사회

대전충청

25.09.18 10:12최종 업데이트 25.09.18 10:12

"논산시, 매일 아침 청렴 교육…작은 습관이 신뢰 만든다"

형식 아닌 사례 중심 교육, 시민이 체감하는 행정으로

18일 오전, 조진원 논산시 기획감사실장이 홍보협력실 직원들에게 사례 중심 청렴교육을 하며 공직사회의 작은 습관이 신뢰를 만든다고 당부하고 있다.
18일 오전, 조진원 논산시 기획감사실장이 홍보협력실 직원들에게 사례 중심 청렴교육을 하며 공직사회의 작은 습관이 신뢰를 만든다고 당부하고 있다. ⓒ 서준석

충남 논산시(시장 백성현)가 청렴도 제고에 팔을 걷어붙였다. 형식적 지표가 아닌 시민이 체감할 수 있는 청렴 행정을 만들겠다며, 매일 아침 부서별 순회 교육을 정례화했다.

18일 오전, 시청 홍보협력실에서는 조진원 기획감사실장이 직원들과 마주 앉았다. 그는 "지표나 응답서 제출보다 더 중요한 것은 시민이 느끼는 변화"라며 "대수롭지 않은 행동일수록 더 청렴하게 지켜 달라"고 당부했다.

이날 교육을 받은 한 직원은 "무심코 지나쳤던 일들이 청렴을 해칠 수 있다는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

논산시의 청렴 교육은 짧지만 밀도 있게 진행된다. 매일 오전, 실국장이 직접 각 부서를 돌며 일과 시작 전 교육을 맡는다. 또한 부시장을 중심으로 사내 청렴방송도 병행한다. 내용은 이론보다 사례 중심이다.

성경섭 논산시 문화환경국장이 지난 8일 문화예술과 직원들에게 청렴교육을 실시하며 일상 속 작은 실천의 중요성을 당부하고 있다.
성경섭 논산시 문화환경국장이 지난 8일 문화예술과 직원들에게 청렴교육을 실시하며 일상 속 작은 실천의 중요성을 당부하고 있다. ⓒ 서준석

단순한 규정 암기 대신 실제 사례를 통해 "내가 그 상황에 처했을 때 어떻게 행동해야 하는가"를 묻는다. 직원들은 일상적 업무 관행 속에서 발생할 수 있는 작은 일탈을 돌아보며 청렴 의식을 다진다.

청렴은 전국 지방자치단체의 공통 과제다. 국민권익위원회가 매년 실시하는 공공기관 청렴도 조사에서 일부 지자체들은 여전히 낮은 점수를 벗어나지 못하고 있다.

이에 따라 각 지자체는 다양한 방식으로 청렴도를 끌어올리려 노력 중이다. 세종시는 '청렴 골든벨'을, 전남 곡성군은 '청렴 연극'을 도입해 참여형 교육으로 눈길을 끌었다. 논산시는 매일 반복되는 생활 속 교육으로 체질 개선에 나선 셈이다.

조진원 논산시 기획감사실장은 "청렴은 거창한 구호가 아니라 생활 속 습관에서 비롯된다"며 "작은 행동이 쌓여 신뢰가 되고, 그 신뢰가 결국 행정의 품격을 결정한다"고 강조했다.

논산시의 이번 시도는 백성현 논산시장의 강한 의지 아래 청렴이 내부 평가 지표를 넘어 시민에게 체감되는 행정 가치로 자리매김할 수 있을지 주목된다. 작은 습관에서 비롯된 신뢰가 지역사회 전체의 청렴 문화를 끌어올리는 밑거름이 될 것으로 기대된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.


#논산시#청렴교육#아침청렴교육#청렴방송#논산시기획감사실

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
서준석 (qzwxl) 내방
  • 트위터

    • 주변에서 일어나는 일들이 그저 스쳐지나가버리는 것이 안타깝습니다. 저의 생각을 담아 보았습니다.

