김련희씨 "15년 견딘 건 엄마이기 때문... 북에 두고 온 딸 만나고 싶다"

"주저앉고 싶을 때도 있다. 15년 동안 견딘 것은 엄마이기 때문이다. 죽을 때까지 자식을 포기할 수 없지 않느냐. 북쪽에 두고 온 딸을 만나고 싶다."

"문재인정부 때 북으로 갈 수 있다는 희망을 가졌다가 무너졌다. 지금 새 정부에서 희망이 커졌는데, 만약에 무너지면 더 일어서지 못할 것 같다. 그래도 희망을 가진다."

"북쪽에서는 어릴 때부터 남쪽은 가족형제라고 배웠다. 그런데 남쪽은 국회 청문회 때마다 주적이 누구냐는 질문에 북한이라는 대답을 해야 통과시켜 주는 것을 보고 충격을 받았다. 우리가 주적이냐.

임수경씨가 1989년 평양 세계청년학생축전에 참석했다. 세계 언론들이 밀착 취재를 했다. 북쪽 사람들을 어떻게 생각하느냐는 물음에 임수경씨가 '남쪽 학교에서는 북한 사람들을 그려놓고 얼굴을 빨갛게 하며 짐승처럼 여긴다'고 했다. 그 말을 텔레비전으로 들었던 북쪽 7살 초등학생이 선생한테 물었다. 우리는 가족형제라고 배웠는데 왜 남조선은 우리를 짐승처럼 말하느냐. 이해를 못하겠다라고 했다. 백두산에서 판문점까지 평화대행진을 했는데, 그 학생이 임수경씨를 찾아갔다. 그때 즉흥 시를 지어 읽었는데 제목이 '우리 함께 사진 찍자요'였다. 당시 그 사가 북과 세계에 많이 알려졌는데 남쪽에서는 알려지지 않았을 것이다.

탈북여성들이 방송에 나와서 평양에서는 석탄 더미에서 아이를 낳고, 길바닥에서 유리조각으로 탯줄을 끊고 한다는 말을 하는데, 그 말이 그대로 남쪽에 통할 수 있다는 사실에 충격을 받았다. 현 시대에도 통한다고 하니 충격이다. 북에서는 그런 일이 일어날 수 없다. 남쪽에 공부도 많이 하고 똑똑한 사람들이 많다고 하는데, 상식이 몽땅 무너져 내리는 것 같아 충격이다. 남쪽은 북에 대해 너무 모른다."

"할아버지가 양세봉 선생과 같이 독립운동을 하셨고, 아버지 형제 셋이 중국에 사셨다. 사촌 오빠언니 일곱이 중국 조선족으로 사셨다. 병을 고치기 위해 중국으로 갔다. 남쪽은 여권이 금방 나온다지만 북쪽은 그렇지 않고 두 달 정도 걸린다. 해외에 친척이 살아 방문하기 위해 여권 신청을 한다면, 해외 친적의 동의서를 밟아야 하기에 그 절차가 2개월 정도 걸린다. 북쪽에서는 해외에 한 명이 나가도 어디에 왜 가는지 확인을 해서 내보낸다. 해외 방문 목적이 정확해야 여권이 나온다. 저도 여권을 발급받아서 중국으로 치료를 위해 갔던 것이다."

"처음에 남쪽에 와서 문화적 차이로 충격을 많이 받았다. 대구에 살 때 집 옆에 있는 카페에 갔더니 몽땅 꼬부랑 글씨였다. 많이 배우지를 못해 영어를 잘 모른다. 그런데 '와이파이 공짜'라는 한글을 보고 놀랐고 너무 정겨웠다. 평양 사람들은 초코파이, 찰떡파이를 좋아한다. 커피를 시켜놓고 빵(파이)을 줄 때까지 기다렸다. 그런데도 주지 않아서, 그날 사람들이 많아 물량이 다 떨어진 줄 알았다. 나오면서 이상하게 사기 당한 기분이 들었다.

