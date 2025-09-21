전철역 화장실 안 베이비시트 접으려다 경악했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

구순이 넘은 어머니가 진주 요양원에 계신다. 둘째 여동생이 정기적으로 어머니를 찾아뵙고 약도 타다 드린다. 그런데 나는 사는 게 바쁘기도 하거니와 먼 길이라 쉽게 시간을 내지 못하여 어머니를 잘 뵙지 못하고 있다.그러다 몇 년 만에 지난 9일 어머니를 뵈러 가던 길이었다. 1호선 OO역에 있는 화장실에 갔다. 화장실 문을 여니 눈 앞에 베이비시트가 펼쳐져 있었다. 예전에도 몇 번 들렀던 화장실인데 그날은 하필 베이비시트가 설치된 화장실 칸에 들어 갔다.베이비시트가 접혀 있었더라면 예사로 봤을 텐데 펼쳐져 있어 접어야만 일을 볼 수 있었다. 누군가 아기를 그곳에 앉히고 볼일을 본 후에 급하게 떠난 모양새였다. 그 베이비시트를 접으려다가 경악했다.설치한 지 몇 년이 지난 것인지 가늠이 되지 않을 정도였다. 사용하는 사람이 거의 없어서 방치한 것인지, 이런 상태라 이용하는 사람이 없는 것인지 모르겠지만 상태는 심각했다. 그걸 접고 좌변기에 앉았는데 바로 눈앞에 있으니 불편했고 영 꼴볼견이었다.게다가 공간은 어찌나 좁은지. 베이비시트를 설치할 칸은 일반 화장실 칸보다 좀 넉넉하게 지어야 겠다. 바로 코앞에 아기를 앉히고 어떻게 옷을 내리고 올릴 수 있을지 의문이었다. 관계자들은 그 베이비시트 앞에서 시뮬레이션이라도 해봤을까? 베이비시트를 설치한 칸은 너무도 옹색했다. 더럽고 낡은 베이비시트를 보고 나니 아기 기저귀 교환대도 눈에 띄었다. 다행히 그건 베이비시트보다는 상태가 양호했다.일주일 후인 16일, 다시 같은 역 화장실에 들렀다. 혹시나 하는 마음에 다시 그 화장실 칸을 이용했다. 어? 그런데 이게 무슨 일일까? 마치 내 불만을 듣기나 한 것처럼 그 베이비시트에 자그마한 변화가 있었다. 누군가 나와 같은 생각으로 민원을 제기했던 모양이다. '고장 수리 중'이라는 알림문이 부착되어 있었다. 그걸 사용하지 마라는 의미였다.그 알림문을 부착할 때, 베이비시트 청결 상태나 얼마나 낡고 더러운 지를 확인했을 것이다. 그랬다면 당장 그것을 해체하거나 새 것으로 교체했어야 한다.내가 아기를 안고 용변을 보러 그 칸에 들어갔다고 가정해 봤다.베이비시트를 이용할 수 없는 상황이 맞닥뜨렸다면 나는 과연 거기 적힌 연락처에 전화를 할까? 혹시 전화를 했다 하더라도 역무원이 와서 뭘 어쩌겠다는 걸까? 대신 아기를 안고 밖에 서 있겠다는 뜻일까? 아기 엄마 입장에서는 낯 모르는 사람에게 아기를 맡겨 놓고 안에서 편하게 일을 볼 수 있을까?저렇게 알림 안내문을 부착할 게 아니라 당장 제대로 사용할 수 있도록 조치를 취해야 하는 게 맞다. 역사 측에서는 만약 내 가족이 아기를 데리고 급하게 일을 봐야 한다면 어떻게 해야 할지 역지사지 해보면 좋겠다.또 하나. 기저귀 교환대가 가로로 설치되어 있는 곳도 있고 어떤 화장실은 세로로 설치되어 있었다. 그것도 인체 공학적으로 어느 방향이 좋은 지 세밀히 살펴 좋은 쪽으로 설치하면 좋겠다. 내 생각에는 가로로 설치하는 것이, 엄마가 기저귀 갈 때 편할 것 같다.아무튼, 전철 역사 내 화장실 칸 안에 설치된 베이비시트나 기저귀 교환대를 청결하게 관리하는 일이 매우 시급해 보인다.