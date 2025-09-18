충남 여성농민 행복바우처 부활 요구... "저녁 있는 삶 보장해야"

큰사진보기 ▲5분 발언 중인 김민수 충남도의원 ⓒ 이재환 -충남도의회 제공 관련사진보기

AD

충남도의회에서 폐지된 '충남 여성농민 행복바우처' 사업을 부활시켜야 한다는 목소리가 나왔다.앞서 충남도(도지사 김태흠)는 지난 2022년 예산을 삭감하며 여성농민 행복바우처을 폐지했다. 폐지 전까지 여성농민들에게 연간 20만 원이 지급됐던 바우처는 이후 대체사업으로 전환됐지만, 현장에서는 실효성 부족 지적이 이어지고 있다.충남도의회 김민수 의원(비례·더불어민주당)은 지난 17일 열린 제361회 임시회 제4차 본회의 5분 발언을 통해 여성농민들에게 '월 1회 저녁 식사비'를 지급하는 방식으로 폐지된 여성농민 바우처를 부활시켜야 한다고 주장했다.김 의원은 "충남은 2017년부터 여성농업인 행복바우처 사업을 운영하다 2022년 폐지 이후 대체사업을 추진하고 있지만 현장의 반응은 낮다"며 "여성농업인들이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 필요하다"고 지적했다.이어 "농번기에 하루라도 저녁 식사 준비 부담에서 벗어나는 일은 여성농업인들에게 심리적 위안과 여유를 줄 수 있다"며 "지역 음식점 등 식사 관련 업종으로 사용처를 제한하면 실질적 효과를 높일 수 있다"고 덧붙였다.그러면서 김 의원은 "이 사업은 단순한 복지를 넘어 농업과 농촌의 지속가능성을 담보하는 투자"라며 "여성농업인에게 '저녁이 있는 삶'을 보장해야 한다"고 강조했다.한편 농림축산식품부가 발표한 2023년 여성농업인 실태조사에 따르면 여성농민의 농번기 하루 평균 노동시간은 8시간 42분으로 남성보다 48분 길었다. 농한기에도 여성농민의 노동시간은 5시간 42분으로, 남성보다 1시간 18분 더 길었다. 여기에 가사와 돌봄 노동까지 함께 떠안으며 여성농업인들은 이중·삼중의 부담을 감내하고 있는 실정이다.