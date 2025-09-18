[단독] 검찰, '성매매업소' 수사기밀 유출 경찰 간부 수사

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

검찰이 광주경찰청 간부 경찰관의 수사 기밀 유출 정황을 잡고 수사를 벌이는 것으로 확인됐다.18일 <오마이뉴스> 취재 결과, 광주지방검찰청 장흥지청(지청장 이정호)은 최근 광주경찰청 소속 A 경감을 공무상비밀누설 혐의로 입건, 수사를 진행 중이다.검찰은 성인오락실 게임기 판매업자 수사 과정에서 경찰의 수사 기밀 일부가 게임기 판매업자 측에 사전 유출된 단서를 잡고 수사를 벌여왔다.검찰은 앞서 올해 초 문제의 게임기 업자에 대한 압수수색을 단행했는데, 이후 압수물 분석 과정에서 성매매업소 관련 경찰 수사 정보를 업자가 사전에 쥐고 있었다는 사실을 확인했다.검찰은 '성매매' 관련 경찰 수사 정보가 게임기 업자 측으로 유출되는 과정에서 광주경찰청 퇴직 경찰관 B 씨가 개입된 정황도 포착한 것으로 전해졌다.이와 관련해 검찰 관계자는 "진행 중인 사건에 대해서는 언급하기 곤란하다"고 말했다.검찰은 관련자 소환 조사를 이어가며 이 사건 범행 동기와 추가 연루자 존재 여부 등에 대한 수사를 진행 중이다.한편 <오마이뉴스>는 전현직 경찰관 A·B 씨의 반론을 들으려고 연락했으나, 이들은 모두 취재에 응하지 않았다.