다시 총각(종업원)한테 가서 왜 와이파이 안 주느냐고 물었다. 그랬더니 그 총각이 멍하니 쳐다 보더라. 다음부터는 그 카페에 다시 가지 않았다. 이처럼 남쪽에 와서 받은 문화 차이의 충격은 많다. 남과북은 서로 틀렸다가 아니라 다름이다. 다름을 인정할 때 하나가 될 것 같다."

"힘들게 데모하는 분들한테는 미안한데, 데모 문화가 부럽다. 정말로 역동성을 느끼고 살아있다는 걸 실감한다. 지난 촛불행진 때 시민들이 피터지게 외치는 걸 봤다. 너무 멋있었다.

3월 8일은 세계여성의날이다. 북에서는 가장 큰 명절이다. 그날 여자들은 아침에 가만히 있고 남자들이 밥을 차려주고 시내에 나가면 남자들이 여자한테 선물하려고 꽃을 들고 다닌다. 여자들은 하루 종일 놀러다닌다. 북쪽에서는 그게 당연하다. 그런데 3월 8일날 광화문에서 보니 여성들이 '여성인권'을 외치며 주먹질을 하더라. 여성인권을 외쳐야 할 정도인가 하는 생각에 충격이었다. 북쪽에 없는 데모하는 문화가 부럽다."

"술을 좋아한다. 여기 와서 맥주를 마셨는데 처음에는 좀 이상했다. 대동강맥주가 제일이다. 남쪽에 15년 있으면서 못 먹어본 음식이 평양냉면이다. 북에서는 순대도 맛있다. 여기 순대는 입에 맞지 않다. 남쪽 사람들한테 북 순대를 맛보라고 권하고 싶다. 냉면과 순대를 먹고 싶을 때는 북쪽 방식대로 집에서 해서 먹는다. 서울에서 통일운동단체에 모임이 있을 때 순대와 냉면을 만들어 가면 다들 맛있다며 잘 먹는다.

남쪽 음식 중에서는 홍어삼합과 포항 꽈메기가 제일 맛있다. 얼마 전에 포항에 갔을 때, 만약 제가 평양에 가게 되면 꽈메기를 택배로 보내달라고 말했던 적이 있다."

