AI기본법 초안 공개됐다... 핵심은?

'인공지능(AI)기본법' 초안이 공개됐다. 핵심은 '최소한의 규제' 만으로 시작하겠다는 것. 빠른 속도로 발전하는 AI 산업 특성이 고려됐다. 당장 과도한 규제보다 산업계의 우려와 불확실성을 줄이고 성장을 이끌겠다는 것이다.과학기술정보통신부는 17일 서울 중구에서 설명회를 열고 내년 1월에 시행될 AI 기본법 시행령 초안 등 주요 내용을 발표했다. 기본적으로 AI 산업 성장과 위험 대응을 동시에 고려하되, 진흥에 무게를 실었다고 정부는 밝혔다.김경만 과기정통부 인공지능기반정책관은 "AI 규제는 시대 변화 속도에 금방 뒤처질 수 있다"면서 "가능한 한 느슨한 규제 체계, 기능 중심의 체계를 두었고 산업계·시민단체 의견을 균형 있게 반영했다"고 설명했다.우선 국방 및 국가 안보 목적으로만 이용되는 AI는 AI기본법 적용 대상에서 빠졌다. 의무 대상은 'AI 사업자'로 한정된다.법 시행령에는 투명성 강화를 위해 생성형·고영향 AI가 만들어낸 결과물에는 반드시 AI가 개입했다는 사실을 이용자에게 알리도록 했다. 워터마크나 고지 문구를 삽입해 이용자가 AI가 만든 결과물이라는 점을 식별할 수 있도록 했다.안전성 확보 의무는 초거대 모델인 '고성능AI'(누적 학습량이 10의 26승 부동소수점 연산 이상 학습한 모델)가 지도록 했다. 위험 식별부터 평가, 고려 조치 시행 등을 의무적으로 이행해야 한다. 대상은 미국 국가안보각서와 동일한 기준으로 설정했다.특히 사람의 생명, 신체, 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 불러올 수 있는 AI 시스템을 의미하는 '고영향 AI'에 대한 기준이 구체적으로 제시됐다. 사용 영역이나 기본권에 대한 위험의 영향, 중대성, 빈도는 물론 활용 영역별 특수성이 종합적으로 고려됐다.분야별로는 에너지, 보건·의료, 교통, 교육 등 10개 특정 영역에서 중대한 부정적 영향을 줄 수 있는 경우가 해당된다. AI가 전적으로 모든 걸 판단하는 경우 별도의 위험 관리와 투명성 표시 절차를 따라야 한다. 나아가 고영향으로 지정된 시스템은 단순히 표시와 고지에 그치는 게 아니라 정기적인 위험 관리 보고와 대응 체계를 의무적으로 이행해야 한다.제재 수단도 포함됐다. AI기본법에 따른 시정명령을 이행하지 않거나 투명성 고지, 안전성 확보 의무 위반 등을 할 경우 3000만원 이하의 과태료가 부과된다. 이에 정부는 시행 초기 현장 혼란을 줄이기 위해 '과태료 계도 기간'을 운영할 방침이다. 기간은 최소 1년 이상이 유력하게 검토되고 있다.정부의 사실조사 권한도 제한적으로 설정했다. 단순 신고만으로 사업자를 조사하지 않고, 충분한 증거가 확보된 경우에만 조사가 가능하도록 했다. 악의적·부당한 목적으로 신고된 것은 아예 배제하기로 했다.송도영 법무법인 비트 변호사는 "사실조사는 AI 오남용과 같은 문제 데이터 등 자료를 확보하는 등의 효과가 있다"며 "조사 자체를 유예하는 것보다 기업들에게 어떻게 해야 하는지 구체적으로 알려줌으로써 부담을 줄이는 게 맞다"고 설명했다.김 정책관은 "벤처나 스타트업 등 AI 산업계에서는 이 법을 또 다른 규제로 느낄 수 있지만 시민단체 등은 인권 보호 측면에서 더 강력한 규제를 원하는 상반된 상황인 만큼 필요 최소한의 규제만 담았다"면서 "AI 법령도 시장 변화에 따라 유연해야 한다. 진흥과 안전의 균형을 잃지 않게 정책을 설계하겠다"고 말했다.한편 과기정통부는 이달 중 관계부처와 업계의 의견을 수렴한 뒤 10월 중 입법예고를 하고, 연말에는 시행령을 포함한 고시와 가이드라인을 최종 확정할 계획이다.