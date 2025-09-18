70분 동안 탄 유람선, 도심 야경은 볼만 했네요

황산 마지막 날이다. 선택관광으로 황산연예성 대극원에서 공연하는 휘수(徽秀)를 관람했다. 휘주의 역사 문화 사는 이야기를 결합한 종합예술이다. 그리고 신안강 유람선을 탔다. 신안강 주변으로 펼쳐진 신안 10경을 구경하는 프로그램이다. 마지막에는 신안강변 둔계노가에 있는 청대 옛거리를 살펴보았다.

큰사진보기 ▲황산연예성 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲식량 거래를 주도하는 휘상 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲휘상들 주도로 청나라 황제 앞에서 펼치는 공연 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연 마지막에 펼치는 화려한 양산춤 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲신안강 유람선 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲관광삭교로 불리는 현수교 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲신안강변 야경 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲청대 옛거리의 대표적인 건물 만수루(萬粹樓) ⓒ 이상기 관련사진보기

황산시에는 황산의 연극과 예술을 보여주는 종합 문화센터가 있다. 이를 황산연예성(黃山演藝城)이라 부른다. 이곳은 휘수대극원, 휘주문화 주제관, 5D 영상원으로 구성되어 있다. 대극원에서는 타이틀 그대로 '휘수'라는 예술 공연이 이루어진다. 휘주문화 주제관은 휘주 시정가 풍경을 축소 재현해 휘주 문화의 근원과 본질을 보여준다. 주제는 번성기 휘주, 휘주의 상도, 휘주의 유명인, 고대 휘주 패방이다. 영상원에서는 황산의 비경을 실제 비행기에 탄 것처럼 5D 영상으로 감상할 수 있다.휘수대극원에서는 역사, 시문, 연극, 춤 그리고 서커스가 결합된 종합예술 '휘수'가 공연된다. 휘수는 헌원 시대부터 현대까지 수천 년 역사 속 휘주의 산수풍정, 남녀와 가족의 사랑, 개인과 국가의 관계를 최첨단 무대, 음향, 조명을 통해 실감나게 보여준다. 휘수는 6막으로 이루어져 있다. 서막은 헌원이다. 헌원은 전설 상의 황제 이름이다. 헌원 시대 휘주 사람들이 황제를 찬양하는 춤을 춘다. 1막은 운정전설(雲頂傳說)이다. 운해로 가득한 황산 정상의 운정선궁(雲頂仙宮)에서 펼쳐지는 선남선녀의 사랑을 보여준다.그런데 생뚱맞게도 이백이 나와 춤을 추면서 시를 쓴다. 그것이 산중문답(山中問答)에 나오는 '도화유수묘연거(桃花流水杳然去) 소이부답심자한(笑而不答心自閑)'이다. 황산 정상을 선계로 보고 그곳에 시선(詩仙) 이백이 나타나 황산이 신선들이 사는 세계임을 보여준다. 더 낯선 것은 팔뚝이 굵은 남녀가 무대에서 서커스 기예를 보여준다. 그리고는 줄을 타고 올라가 공중에서 거꾸로 매달린 채 빙빙 돌아간다.2막은 고도전기(古道傳奇)다. 높은 산과 좁은 농토에서 어렵게 살던 휘주 사람들은 장사에 나서 소금과 식량 거래로 성공한다. 그러나 그 과정에서 많은 어려움과 고통을 겪는다. 3막은 휘반진경(徽班進京)이다. 명나라 말 청나라 초 장사로 돈을 번 휘상들은 양반이 되어 수도 베이징으로 진출한다. 경항대운하를 통해 황제에게 공물을 바치고 연극 공연을 통해 황제를 즐겁게 한다. 마지막 부분에 역시 서커스를 보여줘 전체 분위기를 낯설게 만든다.4막은 휘주왕사(徽州往事)로 휘주에서 있었던 남녀 간의 사랑 이야기를 보여준다. 사랑을 약속했던 연인 중 남자가 돈을 벌기 위해 고향을 떠난 뒤 수십 년이 흘러 고향으로 돌아온다. 여인은 흰 머리가 되도록 기다리며 정절을 지킨다. 