한라산 절벽에 둥지 튼 검독수리... 77년 만의 귀환

큰사진보기 ▲5월 촬영한 검독수리 모습 ⓒ 환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲검독수리 분포지도 ⓒ 환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲번식중인 검독수리와 새끼 ⓒ 환경부 관련사진보기

환경부는 지난 17일 보도자료를 통해 77년 만에 검독수리가 번식했다고 발표했다. 지난 5월, 제주 한라산 북쪽의 가파른 절벽에서 번식이 확인되었다. 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 천연기념물로 지정된 대형 맹금류 검독수리가 번식 둥지를 틀고, 암수 한 쌍이 새끼를 기르는 모습을 확인했다는 것 자체가 놀라운 일이다. 국립생태원 멸종위기종복원센터 연구진이 망원 카메라로 촬영에 성공하면서, 우리나라에서는 무려 77년 만에 검독수리의 번식 실체가 확인된 것이다.국립생태원이 지난 몇 년간 치밀하게 추적한 결과다. 지난해 7월, 제주대학교 제주야생동물구조센터 직원이 한라산 북쪽 인근에서 어린 검독수리 한 마리를 구조했으나, 새끼는 사흘 만에 폐사하고 말았다. 당시 남겨진 사체 샘플은 국립생태원에 제공됐고, 이를 계기로 정밀 조사가 추진됐다.국립생태원은 제주특별자치도 세계유산본부와 협력해 정식 조사 허가를 받은 뒤, 올해 4월부터 한국조류보호협회 제주지회와 함께 한라산 북쪽 지역을 집중적으로 살폈다. 그 결과, 약 90m 높이 절벽의 1/3 지점에서 지름 2m, 높이 1.5m에 달하는 거대한 둥지를 발견했다. 마른 나뭇가지를 층층이 쌓아올린 둥지 안에는 솔가지와 마른 풀잎이 깔려 있었다.5월 조사에서는 성조로 추정되는 암수 두 마리와 새끼 한 마리가 함께 있는 장면이 원격 촬영으로 확인됐다. 연구진은 두 성조 모두 최소 6년 이상 자란 어른새로 보았으며, 새끼의 성별은 외형만으로 판별하기 어렵다고 밝혔다. 이어 7월 조사에서는 새끼가 둥지를 떠나는 이소 과정이 관찰되었다. 국립생태원은 검독수리가 번식지를 쉽게 옮기지 않는 습성을 지녔다는 점을 들어, 앞으로도 같은 장소에서 안정적으로 번식할 가능성이 크다고 내다봤다.이번 발견이 특별한 이유는 단순한 서식 확인이 아니라 '번식 실체'가 밝혀졌다는 점에 있다. 마지막 공식 번식 기록은 1948년으로 거슬러 올라간다. 당시 한국에 주둔했던 미군 장교 로이드 레이몬드 울프(Lloyd Raymond Wolfe)는 경기도 예봉산 정상 인근의 절벽에서 번식 중인 검독수리를 목격했다. 같은 시기 천마산에서도 새끼가 있는 것으로 추정되는 둥지가 발견됐다.울프는 이 기록을 정리해 1950년 미국의 저명한 조류학술지 <디 오크(The Auk)>에 논문으로 발표했다. 그로부터 77년 동안, 검독수리는 우리 땅에서 사실상 번식하지 않는 종으로 여겨졌다. 겨울철 잠시 머무는 월동 개체만 드물게 관찰되었을 뿐이다. 따라서 이번 한라산의 발견은 한국 생태사에서 잃어버린 고리를 되찾은 셈이다.검독수리(Aquila chrysaetos)는 수리목 수리과에 속하는 대형 맹금류다. 날개를 펼치면 2m가 넘고, 몸빛은 어두운 갈색이지만 목덜미에 금빛을 띠는 깃털이 있어 영어로 '골든 이글(Golden Eagle)'이라 불린다. 유럽, 아시아, 북아메리카 등 북반구 전역에 분포한다. 