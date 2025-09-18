"논산시, 매일 아침 청렴 교육…작은 습관이 신뢰 만든다"

큰사진보기 ▲18일 오전, 조진원 논산시 기획감사실장이 홍보협력실 직원들에게 사례 중심 청렴교육을 하며 공직사회의 작은 습관이 신뢰를 만든다고 당부하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시(시장 백성현)가 청렴도 제고에 팔을 걷어붙였다. 형식적 지표가 아닌 시민이 체감할 수 있는 청렴 행정을 만들겠다며, 매일 아침 부서별 순회 교육을 정례화했다.18일 오전, 시청 홍보협력실에서는 조진원 기획감사실장이 직원들과 마주 앉았다. 그는 "지표나 응답서 제출보다 더 중요한 것은 시민이 느끼는 변화"라며 "대수롭지 않은 행동일수록 더 청렴하게 지켜 달라"고 당부했다.이날 교육을 받은 한 직원은 "무심코 지나쳤던 일들이 청렴을 해칠 수 있다는 생각을 하게 됐다"고 말했다.논산시의 청렴 교육은 짧지만 밀도 있게 진행된다. 매일 오전, 실국장이 직접 각 부서를 돌며 일과 시작 전 교육을 맡는다. 또한 부시장을 중심으로 사내 청렴방송도 병행한다. 내용은 이론보다 사례 중심이다.단순한 규정 암기 대신 실제 사례를 통해 "내가 그 상황에 처했을 때 어떻게 행동해야 하는가"를 묻는다. 직원들은 일상적 업무 관행 속에서 발생할 수 있는 작은 일탈을 돌아보며 청렴 의식을 다진다.청렴은 전국 지방자치단체의 공통 과제다. 국민권익위원회가 매년 실시하는 공공기관 청렴도 조사에서 일부 지자체들은 여전히 낮은 점수를 벗어나지 못하고 있다.이에 따라 각 지자체는 다양한 방식으로 청렴도를 끌어올리려 노력 중이다. 세종시는 '청렴 골든벨'을, 전남 곡성군은 '청렴 연극'을 도입해 참여형 교육으로 눈길을 끌었다. 논산시는 매일 반복되는 생활 속 교육으로 체질 개선에 나선 셈이다.조진원 논산시 기획감사실장은 "청렴은 거창한 구호가 아니라 생활 속 습관에서 비롯된다"며 "작은 행동이 쌓여 신뢰가 되고, 그 신뢰가 결국 행정의 품격을 결정한다"고 강조했다.논산시의 이번 시도는 백성현 논산시장의 강한 의지 아래 청렴이 내부 평가 지표를 넘어 시민에게 체감되는 행정 가치로 자리매김할 수 있을지 주목된다. 작은 습관에서 비롯된 신뢰가 지역사회 전체의 청렴 문화를 끌어올리는 밑거름이 될 것으로 기대된다.