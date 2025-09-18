"아이들의 속도를 존중하라" 미국 자유학교의 교육 철학

큰사진보기 ▲올버니 프리스쿨뉴욕주 올버니시 작은 자유학교 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲올버니공립도서관뉴욕주 올버니 도서관과 연계해 수업하는 올버니 프리스쿨 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲뉴욕주립박물관수업올버니 프리스쿨 학생들이 학교 옆에 있는 뉴욕주립박물관에서 공부하는 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲올버니 프리스쿨 텃밭수업뉴욕주 올버니시 올버니 프리스쿨 학생들이 아침마다 텃밭 수업하는 풍경 ⓒ 전정일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 1969년 설립되어 미국의 자유학교로 널리 알려진 작은 학교 올버니프리스쿨은 최근 몇 년간 학생 수 감소와 재정 위기를 마주하고 있습니다. 어느 곳이나 배움이 일어나는 곳에는 공적 재정이 투여되어야 하는 교훈도 있지만 무엇보다도 입시와 경쟁 위주 한국 교육 현실에서 새겨볼 교육의 본질을 다시 꺼내게 됩니다. 학교는 학생들을 위해 있습니다. 교육은 행복해야 합니다. OECD 학습나침반의 핵심은 웰빙입니다. 학습자의 행위주체성은 웰빙의 바탕에서 일어납니다. 올버니 프리스쿨이 얼마나 지속가능할지는 모르겠지만 학생이 스스로 선택하는 힘을 믿고 배움의 속도와 개성이 존중되어야 한다는 교육 철학은 한국 교육에서 다시 새겨야 합니다.

뉴욕시에서 미국 민주학교 지원 조직인 AERO 대표 제리 민츠를 만난 뒤, 기자는 미국의 자유학교를 대표하는 올버니 프리스쿨에서 지내고 있다. 올버니 프리스쿨은 한국 교육계에서는 널리 알려진 학교다. 올버니 프리스쿨과 뉴욕의 메트스쿨은 미국의 대표 민주학교로 2006년 Q채널 <다큐클래식-이것이 미래교육이다> 10부작 가운데 9회, 10회편에서 방송된 적이 있다. 벌써 19년 전 이야기다. 지금도 JTBC 유튜브 채널에서 볼 수 있다.올버니 프리스쿨은 2002년 민들레출판사에서 번역 출간한 <두려움과 배움은 함께 춤출 수 없다>(원제: Making It Up As We Go Along, 1998), 2009년 <가만히 있지 못하는 아이들>(원제:Teaching the Restless: One School's Remarkable No-Ritalin Approach to Helping Children Learn and Succeed, 2004)의 저자 크리스 메르코글리아노가 교사로 지낸 학교다. 교사이자 작가인 크리스 메르코글리아노(Chris Mercogliano)는 2007년 은퇴할 때까지 여러 권의 책을 통해 자유로운 교육이 아이들을 어떻게 성장시키는지에 대한 통찰을 널리 알렸다.써머힐 교육 철학에 영향을 받아 1969년에 메리 루가 설립한 ​'올버니 프리스쿨'은 뉴욕의 한 작은 가정집에서 시작됐다. 작은 학교는 기존의 획일화된 교육 시스템에 대한 도전이었다. 