2011년 중개인(브로커)에 속아 입국해 '남한에 갇힌 평양 아줌마' 김련희(56)씨가 한 말이다. 김씨는 17일 저녁 경남 창원노동회관에서 다큐 <그림자꽃> 상영 이후, 이춘 작가와 이야기를 나누었다. 이날 행사는 경남자주연합, 민주노총 경남본부, 경남평화너머, 열린사회희망연대, 경남자주통일평화연대, 경남진보연합, 전농 부경연맹이 마련했다.이춘 작가가 "힘들지 않느냐"고 묻자 김씨는 "힘들다. 주저 앉고 싶을 때도 있다"라면서 북쪽에 있는 딸을 생각하며 버티고 있다고 했다. 17살에 헤어졌던 딸은 현재 32살이 됐다. 결혼할 시기라고 하자 김씨는 딸이 이미 결혼했을 것으로 예상했다."남쪽에 살면서 가장 충격적인 게 뭐냐"는 물음에 김씨는 남과 북의 문화 차이를 설명했다.다큐를 감상하면서 울었다는 한 참가자가 평양에서 중국으로 가게 된 사연을 묻자 김련희씨는 북쪽의 여권 발급 상황을 설명했다.문재인정부 때 상황이 좋지 않았느냐는 물음에, 김씨는 "2018년 여권을 내주었다. 그런데 일주일만에 출국금지를 하더라. 여권을 안 주는 것만 못하더라. 잔인하다는 생각이 들었고, 그래도 희망을 가졌다가 무너졌다. 지금도 희망을 갖는 게 두렵다"라고 말했다."윤석열정부 때는 희망을 갖지 않았다"라고 한 그는 "이재명정부가 들어서고 나서 희망을 가진다. 통일부에서 먼저 연락이 와서 만났고 식사도 했다. 차관급 인사도 만났다. 통일부 관계자를 만나면 이재명 대통령도 제 문제를 심각하게 고민하고, 통일부 장관도 문제 해결 의지가 있다고 한다"라며 "그런데 희망을 크게 가졌다가 무너지면 다시 일어설 수가 없을 것이다. 그래도 희망을 가진다"라고 말했다.김씨는 남북의 다름을 인정하자고 하면서 문화 차이를 설명하기도 했다.남쪽에서 가장 부러운 게 무엇이냐는 물음에 김련희씨는 머뭇거리지 않고 '시위(데모)'라고 대답했다.북쪽에 가면 제일 먹고 싶은 음식이 무엇이냐, 술은 어느 쪽이 맛있느냐, 남쪽에서 제일로 꼽는 음식은 뭐냐는 질문에 그는 다음과 같이 답했다.마지막으로 "부탁이 있다"라고 한 김련희씨는 "제가 북쪽에 갈 수 있도록 하기 위해 서명을 받고 있다. 지금 정부가 무슨 결정을 하려면 뒷배가 있어야 한다. 지지하고 응원하는 게 있어야 한다. 그것이 서명이다"라며 "한 사람이도 더 동참하면 제가 평양에 한 시간이라도 더 빨리 갈 수 있을 것 같다"라고 호소했다.이날 행사를 주최한 단체들은 "입국 순간부터 본인의 의사와 상관없이 남쪽으로 오게 됐다며 평양으로 돌아가겠다고 했다. 김련희씨가 북으로 돌아갈 수 있도록 하는 것은 인지상정일 뿐만 아니라 얼어붙은 남북관계를 풀 작은 출발이 될 것"이라고 했다.평양시 동대원구역 삼마동에서 1969년에 태어났던 김련희씨는 김책공업대 양복사로 일하다가 1993년 결혼해 딸 하나를 두었다. 어릴 때부터 만성 간염을 앓았던 김씨는 2010년 말부터 간복수 증상으로 병원에 6개월간 입원해 치료를 받았으나 호전되지 않았다.김씨는 중국에 가서 치료를 받기 위해 중국에 살고 있는 조선족 사촌언니 친척 방문 목적으로 2011년 6월 북한 여권을 발급받아 중국으로 향했다. 치료비를 벌기 위해 조선족이 운영하는 식당에 들어가 일하다 한 중개인(브로커)을 알게 됐고, 그로부터 "남한에 가서 두 달만 일하면 많은 돈을 벌수 있고 그 돈이면 중국에서 치료를 받고 건강해서 북으로 돌아갈 수 있다"는 말을 들었다.그는 남한에 간다는 두려움보다 돈을 벌어 오면 중국에서 치료를 받고 건강한 몸으로 북에 돌아갈 수 있다는 생각에 남한행을 결행했다. 결국 김씨는 동행했던 사람들과 함께 2011년 9월 인천공항에 입국했고, 그 길로 국정원에 들어가 억류됐다. 김씨가 남한으로 오게 된 계기가 '사고'였다는 것이다.당시 김씨는 국정원에 북송을 요구했으나 도저히 돌아갈 수 없다는 판단에 3개월 만에 "대한민국 국민으로 살겠다"는 진술서를 썼다. 다음 날 국정원을 나온 그녀는 온갖 고초를 겪다가 2018년 여권을 발급 받았지만 곧바로 출국금지가 됐다. 국가보안법 위반으로 감옥생활에다 보안관찰을 받기도 한 김련희씨는 건강이 악화돼 2021년 간암 진단을 받았다.지금까지 정부는 김씨에 대해 "대한민국 국민인 사람을 반국가단체인 북한에 보낼 수 없다", 통일부는 "북한으로 보내면 북한에서 정치적으로 이용할 수 있다"는 입장을 보이고 있다.<그림자 꽃>(감독 이승준)은 남한 땅을 밟은 2011년부터 북한에 보내달라고 줄기차게 요구하고 있는 김련희씨의 이야기를 다룬 다큐멘터리다.