로도 규모가 손에 꼽힐 정도로 크다.대지면적 2228제곱미터, 연면적 6730제곱미터의 지하 1층~ 지상 5층 규모의 화성가족센터는 건축에 소요된 사업 기간만 2017년 8월부터 2025년 2월까지 총 8년이 걸렸다. 355억 원이 들었으며 공동육아나눔터, 작은 도서관, 놀이치료실, 장난감 도서관 등이 함께 있다. 2021년 8월 취임해 6년 차 화성가족센터를 이끌고 있는 박미경 센터장을 10일 센터에서 만나 중점 사업 방향과 향후 계획에 대해 들었다.화성시가족센터는 2006년 화성시 건강가정지원센터로 시작해 올해로 20년째가 됐다. 건강가정지원센터와 다문화가족지원센터가 2021년 통합되면서 2022년 화성시가족센터로 명칭도 변경됐다.박미경 화성시가족센터장은 "화성시 가족센터를 화성시 모든 가족을 대상으로 하는 가족정책 수행기관이다"라고 소개했다.자신있게 말하는 박미경 센터장의 말대로 화성시가족센터는 연간 140억 원의 예산을 움직이는 큰 조직이다. 그중 아이 돌봄 사업이 100억이 넘는다고. 연면적이 넓은 화성시인 만큼 화성시가족센터 본소와 유앤아이센터 분소, 외부 상담실 3개소, 육아 나눔터인 화성형 아이키움터가 12개소 있다.화성시가족센터는 화성시 맞춤형 가족교육을 중점적으로 제공하며 기본에 충실하는 정책을 펼치고 있다.화성시가족센터의 대표 사업 중 하나인 아이돌보미 사업은 전국 최초로 센터로 독립한다. 박미경 센터장은 "현재 311명의 아이돌보미가 있다. 돌봄의 사회화와 공적 돌봄 서비스를 위해 독립기관으로 운영할 계획이다. 2026년부터 아이돌봄센터가 생긴다. 이는 전국 최초 사례이며 지자체의 결정이 있어 가능하다"고 말했다.화성시가족센터가 병점역 유엔아이센터에서 화성시 향남읍 발안만세시장이 있는 곳으로 이전하면서 동부권역 주민들이 접근성이 떨어진다는 지적도 일부 있었다. 박미경 센터장은 "본소는 병점에서 향남으로 옮겨왔지만 기존에 있던 유앤아이센터에 상담실은 그대로 있고, 동탄 호수공원에도 화성시가족센터 및 화성형아이키움터가 있는 부분을 십분 활용하면 크게 문제가 되지 않을 것"이라고 설명했다.또한 지역 맞춤형 서비스 개발과 시민의 다양한 요구에 수용하는 프로그램을 개발하고 제공하기 위해 다양한 방법으로 복지 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다.큰 조직을 이끌어가는 리더로서 쉽지 않을 것 같은데, 운영 철학이 있는지 궁금했다. 박미경 센터장은 신입 직원에게 인사처럼 하는 3가지 감수성에 대해 소개했다.화성시가족센터는 모든 가족을 아우른다. 화성시에서 살고 있는 누구에게나 열려 있는 화성시가족센터를 한번 방문해 보면 어떨까. 1층 로비에는 인디언텐트가, 2층 작은도서관에는 큐레이팅 된 도서들이, 5층에 이르는 공간 곳곳에 쉼터가 마련돼 있어 모임 하기에도 좋은 공간이다. 특히 내년에는 공공 예식장 사업도 제공한다고 하니 화성시 가족센터의 카멜레온 같은 변화가 기대되는 이유다.