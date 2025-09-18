대구시청 신청사 국제공모 당선작은 '숲이 깃든 문화청사'

큰사진보기 ▲대구시 신청사 국제설계공모 심사 결과 당선작으로 선정된 나우동인건축사무소 컨소시엄의 'FORETscape' ⓒ 대구시 관련사진보기

신청사 이전지로 달서구 두류정수장 부지를 결정한 이후에도 청사 건립비 문제로 우여곡절을 겼었던 대구시가 국제설계공모를 거쳐 당선작을 발표했다.대구시는 신청사 건립을 위한 국제설계공모를 실시해 심사한 결과 나우동인건축사무소 컨소시엄의 'FORETscape'가 최종 당선작으로 선정했다고 17일 밝혔다.이번 설계 공모에는 국내외 정상급 설계사무소 29개사가 단독 또는 컨소시엄 형태로 총 14개 작품을 제출해 관심을 모았다.심사는 국내 대학교수 등 9명의 전문가로 구성된 심사위원회에서 1차 서면심사를 통해 5개 작품을 2차 심사 대상으로 선정하고 2차 발표심사에서는 심사위원 간의 토론을 거쳐 최종 당선작과 입상작을 확정했다.또 심사의 공정성과 투명성을 강화하기 위해 심사위원은 참가업체에서 직접 추첨을 통해 선정하고 심사과정은 블라인드 발표 및 유튜브 생중계로 진행했다.당선작으로 선정된 'FORETscape'는 'Foret(숲)'와 'Landscape(풍경)'의 결합어로 '숲이 깃든 문화청사'라는 뜻이다.FORETscape는 지하 2층, 지상 24층, 연면적 11만8328.98㎡ 규모로 감삼역~신청사~두류공원과의 연결과 신청사 부지의 효율적 활용 및 시민을 위한 적극적인 공간 개방면에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.당선작으로 선정된 나우동인건축사무소 관계자는 숲의 도시 대구, 예술의 도시 대구, 시민의 도시 대구 등 3가지 중점사항을 두고 설계했다고 설명했다.당선작의 설계가 시민들이 모이고 토론하거나 다양한 행사를 진행할 수 있는 광장이 부족하다는 지적에는 유휴공간이 충분하기 때문에 추후 자문위원회를 구성하고 시민이 참여하는 위원회가 만들어지면 논의할 수 있다고 밝혔다.대구시는 당선자에게 신청사 기본 및 실시설계 용역과 설계의도 구현 용역 우선협상권이 부여되고 2~5등 입상작 업체에게는 1억4000만 원의 상금을 차등 지급할 예정이다.시는 이번 당선작이 선정됨에 따라 오는 10월 기본 및 실시설계에 착수해 내년 9월까지 설계를 완료할 예정이다. 또 내년 말 착공해 2030년 준공을 목표로 신청사 건립을 속도감 있게 추진해 나간다는 방침이다.대구시는 신청사 건립 예산은 설계비 142억 원을 포함해 4500억 원으로 예상하고 있다. 시는 이미 적립해 놓은 신청사 건립기금 673억 원에 더해 달서구에 있는 성서 행정타운과 중소기업명품관 등 2곳의 공유재산을 매각해 예산을 확보한다는 계획이다.안중곤 대구시 행정국장은 "대구시 행정재산을 매각해 2700억 원을 확보하고 나머지는 신청사 건축 공정에 따라 추가 예산을 확보할 예정"이라며 "오는 2030년 준공에는 문제가 없을 것"이라고 강조했다.하지만 신청사 건립을 하기까지는 넘어야 할 산도 많다. 우선 본격적인 사업 착공을 위해서는 행정안전부의 중앙투자심사 '2단계' 심사를 통과해야 하기 때문이다. 대구시는 지난 2022년 행안부의 신청사 건립사업 중앙투자심사에서 2단계 심사를 전제로 '조건부 승인'을 받았다.중앙투자심사는 지방자치단체의 사업이 시행되기 전 사업의 필요성과 타당성을 심사하는 제도로 2단계 심사는 설계 완료 단계에서 사업을 다시 검증하기 위한 절차이다. 또 중앙투자심사 승인 후 4년 동안 사업을 착공하지 못하게 되면 다시 재심사를 받아야 한다.이 때문에 대구시장이 부재인 상황에서 신청사 설계공모를 차기 지방선거 이후로 넘겼어야 하지 않느냐는 지적이 일자 대구시는 "내년 10월까지 중앙투자심사 2단계를 통과하지 않으면 처음부터 다시 시작해야 하는 어려움이 있기 때문"이라고 토로했다.한편 이번 심사에서 당선작을 포함해 5등까지의 입상작 모두 국내업체가 선정되면서 "국제공모가 동네 잔치로 끝났다"는 지적도 나온다.이날 발표한 당선작의 경우 (주)나우동인건축사무소와 (주)에이앤유디자인그룹 건축사무소, (주)기단 건축사사무소 컨소시엄이 선정됐고 2등은 (주)해안종합건축사사무소와 (주)토문건축사사무소, (주)화인건축사사무소가 선정됐다.3등 작품은 (주)시아플랜건축사사무소와 (주)상지엔지니어링건축사사무소, (주)건축사사무소아크바디 컨소시엄이, 4등 작품은 (주)희림종합건축사사무소와 (주)종합건축사사무소건원, 운생동건축사사무소(주) 컨소시엄이 선정됐다. 5등은 (주)범건축종합건축사사무소와 미국의 Pickare Chilton사가 선정됐다.국제설계공모라고 하지만 1위부터 4위까지는 모두 국내업체가, 5위 업체만 국내업체와 미국 업체가 컨소시엄으로 선정돼 일각에서는 "국제공모 한다더니 동네잔치로 끝났다"는 조롱섞인 목소리가 나온다.이에 대해 심사위원장인 조종수 건국대 교수는 "어떤 유명 건축가가 (설계)한다 하더라도 대구가 갖고 았는 감수성을 그만큼 파악할 수 있기는 쉽지 않을 것"이라며 "제출된 14개 작품 중 많은 작품이 외국 건축사 작품으로 알고 있다. 저희가 심사 과정에서 봤을 때 대구가 가고 있고 앞으로 나아가야 될 장소성에 대한 파악은 본선에 오른 5개의 작품이 가장 잘 됐다고 생각한다"고 말했다.