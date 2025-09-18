"영국은 트럼프에게 아부하고 있다"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령(가운데)이 2025년 9월 17일 윈저성에서 열린 국빈 만찬에서 찰스 3세 국왕이 지켜보는 가운데 연설을 하고 있다. 이는 미국 대통령의 두 번째 국빈 방문 기간 중 첫 번째이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전례 없는 두 번째 국빈 방문을 위해 영국에 도착했으며, 영국 정부는 변덕스러운 대통령의 마음을 사로잡기 위해 왕실의 레드 카펫을 펼쳐 보였다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국 시민단체가 윈저성에 투사한 도널드 트럼프 미국 대통령과 제프리 엡스타인 사진 ⓒ 레드 바이 동키스 관련사진보기

영국 왕실이 국빈 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령을 성대하게 맞이했다.트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사는 17일(현지 시각) 영국 런던 근교의 윈저성에서 찰스 3세 국왕과 커밀라 왕비, 윌리엄 왕세자, 케이트 미들턴 왕세자빈의 환영을 받았다.영국 왕실은 의장대 사열에 영국군 1300명과 말 120필을 동원했고, 영국 곡예비행단 레드애로우스가 편대 비행으로 윈저성 상공을 날았다.미국 대통령이 영국을 두 번째 국빈 방문한 것은 처음이다. 영국 왕실은 외국 국가수반을 두 번째 임기에는 국빈 초청하지 않는 관례를 깼다. 트럼프 대통령은 첫 임기 중인 2019년 6월 엘리자베스 2세 여왕의 초청으로 영국을 국빈 방문한 바 있다. 영국이 트럼프 대통령을 위해 얼마큼 많은 공을 들였는지 볼 수 있는 대목이다.화려한 금도금 마차를 타고 왕실 근위대의 호위를 받으며 윈저성에 들어선 트럼프 대통령은 성조지 예배당을 찾아 이곳에 안장된 엘리자베스 2세 여왕의 묘에 헌화했다.미국 CNN 방송은 "의장대, 기병대, 최고급 은식기 등 왕실의 성대한 환영식은 영국의 가장 강력한 외교 도구 중 하나"라며 "영국은 트럼프 대통령의 마음을 사로잡는 법을 정확히 알고 있으며, 왕실은 그 노력을 아끼지 않고 있다"라고 짚었다.영국 왕실 역사가 로버트 레이시는 "영국은 트럼프 대통령에게 아부하고 있다"라며 "그는 윈저성에 머물고, 고인이 된 여왕을 참배하고, 국왕을 만날 일이 없었다면 영국에 오지 않았을 것"이라고 말했다.그러나 런던 도심에서는 수천 명의 시민이 트럼프 대통령의 방문에 항의하는 시위가 열렸다. 이들은 트럼프 대통령을 아기 모습으로 희화화한 풍성과 함께 "트럼프는 나가라", "인종차별주의자", "파시즘과 싸우자" 등이 쓰인 팻말을 들고 행진했다.이를 의식한 듯 영국 경찰은 윈저성 주변에 철제 장벽을 설치하고 삼엄한 경비를 펼쳤다. 영국 BBC 방송은 "수년간 윈저성에 여러 국가수반과 고위급 사절단이 다녀갔지만 이 정도 수준의 보안은 본 적이 없었다"라며 "런던 도심의 풍경은 윈저성과 달랐다"라고 전했다.최근 영국 입소스의 여론조사에 따르면 영국인의 61%가 '트럼프 대통령을 좋아하지 않는다'고 답했다.전날 한 단체는 이번 국빈 방문을 조롱하는 의미로 트럼프 대통령과 성범죄자 제프리 엡스타인이 함께 찍은 사진을 윈저성에 투사했다. 영국 경찰은 공개된 장소에서 '악의적인 의사소통'을 한 혐의로 관련자 4명을 체포했다.이 시위를 기획하고 벌인 영국 시민단체 '레드 바이 동키스'는 "투사 관련 시위로 경찰에 체포된 것은 처음"이라고 항의했다. 이 단체는 소셜미디어에 "트럼프, 윈저성에 온 것을 환영한다"라는 글과 해당 사진을 올렸다.유력 정치인들도 나섰다. 사디크 칸 런던시장은 <가디언>에 기고문을 보내 "트럼프 대통령은 전 세계에서 분열적이고 극우적인 정치를 부추겼다"라며 "런던 시민들이 공포의 정치를 거부한다는 것을 그에게 분명히 보여줘야 한다"라고 주장했다.아울러 "그는 소수 인종을 희생양으로 삼고, 미국 시민을 불법 추방하고, 여러 도시에 군대를 배치하고 있다"라며 "이는 서구적 가치관에 어긋날 뿐만 아니라, 독재자의 전술을 그대로 따온 것"이라고 지적했다.그러면서 "특별한 관계가 되려면 서로에게 솔직하고 열린 마음을 가져야 한다"라면서 "때로는 비판적인 친구가 되어 권력에 진실을 말하고, 두려움과 분열의 정치를 거부한다는 것을 확실히 밝혀야 한다"라고 덧붙였다.영국 제3당인 자유민주당의 에드 데이비 당수도 찰스 3세 국왕이 트럼프 대통령을 위해 주최한 국빈 만찬 참석을 거부하면서 불만을 표출했다.데이비 당수는 "나는 트럼프 대통령이 미국적 가치를 대변한다고 생각하지 않는다"라며 "그는 영국과 미국의 긴밀한 관계를 훼손하고 있으며, 영국 국민에게 경제적 고통을 주는 파괴적 무역 전쟁의 선동자"라고 비판했다. 이어 "그는 평화를 위협하며 영국과 유럽의 안보를 팔아먹고 있다"라고 주장했다.또한 트럼프 대통령을 환영하고 칭찬한 키어 스타머 영국 총리를 향해 "정치적 용기가 부족하다"라며 "나의 비판은 트럼프 대통령보다 오히려 스타머 총리에게 보내는 메시지에 더 가깝다"라고 설명했다.<뉴욕타임스>는 "자유민주당보다 더 좌파적인 집권 노동당의 스타머 총리조차도 트럼프 대통령에게 레드카펫을 깔아주고 있는 영국 정치의 현실에서 데이비 당수가 외롭게 목소리를 내고 있다"라고 전했다.영국 지상파 방송 채널4는 보도자료를 내고 "트럼프 대통령 방문 기간에 그가 대통령으로 취임한 이후 해왔던 거짓말과 왜곡, 가짜 뉴스를 영국 국민에게 보여주는 프로그램을 5시간 동안 방영할 것"이라고 밝혔다.채널4의 최고 콘텐츠 책임자 이안 카츠는 "세계에서 가장 강력한 사람이 진실을 말하지 않을 때 세상이 얼마나 혼란스럽고 위험한지 시청자들에게 일깨워주고 싶다"라고 강조했다.