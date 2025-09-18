미 연준, 기준금리 0.25%p 인하... 파월 "고용시장 위축"

큰사진보기 ▲제롬 파월 미국 연방준비제도 이사회 의장이 2025년 9월 17일 워싱턴 DC에서 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 이어 연방준비제도 본부에서 열린 기자회견에서 연설하고 있다. ⓒ 연합뉴스 = 짐 왓슨 / AFP 관련사진보기

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 0.25%포인트(p) 인하했다.연준은 17일(현지시각) 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마치면서 기준금리를 기존 4.25∼4.50%에서 4.00∼4.25%로 내린다고 발표했다.지난해 12월 기준금리를 0.25%p 인하한 이후 5차례 연속 동결을 거듭하다가 9개월 만에 내린 것이며, 도널드 트럼프 2기 행정부가 출범하고 첫 금리 인하다.연준은 발표문에서 "올해 상반기 경제 활동의 성장이 완화됐다"라며 "고용 증가세는 둔화했고, 실업률은 소폭 상승했으나 여전히 낮은 수준이다. 인플레이션은 상승했으며, 다소 높은 수준으로 유지되고 있다"라고 금리 인하 배경을 밝혔다.또한 올해 말 기준금리 예상치의 중간값을 3.6%로 제하면서 연내 두 차례 더 금리가 인하될 것으로 예고했다.파월 의장은 기자회견에서 "경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높은 상태"라며 "일자리 창출의 부진으로 고용 시장의 역동성이 떨어지고 하방 위험(downside risks)이 커진 것이 분명해 보인다"라고 설명했다.그러면서 "이번 금리 인하는 위험 관리 차원"이라며 "고용 시장은 실제로 위축되고 있으며, 우리는 이를 원하지 않는다"라고 말했다.인플레이션에 대해서는 "대부분의 수입 업체가 높아진 관세를 소비자에게 전가하고 있다"라며 "전가 속도가 예상보다 느리지만, 전가가 있다는 것은 확실하다"라고 강조했다. 이는 관세를 외국이 부담하고 있다는 트럼프 대통령의 주장을 정면으로 반박한 것이다.AP통신은 "최근 몇 달간 실업률이 소폭 상승함에 따라 연준의 관심은 인플레이션에서 일자리로 옮겨갔다"라며 "금리 인하는 주택 담보 대출, 자동차 대출, 사업자 대출의 차입 비용을 낮추고 성장과 고용을 촉진한다"라고 설명했다.이번 회의에서 트럼프 대통령이 연준에 강력하게 요구했던 '빅 컷'(0.50%p 이상 큰 폭의 인하)은 이뤄지지 않았다.12명의 FOMC 위원 가운데 11명이 0.25%p 인하에 투표했으며, 전날 트럼프 대통령이 임명한 스티븐 마이런 신임 연준 이사(백악관 국가경제자문위원회 위원장 겸임)가 유일하게 0.50%p 인하를 주장했다.트럼프 대통령은 줄곧 '빅 컷'을 주장하며 미국의 기준금리를 1% 수준까지 낮춰야 한다고 연준을 압박해 왔다.그는 인플레이션 위험을 이유로 과감한 금리 인하에 반대하는 제롬 파월 연준 의장을 멍청하다고 비난하며 해임하겠다고 위협했고, 연준 건물 개보수 비용이 과다하게 지출됐다는 의혹을 제기하기도 했다.역시 금리 인하를 반대하는 리사 쿡 연준 이사를 모기지 부정행위 혐의로 해임하려다가 법원 판결에 막혔다. 미국 대통령이 이사 해임을 시도한 것은 연준 역사상 처음이다.그러나 파월 의장은 "0.5%p 인하에 대한 폭넓은 지지(widespread support)가 전혀 없었다"라며 "지난 5년간 매우 큰 폭의 금리 인상이나 인하를 단행한 적은 있지만, 이는 정책 방향이 잘못돼 신속한 전환이 필요할 때였고 지금은 그런 상황이 아니다"라고 '빅 컷' 가능성에 선을 그었다.이어 "다른 곳에 눈을 돌리지 않고 그저 우리가 할 일을 계속 해나갈 것"이라며 "우리가 하는 모든 일은 장기적인 관점을 취하며 공적 사명에 봉사하는 것"이라고 강조했다.<월스트리트저널>은 "이번 금리 인하 결정은 직접적인 통제로부터 독립되어 운영하는 연준에 대한 전례 없는 정치적 압력이 가해지는 상황에서 이루어졌다"라고 전했다.하지만 "연준은 추가 금리 인하를 예고했으며, 이는 정치를 떠나 경제 전망을 더욱 어렵게 만든 주요 정책 변화로 인해 더욱 복잡해진 환경 속에서 고용 시장에 균열이 생길 것이라는 우려로의 광범위한 전환을 시사한다"라고 분석했다.