창립자 메리 루(Mary Leue)는 아들이 겪었던 학교의 좌절을 목격하고, 아이들이 스스로 배우고 성장할 수 있는 자유로운 환경을 만들고자 했다. 시험, 성적, 정해진 교과가 없는 작은 학교는 당시에는 파격이었고, 아이들에게 '배움의 힘' 을 돌려줬따. 이는 당시 미국 대안 교육 운동의 상징이 됐다.​반세기가 지난 지금, 올버니 프리스쿨은 또 한 번의 파격적인 변화를 겪고 있다. 그동안 대부분 백인 학생들로 구성되었던 학교는 최근 몇 년간(2022년부터 현재까지) '허드슨/캣스킬 주택 연합(HCHC)'과의 협력을 통해 학생 구성이 지역 저소득 흑인 및 라틴계 가정 중심으로 재편됐다. 이는 학교가 지역사회 현실과 밀착하는 계기가 됐지만, 이 과정에서 재정적 어려움과 다수의 백인 가정들이 떠나며 학생 수 감소라는 새로운 위기를 불러왔다. 현재 올버니 프리스쿨은 새로운 정체성을 확립하는 과정에 있다.한편, 한국 역시 학생 수 급감이라는 거대한 변화를 겪고 있다. 교육부의 2024년 교육기본통계에 따르면 유·초·중·고 학생 수는 568만 4745명으로 전년 대비 9만 8867명(1.7%) 감소했다. 특히 유치원생(–4.4%)과 초등학생(–4.2%)에서 감소 폭이 두드러진다(교육부·한국교육개발원, 2024).또한 대안교육기관의 수도 꾸준히 늘었다. 2025년 4월 1일 기준 전국 등록 대안교육기관은 264개로 집계됐으며, 인가 대안학교만 해도 50개가 넘는다(교육부, 2025 / 대안교육기관지원센터, 2024). 이는 공교육 체제 안에서 충족되지 못하는 다양성과 대안을 향한 사회적 요구를 담은 교육의 흐름을 보여준다.규모는 다르지만 올버니 프리스쿨처럼 한국의 교육 현실은 '학생 수 감소'라는 큰 압박을 받고 있다. 이미 한국의 농촌 지역은 아이들 없는 세상이 되어 가고 있다. 2022년 대안교육기관법 시행령에 따라 작은 대안교육기관들이 교육청에 등록해 공식 교육 현장으로 인정됐지만 운영 안정성은 여전히 과제다.사실 교육의 다양성과 교육공동체를 실천해온 한국의 대안교육기관에게는 제도와 재정 지원이 긴급하게 필요하다. 올버니 프리스쿨은 지금 작은 규모로 흔들리고 있지만 여전히 "아이들이 자기답게 살아갈 수 있는 학교"를 지향한다. 한국 교육도 단순히 학생 수 감소라는 숫자에만 매몰될 것이 아니라, 어떤 철학과 공동체를 남길 것인가라는 근본적 질문에 답을 찾아야 한다.올버니 프리스쿨의 역사에서 우리 교육은 무엇을 생각해야 하는가.​첫째, 한국 교육은 '입시' 위주 경쟁에서 벗어날 정책과 의지가 있는가?​한국은 세계에서도 높은 학업 성취도를 자랑하지만, 동시에 극심한 경쟁과 사교육 의존도라는 그늘에서 신음하고 있다. 아이들은 초등학교 입학 전부터 4세 고시, 7세 고시라는 야만에 가까운 학습을 시작하고, 학년이 올라갈수록 '스카이캐슬'로 상징되는 입시 전쟁에 내몰린다. 수많은 학생이 입시와 경쟁 위주 교육으로 고통받고 있다. 이러한 끝없는 경쟁은 OECD 국가 중 최고 수준의 청소년 자살률이라는 참혹한 현실로 이어지고 있다.올버니 프리스쿨은 '학습을 강요하지 않는 것'이 아이들의 잠재력을 끌어내는 가장 좋은 방법임을 보여준다. 크리스 메르코글리아노가 <아이들 저마다의 속도를 존중하라>에서 강조했듯, 아이들의 '산만함'을 병으로 규정하고 억누르는 대신 그들의 넘치는 에너지를 긍정으로 이끌어줄 때 진정한 배움이 일어난다. 