특히 한국, 일본, 연해주 일대에는 아종(A. c. japonica)이 서식한다. 세계적으로는 총 6개 아종으로 구분된다. IUCN 적색목록에서는 '관심대상(LC)'으로 분류되지만, 국내에서는 극히 드물어 멸종위기 야생생물 Ⅰ급으로 지정돼 있다.검독수리는 주로 산악 지대의 암벽이나 큰 교목 위에 둥지를 틀며, 같은 둥지를 수십 년 동안 보수해가며 사용하는 것으로 알려졌다. 번식기는 1~2월에 시작되어 44~45일의 포란기를 거친다. 평균 2개의 알을 낳으며, 새끼가 둥지를 떠나기까지는 약 70~100일이 소요된다. 먹이는 사슴·고라니·토끼 같은 포유류부터 꿩·오리류 같은 조류, 그리고 동물 사체까지 다양하다.영역성이 강해 넓은 서식지를 필요로 하며, 번식지 주변의 먹이 자원과 서식 환경이 안정적으로 유지되어야만 지속적으로 정착한다. 따라서 한라산의 절벽 지대가 번식지로 선택되었다는 사실은, 제주 생태계가 여전히 대형 맹금류가 살아갈 최소한의 조건을 갖추고 있음을 방증한다. 또한 영역권이 정해진 성조 한쌍은 앞으로도 지속적으로 한라산에 번식지를 마련할 가능성이 높다. 매년 제주여름 하늘을 비행하는 검독수리를 만날 수 있을지 모를 일이다.검독수리는 단순한 조류를 넘어 여러 지역에서 문화적 의미를 지닌 존재다. 특히 중앙아시아의 몽골과 카자흐스탄에서는 검독수리를 길들여 사냥에 사용하는 매사냥 전통(berkutchi)이 이어져왔다. 이 지역의 사냥꾼들은 어린 독수리를 포획해 수 년간 훈련시키며, 겨울철에는 여우와 토끼 같은 포유류를 잡는 데 활용한다.말 안장 위에 선 채 독수리를 날려 사냥감을 포획하는 장면은 장엄하면서도 인간과 맹금의 독특한 공생 관계를 보여준다. 일정 기간이 지나면 독수리를 다시 자연으로 돌려보내는 관습도 있었다. 이 전통은 현재 유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 있으며, 검독수리가 단지 생태적 의미를 넘어 인류 문화사에서도 중요한 위치를 차지하고 있음을 알려준다.한라산 검독수리의 번식은 희망적 신호이지만, 동시에 막중한 책임을 남긴다. 한라산은 관광객 증가, 드론 비행, 산불 위험 등 여러 교란 요인에 노출돼 있다. 만약 둥지 주변에 인간의 간섭이 심해진다면, 다시는 찾아보기 어려운 소중한 번식지가 위협받을 수 있다. 국립생태원은 제주특별자치도와 협력해 둥지 주변 보호 조치를 검토 중이며, 원격 관찰을 통해 번식 상황을 장기적으로 모니터링할 계획이다. 또한 이번에 확인된 개체가 국내 잔존 개체군인지, 혹은 해외에서 유입된 것인지 규명하기 위해 유전자 분석 연구도 추진한다.이번 검독수리 번식 둥지 발견은 역사적·학술적으로 큰 가치가 있다. 멸종위기 야생생물의 서식지 보전과 장기적인 보호 대책 마련에 이 필요하다. 검독수리는 오랫동안 한국 여름 하늘에서 사라진 맹금이었다. 그러나 한라산 절벽의 둥지에서 다시금 새끼를 키우는 모습은, 우리가 잃어버린 자연이 회복될 수 있다는 가능성을 보여준다.이제 중요한 것은 이 희망을 지켜내는 일이다. 과학적 연구, 정책적 보호, 시민 사회의 관심이 어우러질 때, 검독수리는 더 이상 전설 속의 새가 아니라 우리의 곁에서 살아 숨 쉬는 생명으로 남을 것이다. 그리고 언젠가 우리 아이들이 하늘을 올려다보며 금빛 날개를 펼친 검독수리를 만날 수 있다면, 그것은 한국 생태 보전의 위대한 성취로 기록될 것이다.