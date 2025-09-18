김상민 전 검사 구속... 그림 구매자금, 김건희 오빠 돈 아닐 수도 있다?

큰사진보기 ▲김상민 전 부장검사, 영장실질심사 출석김상민 전 부장검사가 17일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 김 전 부장검사는 김건희 씨에게 이우환 화백의 그림을 건넨 뒤 그 대가로 총선에서 공천을 청탁했다는 의혹을 받고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲특검이 수사하고 있는 김상민 전 검사 관련 각종 의혹들 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

전직 대통령 윤석열씨 배우자 김건희씨에게 고가의 그림을 선물하고 공천을 청탁했다는 의혹을 받고 있는 김상민 전 부장검사가 18일 구속됐습니다.서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 "(김 전 검사가) 증거를 인멸할 우려가 있다"며 구속 영장을 발부했습니다.김 전 검사는 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의를 받고 있습니다. 이 과정에서 이우환 화백의 그림은 핵심적인 증거로 지목되고 있습니다. 이 화백의 그림을 두고 김 전 검사는 "김진우(김건희씨 오빠)로부터 구매 부탁을 받고, 자금도 김진우로부터 받았다"고 주장했습니다.MBC 보도에 따르면, 특검은 구매 자금의 출처가 김진우씨가 아닌 도박사이트 운영자라고 의심하고 있습니다. 이러한 정황은 특검이 김 전 검사에게 차량과 법인 카드 등을 제공한 의혹을 받고 있는 코인업자들을 조사하는 과정에서 포착됐습니다. 이들로부터 "김 전 검사가 주변에 도박사이트 운영자들로부터 받은 돈으로 이우환 화백 그림을 샀다는 얘기를 했다"는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다.2023년 코인 사기범 '존버킴' 일당이 중국으로 밀항을 시도하다 체포됐습니다. '존버킴' 박아무개씨는 가상화폐 시세조작으로 수천억 원대 자산을 보유한 인물로, 출국 금지 상태였습니다. 이들을 수사하는 과정에서 김상민 전 검사가 지인으로부터 받은 선거 차량 리스비 4천여 만 원을 박씨 일당이 대납한 정황이 드러난 것입니다.만약 김 전 검사의 그림 구매 자금이 김진우씨가 아닌 도박사이트 운영자라는 사실이 확인된다면, 현직 부장검사가 공무원 직업윤리를 어긴 셈이 됩니다.김 전 검사가 서울중앙지방검찰청 형사9부 부장검사 시절인 2023년 9월 3일, 김건희씨가 김 전 검사에게 전화를 걸었고 두 사람은 4분 1초 동안 통화했습니다. 이틀 뒤인 5일에는 김 전 검사가 먼저 김씨에게 전화해 2분 43초 동안 대화했습니다.현직 서울중앙지검 부장검사라고 해도 당시 영부인과 직접 통화를 할 수 있었다는 사실은 매우 이례적입니다. 김 전 검사는 특검 조사에서 현직 검사 시절 검찰 동향을 윤석열 대통령에게 직접 보고를 했다고도 진술했습니다. 흔히 이런 경우를 '비선'이라고 부릅니다. 일각에서는 현직 부장검사가 영부인 오빠의 부탁을 받고 그림 심부름을 해준 사실을 가리켜 '비선 집사'라고도 표현합니다.공천 개입 의혹 핵심 관계자인 명태균씨는 "김건희 여사가 저한테도 '김상민을 밀어라' 이렇게 연락이 오고요. 그래서 김상민은 또 그 캠프 안에서 '김건희 여사가 출판기념회 올 것이다"라고 말한 바 있습니다. 특검이 김 전 검사가 공천 청탁을 목적으로 그림을 구매했다고 의심하는 이유 중 하나입니다.김 전 검사 측은 영장실질심사에서 "2023년 1월 한 일식집에서 (김 여사 오빠) 김진우씨로부터 현금으로 대금을 받은 뒤 그림을 구매했다"고 주장한 것으로 전해집니다. 특검은 그림 가격으로 1억 4000만 원을 주장하고, 김 전 검사 측은 가품이라 가액이 적다고 반박한 것으로 알려졌습니다.