오직 성적만으로 학생을 평가하는 우리 교육 시스템에 근본적인 의문을 제기하는 대목이다.​둘째, 한국 교육은 '누구를 위한 교육인가'라는 질문에 답할 수 있는가?​학교는 학생들을 위해 있고, 교육은 행복해야 한다. 두려움과 배움은 함께 춤출 수 없다는 크리스 메르코글리아노의 책처럼, 한국 교육은 학생들의 개성을 살리고, 학생들 스스로가 배움의 주체로 서가도록 돕고 있는지 물어야 한다. 또한 올버니 프리스쿨의 인종 구성 변화는 학교가 지역사회와 어떻게 관계를 맺어야 하는지를 보여준다.학생 수 감소라는 위기를 동시에 마주했지만 기존 학생 대다수가 백인이었던 학교는 의도적인 변화를 통해 지역 사회의 인종적 다양성을 포용했다. 이는 학교가 특정 계층이나 집단의 전유물이 아니라, 모두를 위한 공공의 공간이 되어야 한다는 것을 시사한다. 과연 '학군'이라는 이름으로 집값까지 좌우하는 한국의 학교들은 특정 계층의 소유물이 아니라, 지역사회 전체를 포용하는 역할을 하고 있는가? 또한 지역사회와 함께 만들어가는 마을교육공동체 학교를 말하고 있지만 실제로 학교 교육과정 운영과 예산이 이를 뒷받침하도록 보장하고 있는가?​셋째, 교육공동체가 숨어있는 교육 과정으로 작동되도록 학교의 민주주의를 보장하고 있는가?​올버니 프리스쿨에서는 교사와 학생이 주마다 회의를 통해 학교 운영을 함께 결정한다. 이른바 '교육 민주주의'의 실현이다. 학생들은 자신의 의견이 존중 받는 환경에서 사회 구성원으로서 책임감을 배운다. 수직적인 교사-학생 관계와 획일적인 규칙으로 운영되는 학교는 민주주의와 상관없다. 학교 내에서 학생 인권 조례와 교권 충돌 논란을 일으키고, 심지어 교사들이 스러져 가는 비극이 일어나는 현실은, 우리 교육이 아직 '교육의 주체'인 학생과 교사를 존중하는 태도가 부족하다는 것을 보여준다.하지만 희망은 있다. 아직도 수많은 교육자들이 교육 현장에서, 대안교육과 혁신학교에서 새로운 희망을 만들어가고 있다. 교육 공동체의 민주적 운영을 통해 학생들을 단순한 '가르침의 대상'이 아닌, 존중 받는 '독립된 주체' 로 인정하는 움직임은 미래 사회를 이끌어갈 민주 시민을 양성하는 데 필수적이다.​우리가 직면한 AI 시대와 기후 위기는 미래 교육에 새로운 과제를 던진다. 많은 이들이 에듀테크와 디지털 교과서가 모든 교육 문제를 해결할 것이라 기대하지만, 올버니 프리스쿨은 오히려 그 너머를 보라고 말한다. AI가 줄 수 없는 공감 능력, 감수성, 협력, 그리고 공동체 의식은 오직 사람과 사람의 만남을 통해 길러질 수 있다. 미래 사회에 필요한 역량은 알고리즘이 아닌, '마을교육공동체' 속에서 길러진 사회 기술이며, 기후 위기를 마주한 현실에서 '생태 전환 교육'은 교실 안의 디지털 스크린만으로 이루어질 수 없다.​올버니 프리스쿨의 역사는 결국 '교육과 학교는 누구를 위해 존재해야 하는가?'라는 근본적인 질문에 답한다. 학교가 학생들을 입시 위주 경쟁으로 고통스럽게 만들고, 교사들의 삶을 벼랑 끝으로 내모는 존재가 돼서는 안 된다. 학교는 아이들의 고유한 잠재력을 살아나게 하고, 서로를 존중하며, 자연과 사람과 함께 살아가는 방법을 배우는 '마을'의 중심 노릇을 해야 한다. 이것이 1969년의 작은 학교가 오늘날의 한국 교육에 던지는 가장 중요한 메시지다.