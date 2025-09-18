일본 시가현 절에서 '장보고'를 섬기는 까닭

큰사진보기 ▲시가현 미이데라 삼정사 절에 있는 신라선신당 정면과 안에 모신 장보고 상(오른쪽)입니다. 장보고 상은 비공개라서 ‘KBS 역사 저널 그날’ 방송 사진을 갈무리했습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미이데라 절 금당 옆 동쪽 모습과 금당 옆 서쪽에 있는 아카이야(閼伽井屋 ) 샘입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲헤에이잔 산 엔략쿠지 절에 있는 장보고비석과 설립 까닭을 적은 비석입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.

지난 17일, 시가현 미이데라 삼정사 절과 히에이잔 산 엔략쿠지 절을 찾았습니다. 시가현 두 절 안에는 장보고를 기리는 사당과 비석이 있습니다. 미이데라 삼정사 절에는 장보고를 신으로 모시는 사당이 있고, 엔략쿠지 절에는 완도군에서 세운 장보고 비석이 있습니다.장보고는 신라 사람으로 일찍이 중국 산동성 적산촌에 법화원을 짓고 신라 사람들이나 일본 사람들을 도왔습니다. 그리고 9세기 청해진을 설치하여 중국 당 나라와 신라, 일본 사이의 바다 무역을 담당하는 상인이었습니다. 이때 일본을 출발하여 중국에 가서 불교를 배우려는 스님들에게 바닷길은 쉽지 않았습니다. 마침 바닷길을 장악하고 있는 장보고의 도움이 꼭 필요했습니다.이렇게 장보고의 도움으로 중국 유학을 마치고 일본에 돌아온 스님들이 절을 지으면서 장보고를 부처와 버금가는 신으로 모셔 섬기기도 했습니다. 대표적인 스님이 미이데라 삼정사 절을 지은 엔친(圓珍, 814-891) 스님이었습니다. 미이데라 삼정사 절 경내에 신라선신당이라는 사당을 짓고 장보고 상을 만들어 두고 섬겼습니다.지금도 엔친 스님 후손들이 장보고 사당인 신라선신당을 대대로 관리하면서 섬기고 있습니다. 장보고 사당에 모신 장보고 신상은 일반 공개도 금지한 채 국보로 보호되고 있습니다. 처음 신라선신당은 미이데라 삼정사 절 경내에 있었으나 절터 안에 새로운 시청, 소방서, 고등학교들이 새로 지어지면서 지금은 절 북쪽에 외로이 떨어져 있습니다.보통 일본에서 신라를 '시라기'라고 합니다. 그런데 유독 미이데라 삼정사 절에서 '시라기'라는 자신들의 말을 쓰지 않고 우리식 '신라'라고 쓴 것도 수수께기입니다. 아마도 한반도 신라 사람들을 존경하여 신라라는 이름을 그대로 쓴 것은 아닌지 생각해 봅니다.미이데라 삼정사 절은 언뜻보아서 이름으로 우물이 세 곳에 있는 절로 알기 쉽습니다. 미이데라 삼정사 절의 원래 이름은 온조지(園城寺) 절입니다. 삼정사(三井寺) 절 이라는 이름은 세 왕 천지(天智, 덴지), 천무(天武, 덴무), 지통(持統, 지토) 왕이 태어나서 처음 목욕을 했다고 해서 붙여진 이름입니다.또 하나 히에이잔 산 엔랴쿠지 절 안에는 완도군에서 세운 장보고 비석이 있습니다. 비석 앞 머리에 새겨 놓은 거북이는 한반도를 향해서 고개를 돌리고 있습니다. 엔략쿠지 절은 사이초 스님이 새운 천태종 절입니다. 이 절의 3대 주지였던 엔닌(圓仁, 794-864) 스님이 중국에서 장보고의 도움을 받아서 유학을 마치고 바닷길을 거쳐 일본에 돌아왔습니다.엔닌 스님은 자신의 중국 유학 경험을 적은 책(입당구법순례행기)에 구체적으로 장보고의 도움을 적어 두기도 했습니다. 이를 본 완도 사람들이 적극적으로 나나서 장보고 비를 세우고자 엔략쿠지 절을 찾아 스님들의 도움으로 절 안에 장보고 비석을 세우게 되었습니다.특히 완도군에서는 장보고 비석을 세우면서 9세기 신라, 일본, 중국 당 나라의 문화 교류의 실상을 엿보아 그때 서로 돕고 살았던 활동을 후세 우리들이 서로 공유하여 동아시아 세 나라가 서로 돕고 사이 좋게 지내기를 바란다고 했습니다(2001년 건립).미이데라 삼정사 절에서 사카모토 엔략쿠지 절 입구 시가현 비와코 호수 서쪽은 두 절 뿐만 아니라 여러 고고 유적들이 발견된 곳이기도 합니다. 고고 유적에서는 대륙에서 전해진 것으로 보이는 무덤, 온돌, 석축 기법들이 보고되었습니다. 이러한 것들은 한반도와 문화 교류나 한반도에서 온 사람들이 많이 살았던 것으로 보입니다.참고 누리집> KBS 역사 저널 그날, 일본 교토의 수호신, 신라명신 (KBS_2009.12.19.방송)