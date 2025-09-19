"수돗물 한 방울이 금보다 귀해졌다"

큰사진보기 ▲물공급이 중단된 수도꼭지. 목욕 및 샤워는 고사하고 빨래와 설거지도 못하는 상황이 발생해 불편을 겪었다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲농업용수 공급 중단으로 바짝마른 관로 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲최악의 상황 저수율 11.6%를 기록했던 오봉저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲비오는 날, 물걱정으로 오봉저수지에 몰려든 시민 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉 시민들은 하루 1인당 2리터의 물만으로 생활해야 하는 극심한 가뭄 상황에 놓였다. 이는 마시고 최소한의 조리·위생에만 쓰이는 생명 유지용 최소량으로, 평소처럼 씻거나 설거지할 여유조차 없는 절박한 상황을 의미한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시는 극심한 물 부족으로 ‘물 부족 도시’라는 오명을 남겼지만, 저수율 회복에도 불구하고 아직 안심하기에는 이른 상황이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

8월 18일 오후 강원도 강릉시의 한 길거리에서 만난 주부 김아무개(52)씨는 "물이 소중하다고 하지만 이번 처럼 귀한 줄은 몰랐다. 앞으로 물을 금보다 귀하다고 여기며 아껴쓰려 한다고 말했다. 물 부족으로 재난사태 선포 후 강릉 시민들은 제한급수와 단수조치를 겪고 있다.지난 주말과 어제 내린 비로 강릉 오봉저수지 저수율이 9월 12일 11.6%에서 26.35%로 회복됐다. 제한급수 이후 처음으로 오른 수치지만, 여전히 안심하기에는 이르다.강릉의 핵심 상수원, 오봉저수지 저수율이 25% 이하로 떨어지면서 제한급수가 시행됐다. 수돗꼭지를 틀어도 물이 절반만 흘러나오는 생경한 풍경이 시민들을 당황하게 했다.강릉 노암동에사는 조용익(71)씨는 "설마 강릉이 제한급수를 하리라고는 생각도 못했다. 살기좋은 도시로만 여겼는데 이런일을 당하다니, 정말 막막했다"라며 근본적인 물대책을 세워야 한다고 말했다.10일 만에 상황이 악화되며 저수율이 15% 이하로 떨어지자, 강릉시는 재난사태를 선포했다. 제2단계 제한급수로 수돗물 공급은 75%로 줄고, 농업용수는 전면 차단됐다.전국 소방동원령 발령으로 70여 대 소방차가 긴급 급수 지원에 투입됐다. 군부대 차량과 함정, 해경까지 동원된 물 공수 작전은 전쟁을 방불케 했다.강릉시 홍제동에 거주하는 김시곤(56)씨는 "이런 일은 전쟁이나 다름없다. 군차량과 소방차, 헬기까지 동원되는 등 강릉 역사상 한 번도 경험해보지 못한 아픔이었다"라고 말했다.제2단계 제한급수는 농민들에게 큰 아픔으로 다가왔다. 이미 극심한 가뭄으로 농작물이 피해를 입은 가운데, 제한급수 조치로 물 공급이 더 어려워지면서 농민들의 고통과 불안이 더욱 커졌다.안현동에서 벼농사를 짓는 한 농민은 "익어가던 벼가 물을 못 받아 결국 타 죽을 판"이라며 분통을 터뜨렸다. 구정면에서 파농사를 짓는 김씨도 "농사를 지으면서 이런 재난은 처음 보는 일"이라며 "이제는 농사도 하늘과 동업하는 일이라는 철칙조차 무너지는 것 같다"고 긴 한숨을 내쉬었다.결정적 위기는 9월 6일 오전 9시, 강릉 전역에 단수 조치가 시행되면서 찾아왔다. 수돗물이 끊기자 시민들은 물통을 들고 급수차에 줄을 섰고, 설거지조차 할 수 없고 아이들 목욕도 어려운 상황이 발생했다. 시민들은 혼란에 빠졌고, 강릉시도 대응에 어려움을 겪으면서 곳곳에서 불평과 불만이 쌓여갔다.강릉 사천면에 사는 최차희(64)씨는 "세탁은커녕 설거지도 못하고 지낸다. 이제는 이사 가는 것을 고려해봐야 할 것 같다"라고 말했다.나흘 뒤, 오봉저수지 저수율은 사상 최저치인 11.6%까지 곤두박질쳤다. 호수 바닥이 드러나며 물빛은 칙칙하게 변했고, 시민들의 얼굴에도 불안이 묻어났다. 위생 문제와 식수난, 산업 차질이 한꺼번에 밀려오며 도시 전체가 멈춰 선 듯했다.강릉 교동에 거주하는 이주필(57)씨는 "이대로 저수율이 10% 이하로 내려가면 전쟁보다 더 큰 고통을 겪을 것 같다"며 근본적인 대책 마련 없이 오봉저수지만 바라보는 시의 물 정책을 강하게 질타했다.다행히도 9월 13일, 강릉에 비가 내렸다. 타들어가던 논밭과 텅 빈 저수지에 물이 조금씩 채워지기 시작했다. 시민들은 "이번 고비만 넘기면 된다"며 안도의 한숨을 내쉬었지만, 저수율 회복은 이제 시작에 불과했다.성산면에서 농시를 짓는 김광식(66)씨는 "이제 좀 한숨을 돌리지만 내년부터는 농사짓는 것도 두렵다"며 "농민들은 어떻게 해야 하냐"고 한탄했다.9월 17일 내린 단비로 오봉저수지 저수율이 소폭 회복됐다. 지난 주말, 예상보다 많은 비가 말랐던 대지를 적셔 저수지 유입을 빠르게 했다.시 관계자는 "아직 안심 단계에는 이르지 않았다"고 했다. 시민들의 불안은 여전히 남아 있으며 제한급수도 계속 시행되고 있다.이번 사태는 단순한 자연재해가 아니라, 시설 관리 부실과 구조적 한계가 맞물려 벌어진 인재(人災)에 가까웠다. 한 주민은 "이번엔 비가 와서 살았지만, 다음번에도 이렇게 운에 맡겨야 하는 건 아니지 않느냐"고 목소리를 높였다.전문가는 강릉은 여러차레에 걸쳐 물에 대한 경각심을 줬던 지역이라고 말한다. 이번 기회에 단기대응이 아닌 장기대책을 세우기 위해 시민과 전문가 행정가들이 한자리에 모여 물 공급 방안과 함께 물을 절약할 수 있는 장기 대책을 세워야 한다고 한목소리로 말한다.재난사태 선포, 제한급수, 단수 조치까지 이어진 강릉의 물 부족 사태는 시민들에게 물 한 방울의 소중함을 일깨웠다. 그리고 이 위기는 강릉만의 문제가 아닌, 대한민국 전체가 고민해야 할 물 관리 경고였다.8월 18일 저녁 8시 기준 오봉저수지 저수율이 극한 상황 기준 25%를 넘어 26.3%로 회복됐지만, 여전히 안심할 수 없는 경계 단계다.