남자는 여자에게 빨간 면사포를 씌워주며 함께 살 것을 제안한다. 해피엔딩 같지만, 늙어서 만난 사랑이 무슨 소용일까? 상당히 신파적이다.마지막 막 또는 종장(終章)을 중국 사람들은 미성(尾聲)이라고 부른다. 마지막 막의 제목은 금수(錦繡)로, 비단으로 수놓은 것처럼 화려한 장면을 연출한다. 스토리보다는 춤과 연기 그리고 음향으로 화려한 무대를 보여준다. 무대와 관객석을 아우르는 역동적인 연출과 화려한 공연으로 1시간이 금방 지나가지만, 던져주는 메시지나 주제가 무언지 알기 어려워 공허한 느낌이다. 현지 가이드가 황산에서 꼭 보아야 할 공연이라고 강조하지만, 그렇지만은 않다.황산에서의 마지막 프로그램이 황산시 둔계구에 있는 신안강에서 유람선을 타는 일이다. 황산시가 신안강 유역을 관광지로 개발해서 관광 인프라를 늘리려는 정책에 따라 2010년 신안강 수변 관광지가 조성되었다. 이와 함께 볼만한 경치 열 곳을 만들었으니 그것이 신안 10경이다. 신안강가에 펼쳐진 이들 경치를 보면서 야경을 즐기는 프로그램이 야유유선(夜遊遊船)이다. 하류의 둔계 부두에서 출발해 상류의 신안교까지 올라가며 70분 동안 10경을 보는 것으로 되어 있다. 그런데 땅거미가 지면서 10경을 제대로 볼 수가 없었다.실제로 볼 수 있었던 것은 산정의 전망대 손왕각(孫王閣) 정도였다. 나머지 볼거리는 물가에서 좀 떨어져 있어 배를 타기보다는 걸어 다니면서 보아야 했다. 오히려 신안강에 놓인 다리와 도시의 빌딩이 만들어내는 야경이 볼만했다. 그리고 전통 복장을 한 가수 두 명이 선내에서 노래를 불러 흥을 돋웠다. 노래 가사를 알 수 없지만 '견우와 직녀' 등 중국의 가요라고 한다. 이들 가수는 유람선 관광객이 별로 없어서 그런지 별로 흥이 나지 않는 것 같았다.강변으로 '인생은 꿈으로 가득 차 있고, 꿈은 휘주에서 이루어진다(人生有夢 夢圓徽州)'는 근사한 네온사인이 반짝인다. 신안강 수변 관광지를 만든 사람들의 소망을 그렇게 표현했다. 오른쪽 강변으로 10경 중 4경이 존재한다고 하는데 보이지 않는다. 유람선을 타고 처음 지나가는 다리가 관광용으로 만든 인도교다. 양쪽으로 주탑을 세우고 케이블을 연결해 지탱하는 현수교다. 이름이 관광삭교(觀光索橋)다. 현수교 줄에 조명을 해서 다리가 굉장히 화려해 보인다. 다리 오른쪽으로 세기(世紀) 광장이 있다.두 번째 지나가는 다리가 황구교(黃口橋)다. 황산으로 들어가는 입구에 해당하는 다리라는 뜻으로, 콘크리트로 만들었다. 세 번째 다리가 왕복 4차선의 광우교(廣宇橋)다. 왼쪽 강변으로 원일대관(元一大觀)이라는 주상 복합단지가 보인다. 아파트, 사무실, 상점, 호텔은 물론이고, 위락시설까지 들어와 있다. 여기서 더 내려가면 강 가운데 섬이 하나 나타난다. 나무가 우거져 있고, 그 가운데로 신안교가 지나간다. 섬 안에는 광장과 체육공원이 있다고 하는데 보이지 않는다.신안교를 지나면 물은 두 갈래로 갈라진다. 오른쪽이 횡강(橫江)이고 왼쪽이 솔수(率水)다. 횡강 쪽으로 노대교(老大橋)가 있고, 솔수 쪽으로 문봉교(文峯橋)가 있다. 그러나 유람선은 그곳까지 가지 않고 신안교 옆 둔계노가(屯溪老街) 앞 선착장에 도착해 우릴 내려준다. 이곳이 바로 청대 옛거리로 기념품점, 카페, 식당, 호텔 등이 밀집해 있다. 입구에 3층의 누각이 눈에 띄는데, 휘물질(徽物質)이라는 편액이 걸려 있다. 새롭게 개발된 휘주의 기념품을 파는 문화예술 공간으로, 잠구민택에서 본 전통 물고기등도 걸려 있다.길 안쪽으로 들어가면 청나라 때 3층 건물인 만수루(萬粹樓)를 만날 수 있다. 현재 학원과 박물관으로 사용되는데 문을 닫았다. 건너편에 3층의 덕양루도 보인다. 이 건물은 식당과 기념품점으로 운영되고 있다. 주변으로 벼루를 파는 상점도 여럿 있다. 수제 인장을 만들어주는 곳도 있다. 전통 장류를 만들어 파는 곳도 보인다. 신안 특산 민예품을 파는 상점도 여럿 있다. 그렇지만 특별히 눈에 띄는 것이 없다. 둔계노가를 살펴보고 나서 우리는 황산을 떠나 항저우로 간다. 세 시간 후면 항저우에 도착할 것이다.